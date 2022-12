Jahresrückblick Wisente, Verkehrsanbindung, Bauboom im Gäu: Was in der Region Thal-Gäu 2022 zu reden gab Im Frühsommer sorgte das Urteil des Verwaltungsgerichts in Sachen Verkehrsanbindung Thal für staunende Augen. Im Herbst waren die Wisente in aller Munde. Und das ganze Jahr war geprägt von Neubauten und dem Ukrainekrieg. Ein Überblick über ein ereignisreiches Jahr im Thal-Gäu. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Das Jahr 2022 schreitet mit grossen Schritten auf sein Ende zu. Höchste Zeit also, um auf die vergangenen 365 Tage zurückzublicken. Welche Themen haben das Gäu geprägt? Welche das Thal? Worüber hat man geredet? Unser Überblick:

600 Schafe ziehen vom Gäu ins Thal

600 Schafe, ein Hirte und ein Hirtenhund ziehen vom Gäu ins Thal. Im Bild: Balsthal. Kantonspolizei Solothurn

Das neue Jahr war noch keine zwei Tage alt, als zwischen Oensingen und Balsthal während etwa einer halben Stunde der Ausnahmezustand galt: Ein Hirte zog mit seinen 600 Schafen vom Gäu ins Thal. Die Kantonspolizei begleitete die Herde von der Landi in Oensingen bis Höhe Restaurant Burg in Balsthal mit einer Eskorte, um für die Sicherheit von Hirte, Tieren und den Verkehrsteilnehmenden zu sorgen.

Die Amtei in der Hand der fünften Jahreszeit

Am Fasnachtssonntag 2022 wurde der Gäuumzug in Wolfwil stehend durchgeführt. Patrick Lüthy

Die Fasnacht 2022 war noch stark geprägt von coronabedingten Ungewissheiten. Was lässt sich mit gutem Gewissen durchführen? Was nicht? In vielen Thaler und Gäuer Gemeinden war es zum Schluss eine Mischform. Nach den Chessleten am Schmutzigen Donnerstag folgten Umzüge und Guggen auf den Gassen. Speziell: Der Gäuumzug in Wolfwil fand stehend statt.

Mümliswil-Ramiswil nimmt 80 Flüchtende auf

Mümliswil-Ramiswil hat im März 80 Flüchtende aus der Ukraine aufgenommen. Eine Mutter mit Sohn vor dem ehemaligen Kinderheim im Dorf. Patrick Lüthy

Anfang März funktionierten die Guido-Fluri-Stiftung und die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil in wenigen Tagen das Lagerhaus Reckholder und das ehemalige Kinderheim im Dorf zu einer Auffangstation für 80 ukrainische Flüchtlinge um.

Suche nach neuem Präsidium beginnt

Nino Joller gibt das Präsidium des Verens Region Thal im Frühjahr 2022 nach knapp einem Jahr wieder ab. Bruno Kissling

Nachdem Nino Joller, Balsthal, Ende März bekannt gab, als Präsident des Vereins Region Thal, zurückzutreten, beginnt im April die Suche nach einem Nachfolger. Man suche jemanden, der im Thal wohne, die Qualitäten der Region kenne und Führungsqualitäten habe. Ende November wird Dominique Becht aus Matzendorf gewählt.

Egerkinger Schreinerei fällt Flammen zu Opfer

Kantonspolizei Solothurn

Anfang Mai brannten zwei Lagerhallen der Egerkinger Firma von Rohr Holzbau AG. Im Einsatz waren 60 Feuerwehrleute aus Egerkingen, Oensingen und Oberbuchsiten. Sie konnten die Flammen eindämmen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Im Juni wird ein Tatverdächtiger festgenommen.

Das Verwaltungsgericht verbietet die Umfahrung

Im Mai verbietet das Solothurner Verwaltungsgericht die Verkehrsanbindung Thal, weil sie das Ortsbild der Klus zu stark einschränke. Bruno Kissling

Die Verkehrsanbindung Thal beschäftigte die Region auch 2022: Im Juni urteilte das Verwaltungsgericht, diese sei ein zu grosser Eingriff ins geschützte Ortsbild. Und: Die Pro-Abstimmungskampagne wurde teurer als erwartet.

