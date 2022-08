Jubiläum Im Härkinger Wald stehen ein Eisbär und ein Oktopus – damit feiert der Natur– und Vogelschutzverein seinen 50. Geburtstag Am Sonntag startet die Freiluftausstellung «Kunst im Wald» in Härkingen. Ausgestellt sind 13 Kunstwerke von meist lokalen Kunstschaffenden. Der Natur- und Vogelschutzverein Härkingen hat die Ausstellung anlässlich seines 50. Geburtstags organisiert. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eisbär von Rolf C. Wyss blickt in die Ferne. Bruno Kissling

Für einen ganzen Monat steht der mächtige Eisbär am Härkinger Waldrand. Von da aus blickt er in die Ferne, wobei es wirkt, als würde er dem menschlichen Treiben zusehen. Wegen des weissen Marmors, woraus das Kunstwerk gehauen wurde, sticht es Passantinnen und Passanten bereits von weitem ins Auge.

Hinter dem Eisbären von Rolf C. Wyss liegt der Härkinger Wald, der vielen Menschen aus der Region die Möglichkeit bietet, in die Natur einzutauchen. Während der nächsten vier Wochen lohnt sich ein Waldspaziergang in Härkingen jedoch besonders: Vom 14. August bis 11. September kann die Freiluftausstellung des Natur- und Vogelschutzvereins Härkingen (NVVH), zu der auch der Eisbär von Rolf C. Wyss gehört, begutachtet werden.

Das Organisationskomitee mit Fabienne Jäggi und Lukas Leuenberger (links) und Jonas von Burg. Bruno Kissling

Mit dieser Ausstellung möchte der Natur- und Vogelschutzverein die Bevölkerung an seinem 50-Jahr-Jubiläum teilhaben lassen und sie zu einem Waldspaziergang einladen. Die Idee einer Kunstausstellung im Wald stammt von den drei langjährigen Vereinsmitgliedern Fabienne Jäggi, Lukas Leuenberger und Jonas von Burg. Sie alle haben beruflich mit Kunst oder handwerklichem Schaffen zu tun.

Kunstwerke im Wandel der Natur

Der Start des Kunstpfads liegt beim Waldhaus, vor dem ab Sonntag Broschüren aufliegen werden. Die Broschüre führt die Kunstinteressierten durch die Ausstellung und versorgen sie mit Informationen zu den Ausstellungsobjekten. Eine Erkundungstour durch die Kunstwerke dauert rund 15 Minuten und ist auch mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl möglich.

1. Rolf C. Wyss - Icebear

2. Norbert Eggenschwiler - Clusophylum Paradoxum

3. Thomas Schaub - Durchdringung

4. Fabienne Jäggi - Schachspiel

5. Christof Schelbert - Rastplatz

6. Helena von Burg - Waldschatz

7. Oliviero Gorza - Zeit Geister - Geister Zeit

8. Martin Heim - Balesch

9. Jonas von Burg, Lukas Leuenberger - Rückegasse

10. Judith Nussbaumer - Fingerfusspilz

11. Carmen Häfliger - Der Waldboden

12. Elias Zürcher, Christina Hollenstein, René Reusser - Oktopus

13. Doris Althaus - Besucher Lukas Leuenberger

Vom Waldhaus verläuft der Kunstpfad Richtung Wald, wo er an dicht bewachsenen Stellen, Lichtungen und Moosfeldern vorbeiführt. Auf der rechten Seite folgt nach einigen Metern das Kunstwerk «Schachspiel»: In halbhohem Gras spielen ein Dachs und eine Bachstelze gegeneinander Schach. Das Werk ist von Fabienne Jäggi selbst. Sie erklärt:

«Ich will, dass sich die Gäste selber dazu eine Geschichte überlegen können.»

Am Ende des Waldwegs, auf der Höhe des Springgartens, weist ein Wegweiser die Kunstinteressierten nach rechts. Bis zum nächsten Rank folgt ein rund 200 Meter langer Weg, auf dem sich die Kunstwerke häufen.

Die Kunstinteressierten werden mit Wegweiser durch die Ausstellung geleite. Bruno Kissling

Eines davon ist das Kunstwerk «Zeit Geister – Geister Zeit» von Oliviero Gorza. Zwischen Baumstrünken, Moos und Grashalmen sind Gipsmasken versteckt. Insbesondere in der Dämmerung und bei Nebel verursachen sie eine mystische Stimmung. Solche Kunstwerke, die von der Natur beeinflusst werden, schärfen gemäss Jäggi den Blick auf die Natur. So hofft der Verein, dass die Kunstausstellung auch Leute anzieht, die sonst selten in der Natur unterwegs sind.

Von hier führt der Weg an vielen weiteren Kunstwerken vorbei zu einem Kunstwerk der beiden Mitorganisatoren Lukas Leuenberger und Jonas von Burg. Es führt entlang eines alten Forstwegs, besteht aus einzelnen Holzlatten und soll eine Grenze aufzeigen.

Ein acht Meter langer Oktopus von Christina Hollenstein, Elias Zürcher und René Reusser (nicht auf dem Bild) hängt in den Bäumen. Bruno Kissling

Kurz darauf geht es wiederum rechts. Auf den letzten Metern zurück zum Waldhaus hängt auf der linken Seite ein acht Meter langer Oktopus in den Bäumen. Das Werk von Elias Zürcher, Christina Hollenstein und René Reusser. Es besteht aus einer sechsarmigen Fichte, Jutebeuteln und Wachs.

Das Werk «Pilze» von Judith Nussbaumer. Bruno Kissling

Auch auf der gegenüberliegenden Seite sind mehrere Kunstwerke, die sich mit dem Thema Wald auseinandersetzten, platziert: Lilafarbene «Fingerfusspilze» von Judith Nussbaumer sollen beispielsweise das unterirdische Myzel – ein Pilzgeflecht, das den Waldboden überzieht – abbilden.

Einziges Projekt mit kulturellem Bezug

«Kunst im Wald» ist eines von vielen Projekten, das in diesem Jahr das 50-Jahr-Jubiläum des Härkinger Vereins würdigt. Der Natur- und Vogelschutzverein fördert seit 1972 die Natur und Umwelt in und um Härkingen. Den Schwerpunkt legen die Mitglieder auf die Pflege und Schaffung naturnaher Lebensräume sowie der Umweltbildung.

Während des Jubiläumsjahrs will der Verein 50 verschiedene Projekte organisieren, wovon bisher 27 Projekte umgesetzt wurden. Die Freiluftausstellung «Kunst im Wald» ist das einzige Projekt mit einem klaren Bezug zur Kultur. Die will man Leute in die Natur locken, sagt Jäggi: Obschon «Kunst im Wald» ein Novum in der Region ist, hätten andere Vereine damit gute Erfahrungen gesammelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen