Keine Einsprachen 1,5 Millionen Franken für Schul-Provisorium in Egerkingen: Wird der Kredit am Montag bewilligt, fahren am Dienstag die Bagger auf Es gab keine Einsprachen gegen das Baugesuch für das Schulprovisorium in Egerkingen. Am Montag soll die Bevölkerung einen Kredit für das Provisorium auf der Niderdorf-Wiese sprechen. Fabio Baranzini 28.03.2022, 05.00 Uhr

In Containern und Provisorien sollen Schülerinnen und Schüler vorübergehend unterrichtet werden. (Archiv) Bruno Kissling

Egerkingen braucht mehr Schulraum. Zwei zusätzliche Schulräume müssen bereits ab kommendem August in Betrieb genommen werden, damit alle Schülerinnen und Schüler den Unterricht besuchen können. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, zwei provisorische Schulcontainer aus Oberbuchsiten zu kaufen.

Diese reichen aber nicht aus. Denn wenn im Frühjahr 2023 das alte Schulhaus abgerissen und am selben Ort wieder aufgebaut wird, braucht es zusätzlich ein grosses Provisorium für die gesamte Schule. Dieses Provisorium umfasst dann insgesamt 13 Klassenzimmer sowie Lehrerzimmer und Gruppenräume.

Das Projekt muss eine weitere Hürde nehmen

Sowohl das kleine sowie später auch das grosse Provisorium sollen auf der Niderdorf-Wiese aufgebaut werden. Das entsprechende Baugesuch lag bis Ende der letzten Woche auf und ist ohne Einsprache geblieben. Das bestätigt Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi auf Nachfrage.

Damit die Vorbereitungsarbeiten auf der Niderdorf-Wiese beginnen und die Container aus Oberbuchsiten angeliefert werden können, muss das Projekt aber noch eine weitere Hürde nehmen. Die Bevölkerung von Egerkingen muss am kommenden Montag an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung einen Kredit über insgesamt 1,5 Millionen Franken gutheissen.

Johanna Bartholdi vor der Gemeindeverwaltung Egerkingen. Bruno Kissling

«Es wird am Montag sicherlich auch kritische Stimmen geben, aber eigentlich sollte der Kredit angenommen werden. So zumindest interpretieren wir im Gemeinderat das einstimmige Ja zum Planungskredit für das neue Schulhaus an der letzten Budget-Gemeindeversammlung», sagt Johanna Bartholdi.

110’000 Franken für zwei Container

Kommt am Montag das erwartete «Ja», werden bereits am Dienstag die Bagger auf der Niderdorf-Wiese auffahren. Denn die Vorbereitungsarbeiten sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Und zwar bereits jetzt für das kleine und das grosse Provisorium. Dies aus einfachem Grund, wie Bartholdi erklärt:

«Wir wollen verhindern, dass die Schülerinnen und Schüler, die ab August im kleinen Provisorium zur Schule gehen, durch den Lärm der Vorbereitungsarbeiten für das grosse Provisorium gestört werden.»

Deshalb wird in den nächsten Tagen eine rund 2000 Quadratmeter grosse Fläche gekoffert, damit die insgesamt 84 Container platziert werden können, ohne dass der Untergrund Schaden nimmt. Bereits Anfang April werden dann die ersten beiden Schulcontainer aus Oberbuchsiten angeliefert.

Der Kaufpreis beträgt 110’000 Franken, wobei der Transport aus dem Nachbardorf, der Wiederaufbau und einige energetische Massnahmen an den beiden Containern nochmals zusätzliche 76’874 Franken kosten werden. Bis im Juni sollen dann auch die Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse für das kleine und das grosse Provisorium fertiggestellt sein.

Genügend Puffer eingerechnet

Das Baugesuch für die beiden Provisorien ist drei Jahre gültig. Das bedeutet, dass es beim Bau des neuen Schulhauses keine grösseren Verzögerungen geben sollte. Ansonsten würde einerseits die Baubewilligung für die beiden Provisorien ablaufen und andererseits die Mietkosten für die Container des grossen Provisoriums steigen, die für 30 Monate budgetiert sind.

Das wiederum hätte eine Überschreitung des 1,5-Millionenkredits zur Folge. «Gemäss dem neusten Zeitplan für das Schulhaus haben wir genügend Puffer eingerechnet, damit wir die drei bewilligten Jahre für das Provisorium nicht überschreiten werden», ist Johanna Bartholdi zuversichtlich.