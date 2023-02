Jahresabschluss 2022 Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Clientis Bank im Thal Die Clientis Bank im Thal AG konnte ihren Geschäftserfolg, Kundenausleihungen, Kundengelder und die Bilanzsumme im vergangenen Jahr steigern. Dies zur Freude des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Peter Büttler. 03.02.2023, 14.12 Uhr

Beim Hypothekargeschäft und bei den Kundengeldern legte die Clientis Bank im Thal über 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und auch die Bilanzsumme ist in diesem Rahmen angewachsen. Der Geschäftserfolg aus dem Vorjahr konnte um 3,3 Prozent auf 1,8 Millionen Franken gesteigert werden und der Gewinn um 1,3 Prozent auf 550’000 Franken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit diesem «erfreulichen Resultat» könne man eine Zuweisung von einer Million Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken vornehmen und das Eigenkapital weiter stärken. Der Verwaltungsrat beantragt zuhanden der Generalversammlung eine Dividende von 16 Prozent.

Roger Hochuli, Bankleiter und Peter Büttler, abtretender Verwaltungsratspräsident (rechts). zvg

Für Peter Büttler, Verwaltungsratspräsident, wird mit der Generalversammlung im Frühling 2023 eine Ära zu Ende gehen. Im Jahr 2004 wurde er in den Verwaltungsrat des Institutes gewählt und seit 2010 hat er die Funktion als Präsident inne. «Nach beinahe 20 Jahren ist ein guter Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung weiterzugeben», wird Peter Büttler zitiert.

An der Generalversammlung werden zwei neue Verwaltungsräte zur Wahl vorgeschlagen: Barbara Schär aus Matzendorf und Gianluca Iaccarino aus Oensingen. Die 138. Generalversammlung findet am 21. April in der Kulturhalle Haulismatt in Balsthal statt.

Nach der Zinswende im letzten September hat die Clientis Bank im Thal gemäss Mitteilung als eines der ersten Institute in der Schweiz die Zinsen für Spar- und Vorsorgegelder erstmals erhöht. Bankleiter Roger Hochuli sagt: «Per 1. Januar 2023 haben wir die Konditionen der Vorsorgeguthaben nochmals verbessert und im März erhöhen wir die Verzinsung der Sparguthaben innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal.» (mgt)