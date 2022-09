Roger Federer und Jura Niederbuchsiten arbeiten weiter zusammen

Kaffeemaschinen Jura-Kaffeemaschinen setzen auch nach dem Karriereende auf Roger Federer – und hoffen, dass er mehr Zeit haben wird Auch nach seinem sportlichen Rücktritt bleibt der Tennisstar Markenbotschafter des Niederbuchsiter Produzenten von Kaffeevollautomaten. Fränzi Zwahlen 16.09.2022, 16.00 Uhr

22. Oktober 2016: Roger Federer mischt sich unter seine Fans auf dem Areal der Jura AG in Niederbuchsiten. Patrick Luethy

Bereits seit 16 Jahren arbeite die Jura AG Niederbuchisten mit Roger Federer als Markenbotschafter zusammen und diese Partnerschaft sei schon seit Jahren auf Langfristigkeit ausgelegt. Das schreibt der Jura-Medienchef Meinrad Kofmel auf die Nachfrage, ob es aufgrund des sportlichen Rückzugs des Tennisstars Änderungen in der Zusammenarbeit mit dem Produzenten von Kaffeevollautomaten gebe.

Kofmel sagt: «Federers Ausstrahlung reicht weit über den Tenniscourt hinaus. Gemeinsame Werte wie die Schweizer Herkunft, harte Arbeit, Eleganz und Präzision verbinden uns.» Man sei stolz darauf, auch in Zukunft mit Federer zusammenzuarbeiten. «Und wir freuen uns, dass er künftig mehr Zeit haben wird, an unseren Aktivitäten teilzunehmen.»

30. September 2009: Der Beginn der Zusammenarbeit zwischen dem Tennis-Superstar Roger Federer und dem Kaffeevollautomaten-Hersteller Jura in Niederbuchsiten. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen als der Tennisstar in der World of Coffee eintrifft. Archiv

Ganz aktuell starte eine neue Online- und TV-Kampagne mit Roger und dem neuesten Jura-Vollautomaten in den Hauptrollen. Zudem: Auf dem Roger Federer Walk of Fame in der Jura World of Coffee kann man Roger und die wichtigsten Meilensteinen in seiner einzigartigen Karriere weiterhin begegnen.