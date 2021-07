Evolution schliesst: neue Jugendarbeit Thal

Jugendarbeit Thal Die Jugendarbeit geht in die Thaler Dörfer Jugendraum «Evolution» in Balsthal schliesst, dafür werden im Turnus in Balsthal und Matzendorf ein Container für die Jungen eröffnet. Fränzi Zwahlen 16.07.2021, 05.00 Uhr

Sie verantworten die neue, mobile Jugendarbeit Thal: (v.l.) Lorenz Schmidlin, Freddy Kreuchi, Ines Kreinacke, Stefanie Sommer. Frb

Seit vielen Jahren konzentrierte sich die Thaler Jugendarbeit auf den Jugendraum «Evolution» an der Postackerstrasse in Balsthal. Doch der Raum, und ebenso das Konzept dieser Form von Jugendarbeit, ist in die Jahre gekommen. «Die Jugendarbeit muss sich den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen». Das sagt Lorenz Schmidlin, Leiter des Vereins Jugend und Freizeit VJF aus Wohlen/AG. Auf das Wissen und die Unterstützung dieses Vereins hat sich die «Thaler Jugendarbeit und Prävention ATJP» berufen, um eine «Vision und Strategie Jugendarbeit Thal 2030» auszuarbeiten.

Sie wurde im Mai 2020 in zwei Workshops durch Freddy Kreuchi (Präsident ATJP), Rolf Jeggli (Gemeinderat Mümliswil-Ramiswil), Ines Kreinacke (Geschäftsführerin Naturpark), Stephanie Sommer (Jugendarbeiterin) und Lorenz Schmidlin (fachliche Leitung VJF) erarbeitet. Die Jugendarbeit ist im Wandel - nicht nur im Thal Das Thal stehe mit der Neuausrichtung der Jugendarbeit nicht alleine da, sagt Lorenz Schmidlin.

«Die Jugendarbeit ist stets im Wandel»

Heute wird eine «offene Jugendarbeit» angestrebt, die sich an den Aufenthaltsorten der Jugendlichen orientiert. Das heisst, mobile Angebote, projektbezogene Aktivitäten wie Spieleabende oder Workshops. Aber auch mit einem Jugendraum, der zu einer bestimmten Zeit den Jugendlichen - angesprochen ist die Altersgruppe 13 bis 18 - zugänglich ist. Freddy Kreuchi sagt: «Zuerst einmal ist es wichtig hervorzuheben, dass den Thaler Gemeinden die Jugendarbeit wichtig ist. Alle neun Gemeinden haben ihre Budgets in diesem Bereich belassen, da erkannt wurde, dass eine aktive Jugendarbeit ein Mehrwert für ein Dorf bedeutet.»

Es müsse aber auch gesagt werden, dass der bisherige Jugendraum Evolution nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, da nur wenige Jugendliche diesen Raum noch besuchen; er ein schlechtes Image bei der Zielgruppe hatte und der baulicher Zustand und die unsichere Zukunft des Gebäudes die Arbeit schwierig machten. «Wir haben auch erkannt, dass die Jugendarbeit im Thal zu wenig vernetzt arbeitet; sei es mit Schulen, Behörden und dem Netzwerk des Naturparks».

«Die grosse geografische Distanz zwischen den Dörfern im Thal macht die Jugendarbeit hier auch noch etwas anspruchsvoller», meint Schmidlin. So wurden nun neue Leitziele für die Jugendarbeit definiert und von der Gemeindepräsidentenkonferenz abgesegnet. Stephanie Sommer, Mitarbeiterin VJF ist zu 60 Prozent für die Jugendarbeit Thal zuständig. Sie hat seit Juli ihren Büroarbeitsplatz in der Thalstation. Zudem ist beschlossen, ein neues Netzwerk zu schaffen, in welchem sich die Jugendarbeiterin, Vertreter der Schulleitungen, der Polizei und der Sozialregion zum Austausch treffen.

Ein grüner Container auf dem Schulhausplatz

Jugendarbeit Thal: Container. zvg

Der sichtbarste Teil der neuen Thaler Jugendarbeit wird ein grasgrüner Container sein. «Dieser wird halbjährlich auf den Schulgeländen der Kreisschulen Matzendorf und Balsthal installiert und bietet von dort aus sein Angebot für die Jugendlichen an. Stephanie Sommer führt aus: «Der Fokus liegt bei Jugendlichen im Oberstufenalter. Punktuell können ältere Jugendliche (nach Schulaustritt) bei Aktivitäten in Projektteams einbezogen werden und mithelfen. Und besonders berücksichtigt werden Jugendliche, die ansonsten über wenig organisierte Freizeitstrukturen verfügen.» Die Jugendlichen finden im Container, der auch über einen definierten Aussenraum verfügt, ein attraktives Spieleangebot. Auch hat es eine kleine Kochnische, Sitzgelegenheiten, eine Handy-Aufladestation, einen Töggelikasten und Musik. «Jeden Mittwochnachmittag von 15-18 Uhr und Freitagabend von 18 – 22 Uhr ist der Container während der Schulzeit geöffnet.» Verschiedenste Aktionen sind geplant.

Weitere Jugendarbeit-Angebote soll es auch in anderen Gemeinden geben. So ist derzeit auf dem Alten Turnplatz in Mümliswil eine Street-Soccer-Anlage in Betrieb. «Mit dieser dezentralen Lösung kann der geografischen Herausforderung entgegengetreten werden», so Schmidlin. Momentan läuft in Matzendorf das Baugesuch für den grünen Container auf dem Schulhausplatz. «Nach den Sommerferien soll dieser sechs Monate dort geöffnet sein. Vorab werden wir auch noch die Anwohner informieren», so Kreuchi.