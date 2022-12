Jahresendgespräch 2022 mit Rolf Riechsteiner

Thal-Gäu Planer Rolf Riechsteiner über die Zukunft der Region: «Ich denke, das Thema Verkehrsanbindung Thal ist für längere Zeit vom Tisch» Rolf Riechsteiner (49) ist ETH-Kulturingenieur und leitet als Partner die Oensinger BSB-Filiale. Wir befragten den viel beschäftigten gebürtigen Balsthaler, wie er das Jahr 2022 erlebte und wie er die Zukunft des Thals und des Gäus einschätzt. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Rolf Riechsteiner (49) trägt viele «Hüte» und kennt dadurch die Sorgen und Nöte, aber auch die Freuden und Erfolge der Thaler und Gäuer bestens. Bruno Kissling

Rolf Riechsteiner, zuerst etwas Persönliches: Sie sind in Balsthal geboren und leben in Bern. Wie kam das?

Ich bin in Balsthal zur Schule gegangen, habe die Kanti in Solothurn besucht und lebte während und nach dem Studium zum Kulturingenieur an der ETH zwölf Jahre in Zürich. 2004 zügelten meine Frau und ich – sie stammt aus Deitingen – nach Bern. Seither leben wir dort und haben inzwischen zwei Kinder, elf- und neunjährig. Dort gefällt es uns sehr gut. Und ich sage immer: Ich habe zwei «Daheim». Das in Bern und das in Balsthal bei meinen Eltern, wo ich doch relativ oft vorbeischaue.

Und wie kamen Sie zum Planungsbüro BSB in Oensingen?

Durch Hans Stuber. Er beschäftigte mich zunächst im Stundenlohn und fand nach drei Monaten, dass man mit mir «etwas anfangen» könnte. So stieg ich die Karriereleiter in der Firma hoch – bis zum Partner. Heute leite ich das Büro in Oensingen. Es ist also eine Art interne «Tellerwäscherkarriere», meine erste und wohl auch letzte Stelle. Und so fühle ich mich immer noch als Balsthaler und Thaler im Team.

Mit diesen Lebensmittelpunkten müssen Sie viel unterwegs sein – und da wären wir schon bei einem wichtigen Thema der Region: dem Verkehr. Wie beurteilen Sie die Situation rund um die Verkehrsanbindung Thal?

Ich denke, das Thema Verkehrsanbindung Thal ist für längere Zeit vom Tisch. Grundsätzlich gibt es im Thal zwei verschieden gelagerte Gesichtspunkte für den Verkehr. Es gibt den Verkehr zwischen den Thaler Dörfern, der aus meiner Sicht unproblematisch ist. Es gibt aber auch den Verkehr, wenn man das Thal via Klus verlässt und in den Stau kommt.

Es ist heute so, dass wir auf den Autobahnen täglich Stau haben und auch in den Städten wird der Stau von den Verkehrsteilnehmern akzeptiert. Nur auf dem Land, wenn man sich kurz vor seiner Haustüre befindet, zwischen Felsen und Wäldern steht, ärgert man sich. Ich verstehe das, aber ich denke, wir müssen uns auch damit abfinden.

Ja?

In unserem konkreten Arbeitsalltag wirkt sich das beispielsweise so aus, als dass wir keine geschäftlichen Meetings mehr im Thal durchführen. Allerdings muss man auch erwähnen, dass der ÖV im Thal sehr gut funktioniert und das Thal mit der OeBB und der Weissensteinlinie bahnseitig gut erschlossen ist.

Und im Gäu?

Im Gäu stellt sich durch die Autobahn die Verkehrsproblematik etwas anders dar. Hier wartet man auf deren Ausbau, der 2026 in Angriff genommen wird. Langsam steigt aber der Druck auf die H5 und die Mittelgäustrasse, insbesondere wenn die Autobahn staubedingt verstopft ist. Die Gäuer Dörfer müssen also vermehrt darauf achten, ihre Durchgangsstrassen zu entlasten und lebensfreundlicher zu gestalten; wie es zum Beispiel Oensingen mit der Entlastungsstrasse und der Lebensader H5 vorhat.

