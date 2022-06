Egerkingen: Ausstellung in katholischer Kirche über Wunder

Junger Seliggesprochener Eucharistische Wunder als Geschenk des Himmels – eine Wanderausstellung macht Halt in Egerkingen Der junge Italiener Carlo Acutis (1991–2006) sammelte im Laufe seines Lebens eucharistische Wunder aus der ganzen Welt und stellte diese ins Internet. Nach seinem frühen Tod 2006 stellten seine Anhänger eine Wanderausstellung zusammen. Diese ist bis zum 3. Juli in Egerkingen zu sehen. Fredi Probst Jetzt kommentieren 26.06.2022, 15.00 Uhr

In der katholischen Kirche St. Martin in Egerkingen, wie auch im Pfarreiheim ist eine Ausstellung von Eucharistischen Wundern zu sehen, die Carlo Acutis vor seinem Tod zusammengestellt hat. Carole Lauener

Noch bis zum 3. Juli läuft die Ausstellung über eucharistische Wunder in der Kirche St. Martin und im Pfarreiheim in Egerkingen. Die Eröffnung am Pfingstmontag, 6. Juni, sei ein grosses Ereignis gewesen, erklärte Pfarrer Kenneth Ekeugo, Leitender Priester des Pastoralraumes Gäu. Zusammen mit Franz Rudolf, OK-Präsident, konnte an der Vernissage nebst den gewichtigen Referenten eine stattliche Anzahl an neugierigen Besuchern begrüsst werden.

Was ist ein eucharistisches Wunder Wesensveränderung Ein eucharistisches Wunder bestätigt die Wesensveränderung von Brot und Wein in den Leib und das kostbare Blut Jesu Christi. Das bekannteste Wunder ist das eucharistische Wunder von Lanciano. Das Brot wird dabei zu einem Herzmuskel und der Wein zu Blut.

Die Idee, sich an der Wanderausstellung zu beteiligen, entstand in der Lobpreisgruppe, erzählt Pfarrer Kenneth Ekeugo. Carlo Acutis selig, dessen Werk nun in Egerkingen steht, gelte als Vorbild in Bezug auf die Eucharistie. Auch die Referenten Thomas Rellstab, Direktor Radio Maria, und Bernhard Hesse, Leiter der Charismatischen Erneuerung des Bistums Augsburg, schilderten verschiedene Aspekte der eucharistischen Wunder und der Anbetung.

Die Ausstellung wurde seit dem Tod von Carlo Acutis, infolge einer akuten Leukämie-Erkrankung, in über 10'000 Gemeinden in der ganzen Welt gezeigt. Eine Rekordzahl. Doch was ist so speziell an dieser Ausstellung über eucharistische Wunder, dass sich so viele Leute dafür interessieren?

Das hat sicher mit dem am 3. Mai 1991 geborenen Carlo Acutis selbst zu tun. Er verstarb 2006 im Alter von 15 Jahren. Von klein auf interessierte er sich sehr stark für Religion, berichten seine Familie und Freunde. Neben der Religion interessierte er sich auch für Informatik. Dabei eignete er sich ein grosses Wissen an und baute bereits früh eigene Websites auf.

Eine davon behandelt das Thema «Eucharistische Wunder». Er schuf eine Katalogisierung dieser Wunder und wurde damit sehr bekannt. Über 153 vom Vatikan anerkannte Wunder aus aller Welt sind auf dieser Website zusammengestellt und dokumentiert. Acutis' Anhänger stellten daraus Tafeln her, die nun in Form einer Wanderausstellung durch die ganze Welt touren.

Verschiedene Rubriken gliedern die Ausstellung

Das Ausstellungsteam des Pastoralraums Gäu wählte 50 Tafeln aus verschiedenen Kategorien aus. Wunder bei Naturkatastrophen, Hostienwunder, Wunder bei Brandkatastrophen und Seuchen, Verehrung durch Tiere und Wunder nach Glaubenszweifeln sind einige dieser Rubriken.

Die einzelnen Tafeln dieser Ausstellung können sowohl in der Kirche St. Martin als auch im Pfarreiheim in Egerkingen betrachtet werden. Die Namen der Länder und die Zeit, in der die Wunder geschahen, können abgelesen werden.

Das eucharistische Wunder, welches im Jahr 1447 in Ettiswil Luzern geschehen ist, sticht in der Ausstellung besonders hervor. Davon existieren Reliquien, die in der Kirche von Ettiswil ausgestellt sind und dort betrachtet werden können.

Warum interessierte sich Carlo Acutis so sehr für Eucharistie?

Acutis war sehr von der Realpräsenz Jesu Christi in der Heiligen Eucharistie überzeugt. Er glaubte daran und hat die Tatsache am eigenen Leib erfahren. Ihm war wichtig, diese Erkenntnis und Überzeugung allen zu vermitteln und im Internet der ganzen Welt zu offenbaren und mitzuteilen. Die Erkenntnis von Carlo Acutis weiterzugeben ist also der Zweck dieser Ausstellung.

Es ist berührend, wie viele Leute die Ausstellung bis jetzt besucht haben. Sogar aus dem fernen Wallis reisten Interessierte an.

Auch in der katholischen Kirche St. Martin sind Teile der Ausstellung zu sehen. Carole Lauener

Noch bis zum 3. Juli bleibt die Ausstellung für Interessierte offen. Pfarrer Ekeugo hofft, dass durch die Ausstellung und das grosse Interesse daran der Bezug der Besuchenden zu Jesus Christus wieder stärker wird. «Die eucharistischen Wunder sind ein Zeichen für die Präsenz von Jesus Christus», sagt er.

Seit Acutis Tod ist vieles geschehen. Seine Anhänger forderten für ihn die Seligsprechung, die Vorstufe zur Heiligsprechung. Nach der Prüfung durch den Papst wurde er am 10. Oktober 2020 in Assisi selig gesprochen.

