Interview «Das Gärtlidenken zu durchbrechen, ist schwierig»: Oensingen und Balsthal wollen enger zusammenarbeiten Die jungen Gemeindepräsidenten von Oensingen und Balsthal, Fabian Gloor und Freddy Kreuchi, haben erstmals eine gemeinsame Gemeinderatssitzung organisiert. Die enge Zusammenarbeit ist in der Region einmalig. Im Gespräch erklären sie ihre gemeinsamen Projekte. Béatrice Scheurer und Rahel Bühler

Beim Treffen in Oensingen: die Gemeindepräsidenten Freddy Kreuchi (Balsthal, links) und Fabian Gloor (Oensingen). Bruno Kissling

Wir sitzen im Café Knaus in Oensingen, in Fabian Gloors Gemeinde. Wie wurde der Treffpunkt ausgelost?

Fabian Gloor (lacht): Der Ältere hatte den Vortritt.

Freddy Kreuchi: Fabian hat mich diese Woche schon auf den Roggen eingeladen und deshalb haben wir entschieden, auch hier das Interview zu machen. Wir sind oft im Austausch und wechseln uns ab.

Gibt es grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden?

Gloor: Es gibt sicher die eine oder andere Besonderheit, Balsthal hat zum Beispiel Hallenbadpersonal. Im Grossen und Ganzen sind die Ressort- und Verwaltungsstrukturen aber sehr ähnlich, das liegt auch an derselben Grösse.

Kreuchi: Trotzdem war ich bei der gemeinsamen Gemeinderatssitzung überrascht, wie ähnlich die Befindlichkeiten sind. Ich habe mich vorher nicht gross damit gefasst, wie Oensingen aufgebaut ist. Das gibt einem Sicherheit, dass die eigene Gemeinde richtig organisiert ist.

In welchen Bereichen arbeiten Oensingen und Balsthal zusammen und wo ist eine Zusammenarbeit geplant?

Gloor: Im Moment sind wir noch auf der Ebene Austausch. Wir haben nun zum ersten Mal eine gemeinsame Gemeinderatssitzung abgehalten, bei der auch das Verwaltungskader dabei war. Wir führen keinen 10-Punkte-Plan, aber haben jetzt gemerkt, dass der direkte Austausch sinnvoll ist. So erkennt man Bereiche, in denen man etwas voneinander lernen kann, oder sieht, wie etwas in der anderen Gemeinde gemacht wird. Zum Beispiel bei der Beschaffung von Fahrzeugen.

Kreuchi: Vor dieser Sitzung hat der Austausch vor allem zwischen mir und Fabian stattgefunden. Uns war es wichtig, ihn auf alle Gemeinderatsmitglieder auszuweiten. Durch die gemeinsame Sitzung weiss jetzt jedes Mitglied, wer sein Gegenüber in der anderen Gemeinde ist.

Freddy Kreuchi (rechts) spricht über die Sicherheit, die ihm der Austausch mit dem Oensinger Amtskollege gebe. Bruno Kissling

Der Gemeinderat in Balsthal ist ja sehr jung.

Kreuchi: Ja, Durchschnittsalter 41,5 Jahre.

Gloor: Der Durchschnitt liegt bei uns wahrscheinlich ein bisschen höher, aber nicht viel. Geschätzt um die 45 Jahre.

Kreuchi: Es braucht nicht nur junge Gemeinderatsmitglieder, die älteren haben einen grösseren Erfahrungsschatz. Nicht nur politisch, sondern auch mehr Lebenserfahrung. Man hat eine andere Contenance. Wir Jüngeren politisieren emotionaler als ein älterer Gemeinderat.

Gloor: So pauschal könnte ich diese Aussage nicht unterschreiben. Ich sehe keinen Zusammenhang von Emotionalität und Alter, aber ein guter Mix im Gemeinderat ist sicher ein grosser Vorteil.