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich die Mobilität trotz Digitalisierung oder Homeoffice weniger verändert hat; dass es wieder wie in der Vor-Corona-Zeit läuft. Man kann das bei sich selbst beobachten: Wenn man sich mit einem zeitlichen Aufwand von 30 bis 60 Minuten treffen kann, bevorzugt man ein persönliches Treffen. Nur was länger auseinanderliegt, wird via Bildschirm abgehandelt.

Mit dem Stau in der Klus müssen die Thaler wohl noch länger leben. Bruno Kissling

Auch in Zukunft wird der Verkehr also nicht abnehmen. Schliesslich weisen wir in der Region eine jährliche Zunahme bei der Bevölkerung aus – damit steigt auch der Verkehr. Denken wir auch an unser Freizeitverhalten oder neue Arbeitsformen: Die Viertagewoche wird bereits von einigen Betrieben angeboten. Und was tun wir mit mehr Freizeit? Irgendwo hinfahren.

Was war im vergangenen Jahr Ihr schwierigster Moment – persönlich oder beruflich?

Bestimmt der Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar. Daraufhin folgten viele Unsicherheiten: unternehmerisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Wir haben schon manche Krise bewältigt, doch dieser Krieg löste existenzielle Fragen aus. Plötzlich fragen uns unsere Kinder, was ein Krieg für sie bedeutet. Bis heute sind wir verunsichert. Auf der anderen Seite hat die Region auch viel Solidarität für die Geflüchteten gezeigt, auch bei BSB, was sehr schön ist.

Eine Bedrohung als Folge des Krieges stellt doch auch die Energieversorgung und deren massive Verteuerung dar. Wie sehen Sie dies als Sogas-Geschäftsführer?

Es ist natürlich schlimm, wenn sich Private keine warme Wohnung mehr leisten können. Es ist uns damit bewusst geworden, dass Energie einen Wert hat. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unabhängige und zukunftsweisendere Energieträger finden.

Die Sogas steht beispielsweise mit der Egerkinger Bürgergemeinde in Kontakt, um im Steinbruch Solarpaneels installieren zu können. Alle Beteiligten sind begeistert, jedoch gibt es in der Schweiz derzeit noch keine Bewilligungen für solche am Boden stehenden Anlagen – und das erst noch in der Juraschutzzone. Das ist ein Beispiel, welches zeigt, dass die Politik so manchen gesellschaftlichen Tendenzen hinterherhinkt. Das Gleiche gilt auch für die Windenergie.

Die Visualisierung einer Fotovoltaikanlage im Steinbruch Vorberg in Egerkingen. zvg

Generell ist zu sagen, dass es bei den alternativen Energieträgern immer auch zu gesellschaftlichen Konflikten kommen kann. Hier muss die Zeit helfen, Akzeptanz für heute noch unkonventionelle Ideen zu schaffen.

Und was war das Beste, dass Sie in diesem Jahr erlebten?

Dass wir einander wieder normal begegnen können. Man braucht sich nicht mehr zu überlegen, ob man jemandem die Hand geben soll oder nicht. Gefreut hat mich diese Normalität vor allem auch für die Kinder und Jugendlichen, die sich wieder untereinander treffen und abmachen können.

Und dann gibt es noch eine wirtschaftliche Freude. Es ist doch erstaunlich, wie gut sich die Schweiz dieses Jahr, in diesem schwierigen Umfeld, hat behaupten können. Nach wie vor haben wir eine kleine Arbeitslosen- und eine – im Vergleich zum europäischen Umfeld – niedrige Inflationsquote. Ich denke, das liegt daran, dass wir in unserem Land, das klein ist, gelernt haben, stets flexibel zu reagieren. Wir können uns anpassen, in vier Sprachen kommunizieren, haben ein politisches System, welches uns zwingt, immer miteinander im Gespräch zu bleiben.

