Verein Region Thal sucht Nachfolge: Mögliche Kandiaten

Kandidatenkarussell Was der oder die Neue mitbringen sollte: Verein Region Thal, präsidentenlos, sucht: … Nino Joller ist ab Mai nicht mehr Präsident des Vereins Region Thal. Nun sucht ein Team bestehend aus drei Gemeindepräsidenten nach seinem Nachfolger. Wer würde sich dafür eignen? Wir hätten da ein paar Ideen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Wer tritt die Nachfolge von Nino Joller als Präsident des Vereins Region Thal an? Patrick Lüthy/zvg/ho

Nach knapp einem Jahr hat der Balsthaler Nino Joller als Präsident des Verein Region Thals demissioniert. Das gab der 35-Jährige vergangene Woche bekannt. Zusammen mit seinem Job sei die Arbeitsbelastung zu hoch geworden.

Nun hat sich bereits ein Team, bestehend aus den drei Thaler Gemeindepräsidenten Marcel Allemann (parteilos, Matzendorf), Bruno Born (parteilos, Aedermannsdorf) und Freddy Kreuchi (FDP, Balsthal), auf die Suche nach seinem Nachfolger gemacht.

Welche Fähigkeiten muss die neue Führungskraft mitbringen? Wer würde sich dafür eignen? Wir haben ein paar mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zusammengetragen. Selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Profil

Marcel Allemann sagte vergangene Woche, man suche jemanden, der idealerweise im Thal zu Hause ist, die Region und ihre Vorzüge kennt, sich mit ihr und dem Naturpark Thal identifizieren kann und Führungsqualitäten aufweist.

Das sind nicht die einzigen Fähigkeiten: Es muss auch jemand sein, der mit den wichtigsten Themen im Bezirk, wie etwa der Förderung des Tourismus oder die Lancierung innovativer Projekte, bereits etwas vertraut ist und ein gewisses Netzwerk vorweisen kann. Der künftige Präsident oder die künftige Präsidentin muss unbedingt flexibel sein. Denn mit dem Ende der Coronamassnahmen wird es wieder vermehrt zu physischen Treffen, Versammlungen und Vorträgen kommen.

Vor Joller stand mit Bruno Born ein Gemeindepräsident dem Verein Region Thal vor. Soll es denn wieder ein Politiker sein? Als Born 2019 das Präsidium abgab, hiess es im Thal, man suche explizit nicht nach jemanden, der sich im Thal politisch engagiert. Man wolle die Politik vom Verein trennen. Von daher kommen Gemeindepräsidenten oder Gemeinderätinnen wohl eher nicht in Frage.

Nun kommen wir zur Frage, ob es eine Frau sein muss? Nun, die letzten beiden Präsidenten waren Männer. Zudem sind viele Führungspositionen im Thal männlich besetzt: Es gibt nur eine Gemeindepräsidentin, bei den Ortsparteipräsidien sieht es ähnlich aus. Auch anderen wichtigen Vereinigungen wie der Sozialregion oder der Gemeindepräsidentenkonferenz stehen Männer vor. Das Präsidium des Vereins Region Thal dürfte also ruhig eine Frau übernehmen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Nachfolge, die auf der Hand liegt, ist Freddy Kreuchi. Denn er ist schon Jollers Vizepräsident, übernimmt die Vereinsleitung ab Mai übergangsweise. In Vereinen oder politischen Ämtern ist es ja üblich, dass der Vize übernimmt, wenn der Präsident sein Amt verlässt. Zudem befindet sich Kreuchi seit seiner Wahl als Kantonsrat und Gemeindepräsident von Balsthal auf der Überholspur.

Ein Name, der sich unter Thal-Kennern bereits herumspricht, ist jener von Welschenrohrs Gemeindepräsidentin Theres Brunner. Mit ihr wäre erstmals eine Frau an der Spitze des Vereins. Zudem eine, die die Region kennt.

Petra Bieli zcg

Ein anderer Balsthaler, der die Region zweifellos kennt und sich mit ihr identifiziert, hat im vergangenen Jahr mit seiner Kampagne gegen die Umfahrung Klus im ganzen Kanton für Furore gesorgt: Fabian Müller. Er ist nicht mehr Mitglied des Gemeinderats.

Die Matzendörferin Petra Bieli hat bei den Kantonsratswahlen als SP-Newcomerin erstaunlich gut abgeschnitten. Zudem rief die Bauingenieurin mit Führungserfahrung den Monatsmarkt in ihrer Wohngemeinde ins Leben und ist Verwaltungsrätin der OeBB.

Markus Schindelholz. Patrick Lüthy

Der Aedermannsdörfer Künstler Sammy Deichmann kennt man wegen seines Sohns, seiner Kolumnen und seiner Kunst. Als Deutscher hat er schon mehrmals gezeigt, dass er sich mit dem Thal identifiziert und sich dort wohlfühlt.

Auch Markus Schindelholz, Geschäftsführer der OeBB und Präsident des regionalen Führungsstabs, ist im Thal ein bekannter Name. Mit seinen Erfahrungen, die er in diversen Führungspositionen bereits sammeln konnte, würde ihm das Führen eines Vereins bestimmt nicht schwerfallen.

Das Fazit

Nur schon dieses kurze, nicht abschliessende Kandidatenkarussell zeigt: Es dürfte nicht einfach werden, eine Nachfolge für Joller zu finden. Vor allem nicht, wenn es eine Frau werden soll, die wenig mit der Lokalpolitik zu tun hat. Denn oft ist es halt so: Leute für ein Amt zu begeistern, ist schwierig. Da greift man oft auf jene zurück, die sich bereits engagieren. Da weiss man, was man hat. Vielleicht müssen wir uns ja einfach überraschen lassen. Mal schauen, wen das Trio Allemann, Born und Kreuchi aus dem Hut zaubern wird.

