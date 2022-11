Martinschilbi Mümliswil wird 50

Jubiläum In Mümliswil wird dem Kirchenpatron St.Martin gedacht: Zum 50. Mal wird Martins-Chilbi gefeiert Schon früher war der Martini-Tag ein wichtiges Datum für die Mümliswilerinnen und Mümliswiler. Der einst bedeutende Tag im Jahresablauf der Bauern hat sich im Verlauf der Jahre zum Dorffest gemausert. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die Martins-Chilbi Mümliswil zieht jedes Jahr die Guldentaler ins Dorf. R.Stegmüller/Archiv

Meistens ist es kalt, wenn in Mümliswil auf den Dorfstrassen die Martins-Chilbi gefeiert wird. Denn diese findet jeweils am 11. November, dem Martins-Tag, statt. Der Heilige Martin ist der Kirchenpatron von Mümliswil und nimmt damit eine wichtige Funktion ein. 1971 riefen die Jungen des damaligen KTV, des Katholischen Turnvereins, die Martins-Chilbi ins Leben.

Schon früher aber soll es den sogenannten Martinimäret in Mümliswil gegeben haben. Jedenfalls ist im Band I von «Das Guldental» ein ganzes Kapitel dem Marktwesen im Guldental gewidmet. Dort wird beschrieben, dass noch bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor dem Ochsen jeweils am 11. November Marktstände gestanden hätten. Es seien Backwaren, Lebkuchen und Magenbrot verkauft worden. Es soll sogar ein «Glücksrad» gegeben haben, wo man mit entsprechendem Glück ein Lebkuchenherz gewinnen konnte.

Der Martini-Tag ist wichtig im Jahreslauf

Dass zum Martini-Tag ein Markt und eine Chilbi durchgeführt wird, ist aber keine Mümliswiler Erfindung. Früher musste an diesem Tag der Zins an den Gutsherrn, oder noch früher der Zehnte, also der zehnte Teil des Ertrages an den Lehensherr bezahlt werden. Dies zum Beispiel auch in Form von Getreide, Heu oder Holz.

Es war auch üblich, dass auf Martini, auf den Abschluss des Wirtschaftsjahres hin, die Bediensteten ihre Stellen bei ihrem Dienstherren wechselten. Als markantes Datum begann an Martini auch früher das Schuljahr, welches dann bis zum kommenden Ostern dauerte.

Damit dieser Zinstag nicht allzu schwer wurde, gab es an diesem Tag auch immer etwas zur Belustigung. Eben eine Chilbi oder bis heute bekannt ist der Gansabhauet in Sursee am 11. November.

Zum eigentlichen Dorffest geworden

Die St.Martins-Chilbi erfreute sich in Mümliswil seit ihrem Beginn vor exakt 51 Jahren immer grösserer Beliebtheit. «Nachdem von 1945 bis 1968 alle zwei Jahre eine Turnerunterhaltung mit Theater durchgeführt worden war, wollte man sich an etwas Neues wagen», ist auf der Website des Turnvereins Mümliswil über die Entstehung zu lesen. Diese Gründungsgeschichte der Chilbi bezieht sich natürlich auf den damals noch existierenden KTV.

Weiter ist zu lesen: «Es wurden eine Raclette-Stube, eine Kaffeestube und ein Chilbi-Ball angeboten, an diversen Marktständen konnte man Lebkuchen, Magenbrot und Marroni kaufen. Ausserdem gab es ein Kasperlitheater und einen Ballonflugwettbewerb.»

Raclette und Marroni waren damals noch etwas Neues und Spezielles und deswegen sehr beliebt. Heute ist die Chilbi, wie sie im Dorf meist genannt wird, nicht mehr aus dem Jahreslauf wegzudenken. 2018 schlossen sich der KTV und der TV zum TSV Mümliswil-Ramiswil zusammen und seither gehört die Organisation der Chilbi ins Jahresprogramm des Turnvereins.

Die diesjährigen Attraktionen

Stets beliebt bei den Kleinen ist bis heute das Karussell auf dem Lindenplatz. Zudem bieten dieses Jahr fünf Stübli, zwei Bars, Aussenstände, Hüpfburgen, Ross- und Ponyreiten, ein Wurststand, ein Spielzelt, die Jugendbar und am Sonntag der traditionelle Martini Märet ein breites Angebot zum Verweilen und Konsumieren ab.

Das Dorffest dauert auch stets mehrere Tage; dieses Mal vom Freitag, 11. bis zum Sonntag, 13. November. Am 11.11. sind auch die Büros der Einwohnergemeinde und Hallenbad in Mümliswil geschlossen.

Die Kirche feiert ebenfalls mit, indem am 11. November um 10 Uhr morgens ein Patroziniums-Gottesdienst gefeiert wird. Um 17.30 Uhr gibt es eine Andacht mit den Kindern und anschliessend findet ein Laternenumzug durchs Dorf statt.