Knapp 59 Prozent der Solothurner Stimmbürger befürworteten im September 2021 die Verkehrsanbindung Thal. Im Mai 2022 kam jedoch die grosse Überraschung: Das Solothurner Verwaltungsgericht verbot die Umfahrung. Es kam in seinem Urteil zum Schluss, dass die Umfahrung zu stark in das Ortsbild der Klus eingreife. Denn der Dorfteil ist im Bundesinventar «der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung» eingetragen. Das Gericht stützte sich dabei auf ein Gutachten der eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz

sowie für Denkmalpflege.

Im Juni ging der Kanton vor Bundesgericht. Das Urteil liegt noch nicht vor. In einem zweiten Verfahren wies das Bundesgericht ebenfalls im Juni die von den Umfahrungsgegnern eingereichte Abstimmungsbeschwerde ab. Die Thaler Gemeinden hätten ein besonderes Interesse an der Umfahrung, eine Einmischung in den Abstimmungskampf sei daher gerechtfertigt.

Im Dezember wurde dann aber bekannt, dass die Abstimmungskampagne der Befürworter der Umfahrung deutlich teurer wurde als geplant: Am Schluss resultierten Kosten in der Höhe von 94500 Franken. Budgetiert waren 41000 Franken. Als Gründe für die Überschreitung des Budgets nannte Stefan Müller-Altermatt, Co-Präsident des Pro-Komitees, den Mehraufwand für die Kampagne, juristische Verfahren und die zurückhaltende Unterstützung vonseiten der Wirtschaft.

Der Fehlbetrag wird nun über den Projekttopf der Thaler Gemeindepräsidentenkonferenz beglichen.

Man trifft sich wieder

Die Bevölkerung kann sich wieder treffen, zum Beispiel am Brunnenfest in Laupersdorf. Hanspeter Bärtschi

Nach anderthalb gesellschaftlich schwierigeren Jahren kann sich die Bevölkerung an zahlreichen Dorffesten in der Region wieder treffen. So etwa am Brunnenfest in Laupersdorf.

Die Roggenstrasse wird zurückgebaut

Mitte Juli beginnen die Arbeiten für den Rückbau der Roggenstrasse in Oensingen. Patrick Lüthy

Nach jahrelangem Hin und Her ist es soweit: Der illegal betonierte Abschnitt der Strasse, die vom Oensinger Dorf auf den Roggen hinaufführt, wird zurückgebaut, nach Entscheid des Bundesgerichts.

Der Lindenpark ist fertig

Nach einer Bauzeit von zwei Jahren ist das Demenzzenturm Lindenpark in Balsthal im August bezugsbereit. Bruno Kissling

Im August ziehen die Bewohnenden ins neue Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal ein.

Erste Herbstschwinget in Mümliswil-Ramiswil

Rüegg Daniel (Mümliswil-Ramiswil) wirbente Sinisha Lüscher (Olten-Gösgen) durch die Luft. Hans Peter Schläfi

Die erste Durchführung der Herbstschwinget in Mümliswil-Ramiswil glückt.

Die Wisente sind in Welschenrohr angekommen

17.09.2022: Medienkonferenz und Gehegerundgang zur Ankunft der Wisente in Welschenrohr Patrick Lüthy

Mitte September war es – nach einem Hickhack – so weit: Die fünfköpfige Wisentherde aus dem Tierpark Langenberg in Langnau am Albis ist auf der Sollmatt in Welschenrohr angekommen. Die Herde besteht aus einem Stier, drei Kühen und einem Kalb. Zuerst lebten die Tiere in einem fünf Hektaren grossen Eingewöhnungsgehege. Im November zogen sie in ein 50 Hektaren grosses Revier um. Dort werden sie nun zwei Jahre leben.

Der Bau-Boom im Gäu hält an

Auf diesem Stück Land will der Migros Verteilbetrieb eine neue Lager- und Logistikhalle erstellen. Bruno Kissling

Der Migros-Verteilbetrieb, das Haustechnikunternehmen Meier Tobler, der Fleischverarbeiter Bell: Sie alle bau(t)en 2022 ihre Standorte aus oder neu – oder planen dies. Meier Tobler verlegt gar seine beiden bisherigen Standorte komplett nach Oberbuchsiten. Der Bau soll 2023 fertig sein. Auch das neue Parkhaus des Fleischverarbeiters Bell in Oensingen nahm in diesem Jahr deutlich Formen an. Mittlerweile ist es schon von weitem zu sehen. Ebenfalls hat das Unternehmen mit dem Bau des neuen Rinderschlachthofes begonnen.

