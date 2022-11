Jubiläum Ursprünglich eine Männeridee: Nun feiert der Frauenchor Balsthal sein 150-jähriges Bestehen 1872 wurde der Frauenchor Balsthal gegründet. Damit feiert er heuer seinen 150. Geburtstag. Am Samstag findet das Jubiläumskonzert statt. Präsidentin Judith Hafner ist seit 40 Jahren im Chor dabei und schaut im Gespräch etwas zurück und voraus. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Judith Hafner, die Präsidentin des Frauenchors Balsthal im Probelokal. Auf dem Flügel steht die Truhe, die der Männerchor seinem weiblichen Pendant du dessen 50. Geburtstag schenkte. Bruno Kissling

Der Frauenchor Balsthal war eine Männeridee: 1872 wurde er auf Anregung des örtlichen Männerchors und mehrerer Gesangsfreunde gegründet. Heute gibt es den Männerchor nicht mehr – er löste sich 1997 auf. Doch der Frauenchor feiert sein 150. Jubiläum.

Judith Hafner ist seit 40 Jahren Mitglied des Frauenchors und heute seine Präsidentin. «Man hat mich angefragt», sagt sie über ihre Anfänge. Wir treffen sie im Probelokal des Chors, dem Singsaal im Rainfeldschulhaus. Weil sie musikalisch schon immer begabt gewesen sei – in ihrer Jugend spielte sie Block- und Altflöte sowie Geige und etwas Klavier – habe sie zugesagt.

«Ich singe alles gerne ausser Klassik.»

Als sie vor vier Jahrzehnten als 29-Jährige dem Chor beitrat, sei vieles anders gewesen – vor allem die Grösse des Chors: Sie spricht von 35 bis 40 aktiven Sängerinnen. Heute sei man noch 20. Nachwuchs zu rekrutieren, sei schwierig. Verantwortung übernehmen und Zeit investieren wolle man heute nicht mehr. Derzeit versuche der Verein, Frauen ab 40 Jahren direkt anzusprechen.

«Jüngere Frauen kann man nicht gewinnen.»

Themenbezogene Konzerte gegen Ende des 20. Jahrhunderts

Bei der Vereinsgründung 1872 unterzeichneten 18 Mitglieder die Statuten. Die Haupttätigkeit des Vereins bestand in den folgenden Jahren darin, mit dem Männerchor Lieder zu singen, die für den Gemischtchor geeignet sind. Zum 50. Jubiläum schenkte der Männerchor seinem weiblichen Pendant eine bemalte Truhe.

Der Frauenchor Balsthal anlässlich seines 50. Bestehens 1922. zvg

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sang der Chor öfters Operetten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sank die Mitgliederzahl auf 14, später stieg sie auf über 60 an. Der Frauenchor nahm an diversen Gesangswettbewerben in der Schweiz teil. Einmal reiste er an einen internationalen Chorwettbewerb in Verona.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts kamen themenbezogene Konzerte auf. So war das Konzert von 1999 eine «Reise um die Welt», 2018 gab es «Nostalgische Evergreens».

Der Frauenchor Balsthal (hinten) am Winterkonzert 2017 mit der Musikgesellschaft Konkordia und den Young Harmonists. Bruno Kissling/Archiv

13 Dirigenten in 150 Jahren

Nun feiert der Verein sein 150. Jubiläum. In dieser Zeit hatte der Chor 13 Dirigenten. Darunter zwei, die das Amt über 30 Jahre ausführten. Die aktuelle Dirigentin ist Franziska Baumgartner.

Wieso der Chor so alt wurde, könne sie nicht sagen, sagt Hafner und lacht. Als sie das Präsidium 2016 übernahm, habe sich niemand anderes gefunden. «Mir liegt der Verein am Herzen, ich singe gerne und mag die Kameradschaft.» Deshalb habe sie das Amt übernommen. Ob es den Verein noch geben würde, hätte sie es nicht getan, ist sie sich nicht sicher.

Am Konzert vom kommenden Samstag singt der Chor nur Schweizer Lieder. Auf dem Programm stehen «S Guggisberglied», «Louenesee» oder «Ewigi Liäbi». Der Chor singt auch französische oder italienische Songs. Für diese haben sie zum Teil einen Spickzettel. Ansonsten singt der Chor auswendig. Hafner:

«Das ist besser für den Chorklang und steigert die Konzentration auf die Dirigentin.»

Der Frauenchor Balsthal anlässlich seines 150. Bestehens 2022. zvg

Der Chor singt am Konzert mehrheitlich dreistimmig. Die Schwyzerörgeli-Grossformation Wynau tritt auch auf. Nervös sei sie noch nicht, sagt Hafner. Aber das komme vielleicht noch. «Vor allem freue ich mich.»

Am Sonntag findet zudem eine Jubiläumsfeier für geladene Gäste statt. Dann erhält das Geburtstagskind den Preis der Herman-Gehrig-Zahnd-Stiftung. Der Chor wird damit für seine besonderen Leistungen für Balsthal ausgezeichnet.

150 Jahre Frauenchor Balsthal: Jubiläumskonzert am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr im Kultursaal Haulismatt. Eintritt 20 Franken. Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Balsthal und unter 079 222 65 59.

