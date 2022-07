Jahrzehnteprojekt Der Hochspannungsleitung ab Flumenthal steht ein langer Weg bevor, denn: «Einsprachen wird es auf jeden Fall geben» Die geplante Hochspannungsleitung von Flumenthal nach Froloo ist ein Grossprojekt. Um die Bevölkerung in den Bauprozess einzubinden, fand eine Infoveranstaltung von Swissgrid statt. Schon jetzt ist klar, dass mit Widerstand zu rechnen sein wird. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 01.07.2022, 14.05 Uhr

Swissgrid plant ab Flumenthal neue Hochspannungsleitungen und informierte darüber in Flumenthal. Corinne Glanzmann

Am Donnerstagabend informierte Swissgrid, die Betreiberin der Übertragungsnetze, die interessierte Bevölkerung in der Mehrzweckhalle in Flumenthal zum geplanten Bau der Hochspannungsleitung von Flumenthal nach Froloo in der Gemeinde Therwil im Baselbiet. Rund 30 betroffene Bürger nahmen das Angebot wahr und lauschten den Ausführungen des Stromanbieters.

Adrian Häsler, Leiter Grid Infrastructure Swissgrid, informierte. Corinne Glanzmann

Eines dürfte bereits nach dem gestrigen Abend klar sein: Einsprachen wird es auf jeden Fall geben. Zum einen sei es normal, dass ein Projekt dieser Grösse Einsprachen auslöse, erklären Vertreter von Swissgrid. Zum anderen wurde klar, dass ein enervierter Landwirt aus Herbetswil dem Vorhaben das Leben schwer machen wird.

Projekt steckt noch in den Kinderschuhen

Grundsätzliches Ziel des Infoanlasses war es, das noch in den Kinderschuhen steckende Projekt den Bürgern besser zu erklären und allfällige Unstimmigkeiten direkt mit den Betroffenen zu diskutieren.

Den Infoabend in der Mehrzweckhalle in Flumenthal besuchten rund 30 Personen. Corinne Glanzmann

Diese Bedenken sollen dann in die vom Bundesamt für Energie eingesetzte Begleitgruppe, bestehend aus den relevanten Stakeholdern, miteinbezogen werden. Schliesslich soll dann aufgrund dessen ein Vorschlag an den Bundesrat gemacht werden, der das Projekt dann absegnet.

Freileitungen durch Herbetswil sorgen für Widerstand

Dass zur erfolgreichen Realisierung des Projekts ein Miteinbezug der Anwohner nötig ist, wurde an diesem Abend offensichtlich. Epizentrum der Kritik war die Planung der Freileitung durch die stark betroffene Gemeinde Herbetswil.

Brigitte Schelble vom Amt für Raumplanung Kanton Solothurn. Corinne Glanzmann

Zu reden gab vor allem, dass dort die neue 220-Kilovolt-Stromleitung über das Grundstück eines Landwirtes führen soll. Dies sei insofern problematisch, dass bereits jetzt die Auswirkungen der 145-Kilovolt-Anlagen spürbar seien, wenn man unter ihr durchfährt.

Lieber Erdkabel statt Freileitungen

Bevorzugte Lösung wären daher Erdkabel, wobei die Leitung unterirdisch verlaufen würde, anstatt sich von Mast zu Mast zu erstrecken. Oder eine Zusammenlegung mit der bestehenden Hochspannungsleitung, welche zwischen den Gemeinden Herbetswil und Matzendorf durchführt.

Falls dies nicht so sein wird, werde er alles dafür machen, dass das Projekt zu Fall kommt, versicherte der Landwirt:

«Ich werde mein ganzes Vermögen dafür aufwenden, wenn es sein muss.»

Weiter stellte sich die Frage, ob es keine Möglichkeit sei, die Stromkabel durch den Weissensteintunnel zu ziehen. Dies könnte den Bau von Masten über den Jura verhindern. «Diese Möglichkeit wurde geprüft, wurde aber als nicht zielführend erachtet, da sie die Leitung massiv verlängern würde», meinte Robert Benz von Swissgrid.

«Noch sind keine Leitungen gezogen»

Benz zeigte Verständnis für die Bedenken der Betroffenen:

Robert Benz, Projektingenieur Swissgrid. Corinne Glanzmann

«Wir verstehen, dass eine neue Übertragungsleitung bei Grundeigentümern Vorbehalte hervorrufen kann. Deshalb ist es uns wichtig, frühzeitig mit den Betroffenen zu sprechen.»

Jedoch gebe es in der Schweiz strenge Vorschriften, insbesondere für den Schutz vor Strahlung. «Darum können wir gar nicht so nahe an Siedlungen heranplanen. Unser Ziel ist es jeweils, die bewohnten Gebiete bestmöglich zu entlasten», erklärte der Fachmann.

Gleichzeitig gelte es aber zu berücksichtigen, dass man erst ganz am Anfang des Prozesses stehe und erst die Korridore für das Sachplanverfahren entworfen wurden. Noch stehe kein Entscheid, wo die Leitung durchführen soll. Geschweige denn, welche Technologie eingesetzt wird. Zudem entscheidet schliesslich der Bundesrat, welcher Korridor und entsprechend welche Technologie gewählt wird.

Das Fazit dieses Abends ist klar: Das Projekt hat auf jeden Fall noch einen langen und beschwerlichen Weg vor sich.

