Mümliswil: Möbel Kamber wird 70 Jahre alt

Jubiläum Trotz grosser Konkurrenz und dezentralem Standort: Möbel Kamber aus Mümliswil wird 70 Jahre alt Das zweitgrösste Möbelfachgeschäft im Kanton befindet sich in Mümliswil, nicht gerade an zentraler Lage. Wie überlebt man da? Ein Gespräch mit Geschäftsführer Martin Kamber über guten Service, Ausstellungsstücke und die Zukunft. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 13.03.2023, 11.30 Uhr

Das Familienunternehmen Möbel Kamber in Mümliswil wird heuer 70 Jahre alt. Bild: Bruno Kissling

«Das Jubiläum erfüllt mich mit Stolz.» Martin Kamber sitzt in der Kaffeeecke des Möbelhauses Kamber in Mümliswil. Gemeinsam mit seinem Bruder Christoph bildet er die Geschäftsleitung des Familienunternehmens.

Gegründet hat es ihr Vater Linus 1953. Damals hiess es noch «Linus Kamber Möbel und Bodenbeläge». Der Ausstellungsraum war im alten Bauernhaus untergebracht und deutlich kleiner, sagt Kamber. Damals habe das Unternehmen verschiedene Ausstellungen im ganzen Dorf gehabt – zu Spitzenzeiten drei parallel. Den Möbelhandel habe der Vater nebenbei betrieben. Seine Hauptbeschäftigung sei das Bodenlegen gewesen. «Ohne Überhosen hat man ihn selten gesehen.»

Linus Kamber hat Möbel Kamber 1953 gegründet. Hier sitzt er in seinem Büro. Bild: zvg

Martin Kamber ist gelernter Innendekorateur, sein Bruder Christoph Hochbauzeichner. Seit 1987 sind die beiden im Unternehmen tätig. Damals war Martin Kamber 26 Jahre alt. «Wir wollten anpacken, Verantwortung übernehmen. Unser Vater hat uns machen lassen.» Er habe zwar noch Inputs gegeben, aber er habe gut loslassen können.

Martin Kamber führt den Standort Mümliswil. Bild: Bruno Kissling

Umzug ins Gäu war einmal ein Thema

1997 wurde Linus Kamber pensioniert, er zog sich aus dem Unternehmen zurück. Seither bilden Christoph und Martin die Geschäftsleitung. Damals sei auch eine Standortverlegung ein Thema gewesen, blickt Kamber zurück. «Mümliswil liegt ja eher dezentral. Die grossen Möbelgeschäfte sind zentraler.»

Also habe man sich den Umzug ins Gäu überlegt, aber da gab es zu diesem Zeitpunkt schon sechs Möbelgeschäfte. Weil das Unternehmen damals den halben Umsatz im Schwarzbubenland machte, sei auch Breitenbach als Standort zur Debatte gestanden. Wegen der Mitarbeitenden und der Logistik habe man sich dann für Mümliswil entschieden.

Das Kaufverhalten der Leute habe sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert, sagt Kamber: «Früher hat man direkt das Ausstellungsstück gekauft. Heute gibt es viel mehr Kombinationen.» Die Leute liessen sich auch mehr Zeit für den Kauf, verglichen die Produkte stärker. Und der Markt sei härter geworden.

«Es sind viel mehr grosse Player da», so Kamber. Damit spricht er Ikea oder die XXXLutz-Gruppe an. «Sie locken die Kundschaft mit Rabatten ins Geschäft. Dort muss man aber Lieferung, Montage und Entsorgung der alten Möbel zusätzlich zahlen. Bei uns ist alles inbegriffen. Dann sind wir plötzlich gar nicht mehr teurer.»

Diese Aufnahme von 1953 zeigt das ehemalige Möbelhaus. Bild: zvg

Bei Kambers kaufen eher Zweit- oder Drittkäufer ein. «Junge, die in ihre erste Wohnung ziehen, kaufen eher nicht bei uns ein.» Das Unternehmen lebt laut Kamber zu 80 Prozent von der Stammkundschaft. Manche Familien zählen seit Generationen dazu.

Zukunft des Familienunternehmens ist noch unklar

Heute hat das Unternehmen in Mümliswil eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern. «Wir sind das zweitgrösste Möbelfachgeschäft im Kanton», sagt Kamber. In Mümliswil arbeiten acht Mitarbeitende. Am zweiten Standort, dem Möbelgeschäft Meier in Brugg, zusätzliche vier. Das Geschäft in Brugg haben Kambers 2005 übernommen. Christoph ist für Brugg zuständig, Martin für Mümliswil. Das Unternehmen macht auch Heimberatungen, legt Böden, näht Vorhänge.

Wie konnte sich das Geschäft – trotz steigender Konkurrenz und dezentraler Lage – halten? «Wegen unseres Service und der persönlichen Beratung», ist Kamber überzeugt. Was mag er denn an seinem Job am liebsten? «Jeder Tag ist neu, jeder Mensch ist anders. Auch nach 35 Jahren.»

Die Mitarbeitenden von Möbel Kamber in Mümliswil-Ramiswil. Bild: zvg

Zum Jubiläum sind verschiedene Anlässe geplant: Im März etwa eine Frühlingsausstellung, im September ein Fest. Das Geschäft ist auch an verschiedenen Gewerbeausstellungen unterwegs, unter anderem an der Regiomesse in Neuendorf oder an der Mega in Balsthal.

Und wie sieht die Zukunft des Familienunternehmens aus? Martin Kamber ist 60 Jahre alt, Christoph drei Jahre älter. «Wir sind dran, eine Nachfolgelösung zu finden. Eine konkrete Lösung gibt es aber noch nicht.»

