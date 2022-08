Mobiler Jugendcontainer der Jugendarbeit Thal in Balsthal

Jugendarbeit Thal Grosse Freude bei Eröffnung am Freitag: Der mobile Jugendcontainer steht jetzt in Balsthal Nach einer Zeit in Matzendorf verschob die Jugendarbeit Thal ihren Container zum Schulhaus Falkenstein. Am Freitag wurde er eröffnet. Fränzi Zwahlen 22.08.2022, 05.00 Uhr

Die Begeisterung zur Eröffnung des Jugendcontainers war gross. Ines Kreinacke

Für Selina Ackermann, Sozialpädagogin HF, Jugendarbeiterin und ihre Praktikanten-Kollegin Marinella Jaksic sowie rund 90 Jugendliche war der vergangene Freitagnachmittag ein ganz besonderer Tag: Endlich konnte der mobile Container der Jugendarbeit Thal, der beim Schulhaus Falkenstein in Balsthal aufgestellt wurde, in Betrieb genommen werden. Es soll ein Ort sein, in dem die Jugendlichen sich treffen, ihre Zeit gemeinsam verbringen können - das Angebot ist abwechslungsreich und passt sich den Bedürfnissen der Zielgruppe an.

Das Innere des Containers ist wie ein kleines Wohnzimmer mit Kochnische eingerichtet. Eine Sitzecke, ein Tischbillard und ein kleiner Töggelikasten finden Platz, Stauraum für die Materialien zum Spielen und Basteln ist zu finden und eine kleine Kochnische ist vorhanden. An den Container angebaut ist eine überdeckte Veranda, wiederum mit Sitzgelegenheiten. «Eine tolle Sache ist, dass wir den Container gleich neben dem Schulhaus Falkenstein, dem Schulort der Zielgruppe aufstellen konnten», sagt Selina Ackermann, seit März 2022 Leiterin der Jugendarbeit Thal. Und das mit Hilfe der des Jugendfürsorgevereins Thal und des Rotary Clubs Balsthal.

Jugendarbeit Thal hat lange Geschichte

Die Jugendarbeit Thal wird im Auftrag der Thaler Gemeinden seit 2004 betrieben. Die Umsetzung erfolgt durch den Verein Region Thal und den Verein für Freizeit und Jugend (VFJ). Sie richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren aus Thaler Gemeinden. Seit der Schliessung des Jugendraumes Evolution in Balsthal im Jahr 2021 wurde der mobile Jugendcontainer ins Leben gerufen. Erster Standort war beim Schulhaus in Matzendorf, wo er ab August 2021 stand.

Eine frohe Truppe: (links in schwarz) Marinella Jaksic und (ganz rechts) Selina Ackermann. Ines Kreinacke

Es ist das Konzept der Jugendarbeit Thal, dass man via dieses Containers in Matzendorf und Balsthal abwechslungsweise anzutreffen ist. «In Matzendorf waren vorwiegend Jugendliche aus dem Ort, vielleicht noch aus Aedermannsdorf anzutreffen», erzählt Selina Ackermann. Sie sei nun gespannt, ob sich in Balsthal vermehrt Jugendliche aus anderen Gemeinden einfinden. Hier wird der Container voraussichtlich bis Ende dieses Jahres stehen. Geöffnet wird er jeweils Mittwochnachmittag von 15 bis 18 Uhr und am Freitagabend von 18 bis 22 Uhr.

«Wir freuen uns sehr, über das grosse Interesse der Jugendlichen an diesem Eröffnungstag», betonen die beiden Fachfrauen. «Sehr erfreulich war auch, dass wir schon im Voraus in der Schule auf Aufmerksamkeit gestossen sind und wir auch bei den Lehrpersonen auf grossen Zuspruch fanden.» Das Bedürfnis also, Jugendlichen einen realen Ort der Begegnung und der Beschäftigung zu bieten ist trotz der vielen virtuellen Möglichkeiten heute noch immer vorhanden.