Freddy Kreuchi Freddy Kreuchi ist seit 2021 Gemeindepräsident von Balsthal, im gleichen Jahr wurde der FDPler in den Kantonsrat gewählt. Als Gemeindepräsident hat er ein 50-Prozent-Pensum, die andere Hälfte arbeitet er in einem Ingenieurbüro. In seiner Freizeit ist der 31-Jährige an der frischen Luft unterwegs, joggt und geht ins Fitness. Er ist gerne auf Reisen und mit seinen Freunden unterwegs, auch an Dorffesten in Balsthal.

Würden Sie sich einen weiteren Austausch über die Gemeindegrenzen wünschen?

Gloor: Es gibt ja viele Gefässe im Gäu, mit denen die regionale Perspektive eingenommen wird. Neben der Gemeindepräsidentenkonferenz umfasst das auch das Projekt All-Gäu und andere. Aber die grosse Herausforderung ist, dass der regionale Austausch nicht beim Gemeindepräsidenten aufhört. Sondern dass der ganze Gemeinderat und die Bevölkerung miteinbezogen werden. Das heisst nicht, dass alles aus einer regionalen Perspektive angeschaut werden muss. Es wird immer eine gemeindeeigene Sicht geben und brauchen.

Kreuchi: Der Austausch hört meistens an den Bezirksgrenzen auf und das wollen wir aufbrechen. Letztlich sind wir ja eine gemeinsame Amtei, da ist es nur naheliegend, dass sich die beiden grössten Gemeinden austauschen. Aber das Gärtlidenken zu durchbrechen, ist schwierig.

Wieso?

Gloor: Irgendwo gibt es eine Gemeindegrenze. Im Gäu ist die Ansiedlung immer ein Thema. Wenn sich die Firma x in der Gemeinde y ansiedelt, hat die Nachbargemeinde vielleicht keine Freude. Da ist Offenheit wichtig, die eine Diskussion überhaupt ermöglicht.

Das heisst nicht, dass wir alle Themen, die den Balsthaler Gemeinderat umtreiben, vollumfänglich abdecken können, umgekehrt auch nicht. Aber wenn sich in der Klus etwas bewegt, ist das für uns in Oensingen auch wichtig. Aber die Frage war eine andere… Genau, Gärtlidenken aufbrechen. Offenheit ist ein Schlüsselfaktor dazu.

Fabian Gloor Fabian Gloor ist seit 2017 Gemeindepräsident von Oensingen und Kantonsrat. Das Gemeindepräsidium umfasst in Oensingen ein 70-Prozent-Pensum. Der Betriebsökonom ist Mitglied der Mitte-Partei. Gloor ist verheiratet, im vergangenen Jahr ist das Paar in das Elternhaus seiner Frau gezogen. Dort hat er die Gartenarbeit entdeckt. Ansonsten ist der 33-Jährige sportlich aktiv, geht gerne wandern und bildet sich weiter.

Sie sprechen gemeinsame Themen an, wo sehen Sie derzeit die grössten Herausforderungen?

Kreuchi: Der Verkehr ist ein Riesenthema. Wenn die Gemeinde wächst, nimmt der Verkehr zu. Da braucht es neue Strassen. Dass die zum Teil sehr umstritten sind, sieht man an der Verkehrsanbindung Thal.

Gloor: Ebenso wichtig sind der öffentliche Verkehr und eine gute Anbindung an die grossen Zentren. In Oensingen haben wir ländliche Ortsteile, aber auch städtische Einflüsse, zum Beispiel rund um den Bahnhof. Die Chance liegt darin, das Beste aus beiden Welten rauszunehmen. Aber klar, es besteht auch das Risiko, dass sich Herausforderungen aus beiden Welten zeigen.

Kreuchi: In Zusammenhang mit dem Wachstum steht auch die Nachverdichtung. Das ist in Balsthal immer wieder ein sehr schwieriges Thema. Es ist eine Herausforderung, sachlich zu begründen, wieso jetzt hier fünfstöckig gebaut und verdichtet werden muss. Doch wird eine Gemeinde im Richtplan als urbaner Raum definiert, dann sollte eine Nachverdichtung in zentrumsnahen Gebieten selbstverständlich sein. Da wir aber immer noch ländlich geprägt sind, sieht uns vor allem die ältere Bevölkerung noch als klassische Landgemeinde.

