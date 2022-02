Gäu wächst, aber nicht bei den Köpfen im Kantonsrat

Kantonsrat Verteilung der Kantonsratssitze: Wieso das Gäu im Vergleich zum Thal untervertreten ist und warum das niemanden wirklich stört 60 Prozent der Einwohnerschaft der Amtei Thal-Gäu verbucht das Gäu auf sich. Doch bei der Repräsentation im Kantonsrat bietet ihm das Thal Paroli: Sechs der 13 Sitze hat das Thal inne – trotz deutlich weniger Einwohnerinnen und Einwohner. Das hat auch mit hohen Schüler- und Ausländerzahlen zu tun. Daniela Deck Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Das Gäu hat sieben Kantonsratssitze, das Thal sechs. Im Gäu wohnen aber deutlich mehr Menschen als im Thal. Bruno Kissling

Der Bezirk Gäu ist in den letzten 20 Jahren überdurchschnittlich gewachsen, während der Nachbarbezirk Thal bei den Bevölkerungszahlen stagniert. Doch im Kantonsrat bildet sich nicht ab, dass sich bei den Bevölkerungszahlen eine Schere öffnet. Ein Blick in die Geschichte der politischen Vertretung auf kantonaler Ebene lässt vermuten, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Denn Bevölkerungswachstum und Wahlrecht sind zwei Paar Schuhe – vom Interesse daran, das Wahlrecht auszuüben, ganz zu schweigen.

Sieben der 13 Kantonsratssitze der Amtei sind mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus dem Gäu besetzt, sechs mit solchen aus dem Thal. 2020 lebten von den 36’757 Einwohnern der Amtei 59,1 Prozent in den acht Gemeinden im Gäu und 40,1 Prozent in den acht im Thal. Gemessen an der Bevölkerungszahl, könnte das Gäu Anspruch auf einen achten Sitz erheben – wenn es denn wollte.

Schere sieht grösser aus, als sie tatsächlich ist

Josef Fluri. zvg

«Immerhin hat das Gäu wenigstens eine Mehrheit der Kantonsräte», kommentiert Josef Fluri die Situation, wie sie sich seit den Kantonsratswahlen letzten Frühling präsentiert.

«Die Über- respektive Unterrepräsentation der Bezirke auf der Ebene Kantonsrat ist im Thal-Gäu kein grosses Thema. Neid oder Spannungen gibt es deswegen nicht.»

Dem Mümliswiler SVP-Mann Fluri gibt eher die Sitzverteilung innerhalb seiner Partei zu denken, wo drei Thaler das Gäu mit vertreten. «Die Gäuer hätten es in der Hand, etwas zu ändern», sagt Fluri.

Dass die Bevölkerung im Gäu dafür – unabhängig von der politischen Couleur – keine Notwendigkeit sieht, spiegelt sich deutlich in der Wahlbeteiligung: Diese liegt im Gäu seit langem rund sieben Prozent unter derjenigen im Thal. Bei den Kantonsratswahlen 2021 standen 50,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler des Thals 43,9 Prozent der Gäuer Wählerschaft gegenüber. Vergleicht man diese Differenz bei der Kantonsratswahl (6,5 Prozent) mit dem bevölkerungsmässigen Ungleichgewicht bei der Verteilung der Kantonsratsmandate (6,1 Prozent), so sind die beiden Zahlen praktisch deckungsgleich.

Rückblende: Von 19 auf 13 Sitze im Kantonsrat Was im Thal und im Gäu den Leuten gleichermassen die Lust am Wählen vergällt hat, war die Kantonsratsreform 2005. Die Reduktion der Kantonsratsmandate von 144 auf 100 verringerte im Thal-Gäu die Sitze von 19 auf 13. Bei der letzten Wahl unter altem Regime, 2001, standen dem Gäu zehn Sitze zu und dem Thal neun. Die Wahlbeteiligung im Thal lag damals bei 63 Prozent und im Gäu bei 55,9 Prozent. Werte, die aus heutiger Sicht rekordverdächtig anmuten. Seither hat das Gäu ein kantonsweit einmaliges Bevölkerungswachstum erlebt und das Thal stehen lassen. Die 13 Kantonsratssitze der Amtei gehen ab 2005 an die beliebtesten Politikerinnen und Politiker, ohne Rücksicht auf deren Zugehörigkeit zum Bezirk. Der Wert der Wahlbeteiligung der Amtei Thal-Gäu 2005 spricht eine deutliche Sprache: 49,4 Prozent, wobei Gänsbrunnen mit 64,6 Prozent die Höchstleistung und Holderbank mit 39,9 Prozent den Tiefpunkt stellte.

