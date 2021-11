Kapo Solothurn Zeugenaufruf: Kupfer-Rinnen auf Baustelle in Ramiswil gestohlen An der Passwangstrasse in Ramiswil sind ab einem Schopf mehrere Meter Kupfer-Rinnen entwendet worden. Die unbekannten Täter haben für den Transport möglicherweise einen Lieferwagen verwendet. Die Polizei sucht Zeugen. 17.11.2021, 19.34 Uhr

Hier kamen die Kupfer-Rinnen weg: Schopf an der Passwangstrasse. Kapo Solothurn

Unbekannte Täter haben am Freitag, 17. November 2021, zwischen 9.45 und 12 Uhr, mehrere Meter Kupfer-Rinnen gestohlen. Dies ab einem Schopf am Passwang, wie die Kapo Solothurn in einer Mitteilung schreibt.