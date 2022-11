Der Chor führt im Feierjahr zwei Programmschwerpunkte für das Jubiläum durch. Der erste fand bereits statt und war ein Festkonzert im Juli dieses Jahres mit der «Missa Brevis in C» von Robert Jones und der anschliessenden Einweihung zweier Sitzbänke auf dem Friedhof in Holderbank mit einer Erinnerungsplakette. Jetzt steht am Wochenende der zweite Programmpunkt der Feierlichkeiten an. Ein gemeinsames Konzert mit dem Reformierten Kirchenchor Balsthal am Samstag, 19. November, in der Fridolinskirche in Holderbank und am Sonntag, 20. November, in der Reformierten Kirche Balsthal. Zur Aufführung kommen Werke von Buxtehude, Haydn, Elgar und weitere beliebte geistliche Werke. Die Leitung obliegt Marta Mieze und Edith Schenk, an der Orgel/Klavier sitzt Roman Halter und Heinz Bader führt durch das Konzert.