Unterschiede bei den Ausländerzahlen und viele Schulkinder im Gäu

Die Korrelation von Stimmbeteiligung und geografischer Sitzverteilung klingt im ersten Moment einleuchtend. Doch die Realität ist komplizierter. Der wichtigste Faktor, den es zusätzlich zu beachten gilt, ist die Ausländerzahl. Diese liegt im Gäu proportional und absolut gesehen deutlich höher als im Thal.

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung lag im Jahr 2020 im Gäu bei 28,5 Prozent. Im Thal waren es im gleichen Jahr 20,9 Prozent; ohne Balsthal mit seinen 34,4 Prozent betrachtet, hätte der Ausländeranteil im Thal damals bei 11,3 Prozent gelegen.

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Was ebenfalls Einfluss auf die Zahl der Stimmberechtigten hat, ist der Anteil Minderjähriger. Gemessen an den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, liegt das Gäu nach Aussage von Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen, mit fast elf Prozent deutlich über dem Schweizer Mittelwert von acht Prozent. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zumindest der wahlberechtigte Anteil der Gäuer Bevölkerung im Kantonsrat angemessen vertreten ist.

Nicole Wyss. zvg

Aufgrund der geografischen Lage und wirtschaftlichen Ausrichtung trauen alle befragten Parlamentarier dem Bezirk Gäu eher einen Blick fürs Ganze zu als dem ländlicheren Thal, «wo die Leute eher unter sich zusammenhalten», wie Nicole Wyss, SP, sich ausdrückt. Die Oensingerin ist die einzige Linke im Kantonsrat aus der Region Thal-Gäu. «Was mir im Austausch mit der Bevölkerung immer wieder auffällt, ist, wie viel Ermutigung gerade die Jungen brauchen, um an die Urne zu gehen», sagt Wyss.

«Desinteresse mag dazu beitragen, dass sie nicht stimmen und wählen. Doch bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es häufiger Schwellenangst, die sie von der Urne fernhält.»

Nach aussen will die Amtei sich nicht verzetteln

Inwiefern sich der Schwerpunkt bei Amtei oder Bezirk an den Panaschierstatistiken festmachen lässt, ist eine schwierige Frage. Nach Auskunft der Staatskanzlei zeigen die Unterlagen, die der Kanton zur Information der Öffentlichkeit aufbereitet, nur die Verschiebungen zwischen den Parteien, nicht aber die geografischen Verschiebungen in der Amtei.

Edgar Kupper. Patrick Lüthy

«Im Kantonsrat tragen wir alle den ‹Kantonshut›, Thal und Gäu treten da geschlossen auf, um Gehör zu finden für ihre Anliegen», sagt Edgar Kupper, Mitte, aus der Perspektive von Laupersdorf.

Aus Gäuer Sicht unterschreibt Johanna Bartholdi, FDP, die Voten der Kantonsratskollegen: «Wir sind zusammen eine Amtei und vertreten die Interessen der Region gemeinsam nach aussen.» Erleichtert wird diese Solidarität durch die Tatsache, dass beide Bezirke grossmehrheitlich bürgerlich politisieren, wobei der Fokus im Thal bei der CVP, heute Mitte, wurzelt und im Gäu bei der FDP.

Es braucht schon Projekte von einer Dimension der Umfahrung Thal, um die Phalanx der Einigkeit aufzubrechen. Und da spiegelte die Meinungsverschiedenheit der Kantonsräte lediglich die Polarisierung der Bevölkerung.