Ein Thema, welches die Thaler und Gäuer in diesem Jahr und auch in Zukunft beschäftigt, ist der Umgang mit den Landreserven. Wie sehen Sie dies?

Es kommt sehr auf den Standpunkt an. Ein Landwirt, dem Pachtland weggenommen wird, sagt immer, dass dies für ihn existenzbedrohend sei. Es liegt hingegen an der Lage des Gäu, mitten in der Schweiz, ja gar mitten in Europa, dass hier Logistikfirmen angesiedelt sind und auch weiterhin hierherkommen wollen.

In meiner Betrachtungsweise sehe ich das Gäu als die richtige Region dafür und stelle eher die Frage, ob nicht die Landwirtschaft sich anders aufstellen müsste. Ich könnte mir einen nationalen Lastenausgleich für das Gäu vorstellen, in dem die Gemeinden und Landwirte für die nationalen Aufgaben entschädigt werden.

Man sollte sich aber grundsätzlich auch die Frage stellen, was die richtige landwirtschaftliche Bewirtschaftung für die Schweiz ist – auch in Bezug auf die Nahrungssicherheit. In der Schweizer Landwirtschaft ist sehr viel, zu viel eingeschränkt. Landwirte sollten meiner Meinung nach vermehrt unternehmerisch denken dürfen.

Es wird – insbesondere im Gäu – ja sehr viel gebaut. Ob Gewerbe-, Lager- oder Privathäuser: Ist ein Ende erreicht oder geht das noch weiter?

Das geht weiter. Vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmass und etwas verlangsamt. Auch das hat mit der guten Lage der Region zu tun. Das lockt auch Pensionskassen und Versicherungen, hier weiter Wohnungen zu bauen. Auch wenn wir heute Leerstände haben – die Zuwanderung geht weiter und damit werden diese Wohnungen schliesslich gefüllt.

«Der Bauboom im Gäu wird weitergehen», sagt Rolf Riechsteiner. Eine Aufnahme des beginnenden Baus des Bell-Schlachthofes in Oensingen (im Januar dieses Jahres aufgenommen). Bruno Kissling

Im Gegensatz dazu sieht man im Thal den Bauboom nicht in diesem Ausmass. Vielleicht noch am meisten in Balsthal, wo sehr viele verdichtete Bauprojekte in Planung sind. Doch in den anderen Thaler Dörfern wird es wohl im Grossen und Ganzen noch länger so bleiben, wie es heute ist – auch wenn es dort zukünftig einen Zuwachs an Einwohnern gibt und auch hier der Schulraum langsam knapp wird.

Wie stehen Sie als Thaler zum Wisentprojekt?

Das finde ich eine tolle Sache. Egal, was schliesslich daraus wird, ist es doch bemerkenswert, dass es Leute gibt, die sich für dieses Projekt starkmachen. Generell finde ich auch die Projekte des Naturparks Thal sehr gut. Ich denke, die Thaler wissen selbst gar nicht, wie sehr sie von aussen dafür bewundert werden.

Ihre Interessen sind sehr breitgefächert, unter anderem sind Sie auch Präsident der Solothurner Handelskammer. Welchen Stellenwert hat derweil Ihr Engagement im Vorstand des EHC Olten?

Der EHC Olten ist eine Herzensangelegenheit. Ich bin schon als Bub unten an der Bande gestanden, später als Jugendlicher nach den Spielbesuchen von Oensingen nach Balsthal nach Hause gelaufen, da kein Zug mehr fuhr. Heute darf ich bei der Gestaltung des Klubs mithelfen, was ich sehr gerne und mit einem grossen Fanherz mache. Der EHC Olten und Eishockey haben für mich einen grossen Stellenwert. Es sind Emotionen pur, Siege wie Niederlagen.

