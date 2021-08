Empfang für Olympia-Sportler Max Studer in Kestenholz

Kestenholz Max Studer kehrt nach seiner Olympia-Teilnahme nach Kestenholz zurück - und die Gemeinde feiert ihn 300 Personen nehmen den 25-jährigen Olympioniken am Montagabend in Empfang. Mit so vielen Leuten habe er nicht gerechnet, sagt Studer. Rahel Bühler 02.08.2021, 20.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Triathlet Max Studer kehrt nach seiner Olympia-Teilnahme nach Kestenholz zurück. Bruno Kissling

Um 17.20 Uhr am Montagnachmittag wird es laut an der Oensingerstrasse 7, vor Uelis Partystall in Kestenholz. Jubelschreie, Klatschen, Kuhglockengeläut. Die Gemeinde feiert. Nicht etwa verspätet den Nationalfeiertag, sondern die Ankuft von Max Studer, dem Kestenholzer Triathleten, der nach seinen 10-Ten-Klassierungen an den Olympischen Spielen in Tokio nach Hause kehrt.

Max Studer an seiner ersten Teilnahme bei Olympischen Spielen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Studer ist an seiner ersten Teilnahme im Einzelwettkampf und im Mixed-Triathlon mit Nicola Spirig, Jolanda Annen und Andrea Salvisberg angetreten. Im Einzelwettkampf wurde er neutner. Im Mixed siebter.

Am Montagnachmittag war der 25-jährige Studer zuerst am Flughafen in Zürich gelandet. Dann ist er mit einem Helikopter nach Kestenholz geflogen und schliesslich mit einem Cabriolet in den Dorfkern gebracht worden. Dort stehen die Leute Spalier. Als das Auto zum Stillstand kommt, stimmt die Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz ihr erstes Lied an.

Ein Empfang mit Kuhglocken und Schweizer Fahnen. Bruno Kissling

300 Leute erweisen Studer die Ehre

Innerhalb einer Woche hat Priscilla Ingold, die Betreiberin von Uelis Partystall, zusammen mit der Gemeinde und der Kulturkommission den Empfang organisiert. Vor allem das gute Wetter spielte ihr in die Karten: Denn am gestrigen Montagnachmittag schien die Sonne.

«Bei schlechtem Wetter wäre es viel schwieriger gewesen»,

sagt Ingold. So aber konnten die Organisatoren draussen vor dem Partystall Festbänke, Tische und Stühle aufstellen, Blumen auftischen, Schweizer Fahnen aufhängen. Ein überdimensionales Plakat gratuliert Studer zudem zu seinen Leistungen.

Etwa 300 Personen nahmen Studer in Empfang. Bruno Kissling

Vor allem das Handling der Gäste wäre bei schlechtem Wetter schwierig geworden. Denn: 300 Personen wollten dem Olympioniken die Ehre erweisen. Darunter auch Arno Bürgi, der Gemeindepräsident von Kestenholz. Er gratuliert Studer zu seiner Topleistung. Es freue ihn ausserordentlich, dass so viele Leute gekommen waren. Auch Regierungsrat Remo Ankli ist unter den Gästen und gratuliert Studer und wünscht ihm alles Gute für die weitere Karriere. Daraufhin bedankt sich Studer für den Empfang:

«Ich bin mega stolz, Kestenholzer zu sein.»

Und nach einem weiteren Stück der Musikgesellschaft erzählt der 25-Jährige von seinem Abenteuer. «Ich wusste: Beim Einzelwettkampf zählte ich nicht zu den Favoriten. Mit einem Platz in den Top Ten habe ich mich selbst überrascht.» Nervös sei er schon gewesen, antwortet er auf die Frage von Roland Suter, der durch den offiziellen Teil der Feier geleitet. «Vor allem, weil ich wusste, wie viele Leute den Wettkampf zu Hause verfolgten.» Aber auf den letzten fünf Kilometer, als er etwas habe leiden müssen, sei genau der Gedanken an die Zuschauer zu Hause die Extramotivation gewesen, die ihn ins Ziel getragen hätten. Nach einem weiteren Lied der Musikgesellschaft ist der offizielle Teil der Feier um 18 Uhr vorbei.

DIe Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz spielte mehrere Lieder. Bruno Kissling

Mitglieder des 12er-Clubs versorgten die Gäste mit Essen und Getränken. Aufschnaufen ist aber auch zu diesem Zeitpunkt kein Thema für Studer: Er nimmt weitere Glückwünche entgegen, posiert für Fotos, unterschreibt T-Shirts und Autogrammkarten. In einer ruhigen Minute sagt er: «Vor allem nach der Abschottung vor und während der Spiele ist es schön, wieder Leute zu sehen.» Er habe zwar gewusst, dass eine Feier geplant sei, von der Grösse zeigte er sich dennoch überrascht:

«Mit so vielen Menschen hätte ich nicht gerechnet.»