Im Oktober wurden die Ausbaupläne des Migros-Verteilbetriebs in Neuendorf bekannt: Die Detailhändlerin plant eine neue Lager- und Logistikhalle im Osten der bestehenden Gebäude. Die Erweiterung soll auf dem Boden von Egerkingen und Neuendorf realisiert werden. Nötig sei der Ausbau, damit sich «die Migros-Gruppe den zukünftigen Herausforderungen im Detailhandel stellen kann», heisst es dazu. Diese Pläne stiessen betroffenen Bauern sauer auf. Sie wollen um das Land kämpfen.

Der Schulraum im Gäu ist Mangelware

So soll das neue Schulhaus am alten Standort in Egerkingen aussehen. zvg

Jede Gäuer Gemeinde rechnet in Zukunft mit mehr Schülern. Doch der Schulraum ist schon länger knapp. So auch in Egerkingen und Neuendorf. Nachdem ein erstes Projekt in Egerkingen gescheitert war, stimmte der Souverän im September dem neuen zu: Der deutlich grössere Neubau wird am gleichen Standort realisiert, an dem das Schulhaus Mühlematt heute steht.

Keine Einigung gibt es in Neuendorf: Die Stimmbevölkerung lehnte im September den 11,3-Millionen-Franken Kredit für den Bau eines neuen Kindergartens und die Sanierung der Primarschulhäuser ab. An der Gemeindeversammlung wurden Schulcontainer als Alternative für den neuen Kindergarten vorgeschlagen. Auch dies lehnte der Souverän ab.

Bell übernimmt Metzgerei Stübi

Robert Stübi in seiner Metzgerei in Matzendorf, die ab 1. August 2023 von Bell weitergeführt wird. Bruno Kissling

Im Oktober wird bekannt: Der Fleischverarbeiter Bell übernimmt die Dorfmetzgerei Stübi in Matzendorf. ab 1. August 2023 und führt sie als Dorfmetzg und Ausbildungsbetrieb weiter

Neuer Anlauf für Windpark auf Scheltenpass

Auf dem Scheltenpass könnte es einst Windräder geben. Ob ein solches Projekt Sinn machen würde, sollen Windmessungen zeigen. Bruno Kissling

Die Windpark Scheltenpass AG möchte 2023 den Wind auf dem Scheltenpass mit einem Masten messen. Deshalb soll auf dem Gebiet des Matzendörfer Stierenbergs, der zu Aedermannsdorf gehört, ein Masten erstellt werden. Dieser wird 100 Meter hoch sein. Auf dieser Höhe wird denn auch der Wind gemessen. Deswegen lag im Oktober ein Baugesuch in Aedermannsdorf auf. Ziel ist es laut Verwaltungsratspräsidentin Esther Gassler abzuklären, ob auf dem Scheltenpass ein Windpark doch möglich wäre.

Nötig sind die neuen Messungen, weil die bisher vorgesehenen Windkraftanlagen nicht mehr geliefert werden können. Die Windpark Scheltenpass AG (beziehungsweise ihre Vorgängerin Hydroelectra AG) lancierte bereits vor acht Jahren ein erstes Projekt für einen Windpark auf dem Pass.

Zudem seien inzwischen neue, leistungsfähigere und leisere Anlagen auf dem Markt, wie Gassler weiter erklärte. Wie viele Windräder das neue Projekt umfasst, ist aktuell noch nicht klar.

Massnahmen wegen Energiemangel

Wird nicht mehr beleuchtet, um Strom zu sparen: Schloss Neu-Bechburg in Oensingen. Bruno Kissling

Auch im Thal-Gäu verbreiten sich Energiesparmassnahmen. Oensingen und Oberbuchsiten verzichten zum Beispiel auf die Weihnachtsbeleuchtung. Zudem ist Schloss Neu-Bechburg nicht mehr beleuchtet.

Riesiger Kran kommt in Härkingen zum Einsatz

Egger Transport realisiert in Härkingen einen neuen Logistikbau. Dazu kommt auch der riesige Kran, der monatelang über die Strasse gekippt war, zum Einsatz. Bruno Kissling

Seit Anfang Dezember steht in Härkingen ein riesiger, roter Kran im Einsatz: Er transportiert Elemente für die neue Lager- und Logistikhalle des Transportunternehmens Emil Egger AG.

