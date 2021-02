«grüne Güggel» Die Kirchgemeinde Kestenholz wird klimaneutral Kestenholz ist als erste Kirchgemeinde der Schweiz Co2-neutral zertifiziert. Der «grüne Güggel» machts. Fränzi Zwahlen 19.02.2021, 05.00 Uhr

Die Katholische Kirche in Kestenholz.

Bruno Kissling

Bereits 2015 rief Papst Franziskus in seiner sogenannten Öko-Enzyklika «Laudato si’» die Weltgemeinschaft und jeden einzelnen zu einem umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil auf. Die Verantwortung für die Natur sei Teil des christlichen Glaubens, sagte er.

Der Kirchgemeinderat Kestenholz hat – wie viele andere Kirchgemeinden im Land – dieses Anliegen aufgenommen und sich Gedanken für einen umweltgerechten Umgang gemacht. Es wurde unter Beizug des kirchlichen Umweltmanagement «Grüner Güggel» mit dem Kirchgemeinderat sowie der Gemeindeleiterin Theresia Gehle für die Jahre 2020-2023 ein mehrseitiger Bericht erarbeitet und verabschiedet.

Darin wurde in erster Linie der Verbrauch von Energie, Wasser und Wärme der Kirchgemeinde in den letzten vier Jahren erfasst. Für Kirche, Pfarreiheim und Pfarrhaus wurde der Zustand der Heizung, der Beleuchtung, der Wasserzufuhr, der Abwasserleitungen, der Dachflächen und Dachkonstruktion, dann die Abfallentsorgung und die Biodiversität der Grünflächen systematisch analysiert und dokumentiert.

Das will der «Grüne Güggel» – ein kirchliches

Umweltmanagement Der «Grüne Güggel» erfüllt die Vorgaben der internationalen Umweltnormen. Nach einem standardisierten Vorgehen kann sich eine Kirchgemeinde rasch und exakt einen Überblick über ihre Umweltmanagement verschaffen. Denn in vielen Kirchen, Kirchengemeindehäusern und Verwaltungsräumen werden Heizenergie und Strom verschwendet, Abfall über Gebühr produziert, Wasser vergeudet und Produkte nicht nach ökofairen Standards beschafft. Aber auch Kirchengemeinden, die sparsam und umweltschonend wirtschaften oder regenerative Energien einsetzen, nutzen diese Vorbildwirkung nicht genug, um andere zu umweltfreundlichem Handeln zu motivieren. Darin könnte man ebenfalls eine Form indirekter «Umweltverschmutzung» sehen. Eine Kirche, die Sparsamkeit predigt und Ressourcen verschwendet, mehr Umweltschutz von Industrie und Politik einfordert und gleichzeitig im eigenen Bereich wenig sorgsam mit Gottes Schöpfung umgeht, erleidet auf Dauer einen Glaubwürdigkeitsverlust. Umweltmanagement ist ein systematischer Weg vom Reden zum Tun.

Das Grosse beginnt im Kleinen

Kirchgemeindepräsident Roger Wyss erklärt die Details: «Wir setzten einen Sicherheitsbeauftragten ein, die Fluchtwege wurden entsprechend den Vorgaben Gebäudeversicherung definiert, Leitern wurden auf ihre Sicherheit geprüft oder LED-Leuchtmittel eingesetzt. Es waren erst einmal nur kleinere, aber dennoch wichtige Massnahmen.»

In den kommenden drei bis vier Jahren werden weitere Themen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft, für die es mehr Zeit braucht, so Wyss weiter. Er erwähnt das Steuerungssystem der Heizung. «Hier ist Handlungsbedarf, indem eine Umwälzpumpe eingesetzt wird.» Dann werde die kommende Sanierung und der Umbau des Pfarreiheimes sicher auch unter dem Umwelt-Aspekten durchgeführt. «Dort werden wir Isolation und Wärmetechnik auf den neuesten Stand bringen.»

Und ein weiteres Detail: «Wir haben bereits seit einiger Zeit begonnen, die Raumtemperatur in der Kirche zu reduzieren. Es macht keinen Sinn, einen so grossen Raum, der wöchentlich begrenzt genutzt wird, im Winter so stark zu heizen.»

Als erste Kirchgemeinde in der Schweiz hat es Kestenholz geschafft, CO2-neutral zu werden.

«Das erreichten wir einerseits mit den guten Zahlen und indem wir eine Ersatzabgabe in den CO2-Kompensationsfonds von Fastenopfer einbezahlt haben, so wie man das von Flugtickets her kennt»,

erklärt Wyss. Seit 2017 ist Fastenopfer Gesellschafter des kirchlichen CO2-Kompensationsfonds Klima-Kollekte. «Wir wollen die Worte des Papstes aufnehmen und uns für eine nachhaltige und umweltbewusste Kirche einsetzen. So schaffen wir in kleinen Schritten eine Grundlage für eine glaubwürdige und verantwortungsvolle Gemeinschaft zur Wahrung der Schöpfung unserer Welt», heisst es im Umweltbericht. Alle Pfarreimitglieder seien eingeladen, ihre Gedanken zur Umweltthematik ins Kirchenleben einzubringen.