Fussgängerstreifen in Kestenholz wird vielleicht nicht entfernt

Kestenholz Kanton will Fussgängerstreifen in Kestenholz entfernen – nach Unterschriftensammlung ist das nicht mehr so definitiv Geht es nach dem Kanton Solothurn, soll der Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Rain in Kestenholz, der vielen Kindern als Schulweg dient, verschwinden. Nun signalisiert das Amt für Verkehr aber Kompromissbereitschaft. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.11.2021, 18.00 Uhr

Niklaus Studer überquert den Fussgängerstreifen oberhalb der Alten Strasse in Richtung Hubelweg. Für viele Kinder ist dies der kürzeste Schulweg. Hans Peter Schläfli

In Kestenholz soll der Fussgängerstreifen in der Nähe der Postautohaltestelle Rain aufgehoben werden. Das hat das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) entschieden. Mit fast 400 Unterschriften wehren sich nun die Einwohner des Quartiers. Sie finden, der Fussgängerstreifen sei nötig für die Sicherheit der Kinder, die auf dem Schulweg die Kantonsstrasse an dieser Stelle überqueren.

Niklaus Studer ist einer der Unterschriftensammler. Er sagt:

«Am Morgen, wenn die Kinder in die Schule gehen, hat es hier auch am meisten Autos auf der Durchgangsstrasse. Deshalb braucht es den Fussgängerstreifen unbedingt.»

Das AVT schlägt als Alternative vor, dass der Schulweg vom Rain in Zukunft über die Alte Strasse hinunter zur Höhle und von dort aus auf die Neue Strasse führen soll. Diese Einmündung unten im Dorf sei definitiv gefährlicher, argumentiert Martina Arn. Sie kämpft als Mutter und Anwohnerin für den Erhalt des Fussgängerstreifens am Rain. «Der Hubelweg ist viel kürzer und erfahrungsgemäss nehmen Kinder sehr gerne Abkürzungen», sagt sie. Und weiter:

«Sie werden deshalb die Strasse auch ohne Fussgängerstreifen hier oben überqueren wollen.»

Auch die Einmündungen der Quartierstrassen seien problematisch

«Der Fussgängerstreifen vermittelt ein trügerisches Sicherheitsgefühl.» So erklärt Stefan Gantenbein, der als stellvertretender Kantonsingenieur zuständig ist, den Entscheid. «Anlässlich einer Besichtigung mit dem Gemeindepräsidenten Arno Bürgi konnten wir keine befriedigende Lösung für das Problem finden», sagt er. Für eine Mittelinsel fehle zum Beispiel der Platz.

Das alte Schild auf der Kuppe, die den Blick auf den Fussgängerstreifen erschwert, muss laut AVT weg. Hans Peter Schläfli

Das kantonale Amt stufe die Situation vor allem aus einer Fahrtrichtung als problematisch ein. «Von Wolfwil kommend, fährt man bei der Ford-Garage über eine kleine Kuppe, die den Blick auf den Fussgängerstreifen zu spät freigibt.» Dort ist ein Verkehrsschild angebracht, das darauf aufmerksam macht, dass in 80 Metern ein Fussgängerstreifen folgen wird. «Dieses Verkehrsschild entspricht nicht mehr den heute geltenden Gesetzen und muss entfernt werden», sagt Gantenbein. Wenn sich ein Postauto auf der Haltestelle befinde, sei die Sicht verdeckt und Autofahrer können die Fussgänger zu spät sehen. Auch die Einmündungen der Quartierstrassen seien problematisch.

Die meisten Argumente leuchten ein und dass die Situation nicht ideal ist, anerkennt Martina Arn, Erstunterzeichnerin der Unterschriftensammlung. «Aber mit der Aufhebung des Fussgängerstreifens wird die Sicherheit sicher nicht besser», sagt sie. Es gebe keine unlösbaren Probleme, man müsse einfach miteinander reden und nach Lösungen suchen. Sie stellt sich die Grundsatzfrage, warum man einen vielbegangenen Fussgängerstreifen nicht sicherer macht, sondern aufhebt:

«Mit der Aufhebung schleicht sich der Kanton aus der Verantwortung. So wälzt man das Risiko auf die Fussgänger ab.»

AVT prüft, ob Studie gemacht werden kann

Ein Problem besteht auch auf der westlichen Strassenseite: Exakt auf der Höhe des Fussgängerstreifens hat ein Hausbesitzer private Parkplätze eingerichtet. Die Autos fahren über das Trottoir, das die Wartezone darstellt, und über den Fussgängerstreifen auf die Kantonsstrasse. Bisher galt diese Situation beim AVT als Argument, den Fussgängerstreifen aufzuheben. Die Frage, was schwerer wiegt, das private Interesse der Nutzer des Parkplatzes an einer bequemen Ausfahrt über Trottoir und Fussgängerstreifen oder das öffentliche Interesse an einem sicheren Schulweg für die Kinder von Kestenholz, wurde laut AVT bisher noch nicht abgeklärt.

Die Unterschriftensammlung zeigt Wirkung: «Wir nehmen das Anliegen der Einwohner ernst», sagt Gantenbein. Beim AVT werde nun geprüft, ob eine unabhängige Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden kann. Eine solche Studie könnte weiter gefasst werden und zum Beispiel auch den Umbau der Haltestelle Rain einbeziehen, die noch nicht barrierefrei gestaltet ist. Vielleicht müssen dann in ein paar Jahren die Autofahrer hinter dem haltenden Postauto warten, damit die Kinder sicher über die Strasse kommen. Stefan Gantenbein verspricht, dass vom AVT noch dieses Jahr eine Stellungnahme zum weiteren Vorgehen veröffentlicht wird.

