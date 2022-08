Jungtambouren- und Pfeiferfest in Laupersdorf - Interview

Interview Die OK-Präsidentin vor dem Jungtambouren- und Jungpfeiferfest in Laupersdorf: «Ich denke, die Thaler haben ein Trommler-Gen» In Laupersdorf findet am 24. und 25. September die 38. Ausgabe des Zentralschweizer Jungtambouren- und Jungpfeiferfests statt. Das Dorf ist eine Hochburg der Trommler und schon zum dritten Mal Austragungsort. Ein Gespräch mit OK-Präsidentin Karin Büttler. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Karin Büttler, OK-Präsidentin des Zentralschweizerischen Jungtambourenfests, zusammen mit dem Mediensprecher des Festes, Daniel Müller. Hanspeter Bärtschi

In knapp vier Wochen ist es so weit: Laupersdorf wird zum Austragungsort des 38. Zentralschweizerischen Jungtambouren- und Jungpfeiferfests, kurz ZJTFP. Wir sprachen mit der OK-Präsidentin Karin Büttler.

Karin Büttler, können Sie selbst trommeln?

Karin Büttler: Nein, das nicht. Aber das Trommeln hat in unserer Familie eine gewisse Tradition. Mein Mann war aktiver Trommler und mein zweitältester Sohn hat es bis zum Militärtambour gebraucht. Und wenn man in Laupersdorf wohnt, gehört die Begeisterung für das Trommeln einfach dazu.

Die Thaler, insbesondere die Laupersdörfer, sind äusserst talentierte Trommler. Woher kommt das?

Eine ganz wichtige Persönlichkeit dabei ist Jakob Otter. Er hat mit Kursen in Laupersdorf und auch in Balsthal Trommelbegeisterte gewinnen können und den Tambourenverein Laupersdorf-Thal gegründet. Aber auch in Balsthal und in Mümliswil gab es schon immer sehr talentierte Trommler. Ich denke, die Thaler haben ein Trommler-Gen. Dieses Zentralschweizerische Fest wird auch nicht zum ersten Mal in Laupersdorf durchgeführt. 1987 und 2007 fand es hier schon einmal statt. OK-Präsident war damals beide Male Josef Goetschi.

Und diesmal sind Sie OK-Präsidentin. Wie kam es dazu?

Ich wurde vor eineinhalb Jahren angefragt, ob ich dieses Amt übernehmen würde. Es hat mich sofort gereizt, insbesondere, da es ein Fest für die Jungen ist. Seither sind wir im OK am Arbeiten und ich bin beeindruckt, mit wie viel Hingabe alle ehrenamtlich mitarbeiten.

In einem Dorf wie Laupersdorf ist es doch auch nur dank Ehrenamtlichkeit möglich, eine solche Veranstaltung zu stemmen.

Ja, das ist so. Die ganze Crew ist mit Herzblut dabei und es kommt uns sicher zugute, dass wir schon einige Festerfahrung haben. Nicht nur mit dem Tambouren- und Pfeiferfest. Auch mit unseren Dorffesten. Wir arbeiten in elf Ressorts unterteilt zusammen. Ich halte die Fäden zusammen und so langsam nimmt alles immer mehr Fahrt auf. Wir starteten 2020 mit den ersten Besprechungen für das Fest, indem wir so rund alle drei Monate zusammengekommen sind. Inzwischen hat sich das natürlich intensiviert.

Werbevideo für das diesjährige Jungtambouren- und Jungpfeiferfest. Tambourenverein Laupersdorf-Thal

Welche Überlegungen bezüglich Corona haben bei den Vorbereitungen noch mitgespielt?

Zu Beginn unserer Sitzungen was das Thema natürlich noch sehr präsent. Doch jetzt können wir das Fest so durchführen, wie wir uns das wünschen, ohne Auflagen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die letzte Ausgabe des ZJTPF fand 2021 in Steinen/SZ statt; das war noch ein Fest ohne Publikum.

Wie viele Mitmachende erwarten Sie in Laupersdorf und wie läuft das Fest ab?

Es haben sich 560 Teilnehmende angemeldet, ein sehr guter Zulauf. 500 davon werden auch in Laupersdorf oder Matzendorf übernachten. Das gehört bei diesem Fest mit dazu. Am Samstag finden die Wettkämpfe statt, am Sonntagmorgen geht ein Festumzug durchs Dorf und am Nachmittag stehen die Finals der Teilnehmenden auf dem Programm.

Wie laufen die Wettbewerbe im Einzelnen ab?

Die jungen Trommler und Pfeifer spielen jeweils vor einer Jury auf 17 verschiedenen Plätzen im Dorf verteilt. Es gibt Einzel- oder Gruppenwettkämpfe, auch Formationen von Trommler und Pfeifer gemeinsam. Die Stücke können selbst gewählt werden; die Jury bewertet dann je nach Schweregrad. Rund 40 Jurypersonen sind bei den Wettbewerben im Einsatz.

Spürt man jetzt bereits etwas vom kommenden Fest?

Ja. Auf verschiedensten Plätzen im Dorf wird bereits jetzt fleissig geübt, sodass man jeden Abend Trommelstücke zu hören bekommt. Hier erlebe ich eine grosse Begeisterung und viel Verständnis im Dorf für diese abendliche Geräuschkulisse. Dafür ist das OK sehr dankbar.

Hinweis: 24./25. Sept. 38. ZJTPF in Laupersdorf. Ab Sa 11 Uhr auf dem Schulareal Laupersdorf. Unterhaltung ab 20.45 Uhr.