Gloor: Die älteren Leute sind halt noch in einer Gemeinde aufgewachsen, die viel kleiner war, im Fall von Oensingen vielleicht nur halb so gross.

Kreuchi: Da wird auch die Anonymität wieder ein Thema, die in den letzten Jahren zugenommen hat: Durch die sozialen Medien werden Diskussionen extrem angeheizt. Ich halte mich da bewusst zurück. Diskussionen werden nicht anonym in den sozialen Medien geführt, es kann jeder zu mir kommen und zu dir auch, gell Fabian.

Gloor: Nur unter besonderen Umständen habe ich auch schon etwas kommentiert. In der Regel halte ich mich zurück und biete ebenfalls ein persönliches Gespräch an. Das bewährt sich meistens. Wir haben bei der Gemeinde nicht die Ressourcen, sofort auf alles im Internet zu reagieren.

Eine Herausforderung für die beiden Gemeindepräsidenten: die zunehmende Anonymität. Bruno Kissling

Wie schafft man es, der Bevölkerung das Wachstum als etwas Positives anzupreisen?

Gloor: Es ist wie bei unserem Wirtschaftssystem. Der Wohlstand, den wir in der Schweiz haben, bedingt ein gewisses Wachstum. Man darf dabei eine gewisse Qualität einfordern. Kritisch hinschauen, Forderungen stellen und Verpflichtungen von den Bauherren einfordern. Da haben Gemeinden einen Hebel.

Und man muss sehen: Sowohl in Oensingen als auch in Balsthal haben wir eine wunderbare Grundausstattung an Möglichkeiten, sei das beim Einkauf, im Gesundheitsbereich oder beim kulturellen Angebot. Eine Gemeinde mit weniger als tausend Einwohnern hat in der Regel keinen Hausarzt mehr.

Kreuchi: Wachstum ist nicht per se schlecht, es kann auch Qualität bringen. Auf dem Sagiareal in Balsthal entsteht qualitativ hochwertiger Wohnraum, und das ist doch allemal besser als die Brache, die wir vorher dort hatten. Bei gestaltungspflichtigen Parzellen kann die Bevölkerung mitreden und es ist unsere Aufgabe, sie rechtzeitig miteinzubeziehen.

Gloor: Wir haben kaum einen Monat ohne Mitwirkung in Oensingen. Wir versuchen es den Leuten möglichst einfach zu machen und stellen vieles auf unsere Website. Da sehe ich uns in der Pflicht, der Bevölkerung komplizierte Themen näherzubringen.

Fabian Gloor und Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Wir sind schon mitten in den politischen Ansichten. Fabian Gloor, Sie sind bei der Mitte, Freddy Kreuchi, Sie bei der FDP. Wo sehen Sie die grössten politischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

Gloor: Beim Thema Verkehr und auch in vielen weiteren Politikbereichen und Werthaltungen ticken wir ähnlich.

Kreuchi: Wir ticken politisch schon sehr ähnlich, obwohl wir in unterschiedlichen Parteien sind.

Fabian Gloor und Freddy Kreuchi ticken zwar ähnlich, beim Thema Steuern gehen ihre Meinungen aber auseinander. Bruno Kissling

Was können Sie voneinander lernen?

Gloor: Das Wandern. Und von Freddy kann ich immer wieder situativ durch den Austausch lernen, wobei mich besonders seine Beharrlichkeit und Dossierkenntnisse beeindrucken.

Kreuchi: Stimmt, ich kann von Fabian lernen, wie man im Stechschritt den Roggen hinaufmarschiert (lacht). Ich kann da keine pauschale Antwort geben, das ist von den Themen abhängig. Ich kann sicher von Fabians Erfahrung profitieren. Und wir profitieren beide eben davon, dass unsere Gemeinden ähnlich funktionieren.

