Dallmayr Kaffeemaschinenhersteller hat Filiale in Niederbuchsiten

Kaffeehochburg Ist Niederbuchsiten das neue Kaffeezentrum der Schweiz? Auch die deutsche Kaffeemarke Dallmayr hat ihre Zelte im Gäu aufgeschlagen In Niederbuchsiten hat die deutsche Kaffeemarke Dallmayr von Mitte 2019 bis Mitte 2020 eine «Academy» errichtet. Mit Jura habe die Standortwahl nichts zu tun, erklärt Filialleiter Patrick Meile. Wichtiger sei die zentrale Lage des Gäus. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Coffee Academy in Niederbuchsiten werden die Mitarbeitenden geschult. zvg

Wer kennt ihn nicht, den geschwungenen, roten Schriftzug, den man von der Autobahn sieht, wenn man durchs Gäu fährt? 1931 gründete Leo Henzirohs aus Niederbuchsiten die Firma Jura, seither ist sie aus Niederbuchsiten nicht mehr wegzudenken. Seit einiger Zeit sticht einem beim Vorbeifahren auf der Autobahn das Logo einer zweiten Kaffeemarke ins Auge. Etwas versteckt allerdings und nicht in einem auffallenden rot gehalten, sondern weiss-leuchtend.

Dallmayr steht dort. Die Deutsche Kaffeemarke, die sich dem Beliefern und Auffüllen von Kaffeeautomaten verschrieben hat, hat in Niederbuchsiten einen Standort. Mitte Mai 2019 begann der Bau des neuen Gebäudes. Ein Jahr später war es fertig. Ist in der Gäuer Gemeinde unbemerkt ein Mekka für Kaffee entstanden?

Was macht Dallmayr? Dallmayr ist ein deutsches Unternehmen, das eigenen Kaffee herstellt und vertreibt. Zudem wartet und befüllt Dallmayr Kaffeeautomaten in Betriebskantinen oder Tankstellen – nach dem selben Prinzip, wie es Selecta mit Snackautomaten macht. In der Schweiz liegt der Fokus auf diesem Automatenservice. Eine Kundin ist etwa Coop Pronto. Dallmayr hat in der Schweiz 6 Filialen und 300 Mitarbeitende. (rab)

Das scheint so. Aber nicht bewusst: Denn die Tatsache, dass auch Jura in Niederbuchsiten den Hauptsitz hat, sei nicht ausschlaggebend gewesen für ihre Wahl, erklärt Patrick Meile. Er leitet die Filiale in Niederbuchsiten:

Patrick Meile, Leiter Dallmayr Niederlassung Mittelland. zvg

«Nein, das hatte keinen Einfluss auf die Wahl unseres Bauplatzes, aber wir werden oft darauf angesprochen.»

Dallmayr produziere keine Kaffeemaschinen, habe aber Jura-Kaffeevollautomaten im Sortiment und pflege eine gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Man habe Bauland zwischen Langenthal, dem Belchentunnel, Oberbipp und Rothrist gesucht. Meile sagt weiter:

«Niederbuchsiten war ein Glücksfall. Wir befinden uns heute an der zentralen Wirtschaftsachse des Mittellandes.»

Dallmayr und Jura sind nicht die einzigen Player im Mittelland Dallmayr Automatenservice SAc ist nicht der einzige Kaffee-Player im Mittelland: Ebenfalls in Niederbuchsiten angesiedelt ist – wie erwähnt – die Jura Kaffeemaschinen Holding AG. In Aarburg (AG) hat die Franke Holding, die unter anderem Kaffeemaschinen produziert, ihren Firmensitz. Und in Zuchwil ist die Firma Schaerer stationiert, die sich auf vollautomatische Kaffeemaschinen für die Gastronomie spezialisiert hat. (rab)

Alles anzeigen

In Niederbuchsiten werden die Mitarbeitenden geschult

Was macht denn Dallmayr nun in Niederbuchsiten genau? In Niederbuchsiten befindet sich die Dallmayr Coffee Academy: Dort schult das Unternehmen seine Mitarbeitenden. Meile erklärt: «Das erlernte Fachwissen zum Thema Kaffee soll ihnen helfen, unsere Kunden besser zu beraten.»

Im Kurs lernen sie, woher der Kaffee kommt, wie er in die Schweiz transportiert wird oder, was man aus einem Kaffee heraus riecht. Also zum Beispiel, ob er bitter oder sauer ist. Das Gelernte könnten die Mitarbeitenden dann bei ihrer täglichen Arbeit anwenden. Das Verkaufsteam beim Beratungsgespräch oder die Servicetechniker beim Einstellen der Automaten. Die ersten Schulungen fanden im Sommer 2021 statt.

Im Kurs lernen die Mitarbeitenden, woher der Kaffee kommt, wie er in die Schweiz transportiert wird oder, was man aus einem Kaffee heraus riecht. zvg

Der Neubau in Niederbuchsiten beinhaltet jedoch nicht nur die «Academy». Sondern auch ein Hochregallager, also ein Lager mit hohen Regalen, wie es zum Beispiel auch im Migrosverteilbetrieb in Neuendorf anzutreffen ist. Zudem eine Werkstatt, in der die Kaffeeautomaten für die Filialen in Niederbuchsiten, Volketswil und Horn vorbereitet und für die Erstinstallation bereitgestellt werden.

Zusätzlich befinden sich verschiedene Büros für Administration, Verkauf, Marketing am Standort in Niederbuchsiten. Total arbeiten dort 75 Personen. Die Nutzfläche des Gebäudes entspricht ungefähr 2300 Quadratmetern.

Dallmayr will vermehrt mit regionalem Gewerbe zusammenarbeiten

Über die Ziele von Dallmayr in Niederbuchsiten sagt Meile:

«Uns ist die Verankerung mit der Region und ihren Unternehmen sehr wichtig, damit wir auf die individuellen Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft eingehen können.»

Man arbeite – wo möglich – mit regionalen Zulieferern zusammen. Nicht nur bei den Getränken und Lebensmitteln, sondern auch bei der Herstellung von Möbeln nach Kundenwunsch greife man auf lokale Fachkräfte zurück. Das heisst konkret: Gestaltet man einen Pausenraum, importiere man keine Möbel oder Umschalungen aus dem Ausland, sondern berücksichtige lokale Schreiner. «Diese Zusammenarbeit werden wir 2022 noch weiter ausbauen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen