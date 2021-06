OeBB mit 500'000 Franken Defizit: Schindelholz und Fluri erklären

Interview 500'000 Franken Defizit für die OeBB – wie weiter? Markus Schindelholz und Thomas Fluri blicken in die Zukunft der Bahn Im vergangenen Jahr kamen einige Kosten auf die Balsthaler OeBB zu. Totalausfall des Eventverkehrs, Personalausfall und Investitionen. Trotz der halben Million Franken, die in der Kasse fehlen, zeigen sich der Geschäftsleiter und der Verwaltungsratspräsident zuversichtlich. Fränzi Zwahlen 10.06.2021, 05.00 Uhr

OeBB Geschäftsführer Markus Schindelholz (links) und Thomas Fluri, Verwaltungsratspräsident haben ein schwieriges Geschäftsjahr 2020 hinter sich. Doch sie sind zuversichtlich. Patrick Luethy

Die Rechnung 2020 der OeBB schliesst mit einer halben Mio. Franken Defizit. Sahen Sie dies im Verlauf des letzten Jahres kommen?

Thomas Fluri: Ungefähr in der Mitte des vergangenen Jahres realisierten wir, dass es ein Defizit geben würde. Vor allem, weil der Event-Verkehr aufgrund der Corona-Massnahmen völlig einbrach. Das sind doch jeweils über 100'000 Franken, die wir so normalerweise einnehmen. Dann kam es noch zu erhöhtem Personalausfall aufgrund von Krankheiten, die wir dann mit externem Personal auffangen mussten.



Markus Schindelholz: Ebenfalls mussten wir noch eine grosse Sonderabschreibung für ein eigenes Fahrzeug in der Höhe von 283'000 Franken verbuchen. Dann mussten wir die missglückte Sanierung des Bahnübergangs in der Thalbrücke nochmals angehen, was uns rund 140'000 Franken kostete. Es ist also einiges zusammengekommen in diesem Jahr. Die Corona-bedingten Ausfälle würde ich mit rund einem Viertel oder Fünftel des Defizits beziffern.

Fluri: So sagten wir uns: lieber alles in einem Schreckensjahr. Ein solches Ergebnis hatten wir noch nie und werden wir wohl auch nie mehr haben. Zudem haben wir mit der Investition in die Sanierung der Cateringküche des Rampenpintlis eher antizyklisch agiert.

In der Jahresrechnung wird beschrieben, dass der Güterverkehr recht gut lief, allerdings die Einnahmeseite dies nicht widerspiegelt. Wie ist das zu erklären?

Schindelholz: Zuerst einmal: Der Personenverkehr «darf» keinen Gewinn erzielen, Tatsächlich erwirtschafteten wir im letzten Jahr in diesem Bereich eine ausgeglichene Rechnung, wenn der vorher erwähnte Sonderabschreiber beim Fahrzeug nicht gewesen wäre. Beim Güterverkehr ist es so, dass wir uns auf laufende Verträge abstützen müssen. Durch Corona wurden letztes Jahr aber mehr Güter auf die Schiene verlegt. Einer unserer grösseren Kunden, die Swiss Quality Paper nutzte diese Möglichkeit natürlich auch, was die Mehrfrequentierung ausmachte. Durch die Verträge waren wir aber auf der Einnahmenseite gebunden. Das ändert sich nun. Wir haben gleich zu Beginn des Jahres 2021 neue Verträge ausgehandelt, die uns Mehreinnahmen sichern.



Fluri: Grundsätzlich ist es ja erfreulich, wenn mehr Güter auf die Schiene verlagert werden und wir sind sehr froh, dass diese Möglichkeit mit der OeBB ja überhaupt besteht. Das entlastet auch den Strassenverkehr und ist somit nachhaltig und gut für alle.

Noch ein paar Zahlen: Die Rechnung schliesst mit einem Passivsaldo von rund 70'000 Franken. Für dieses Ergebnis wurden noch Reserven von rund 130'000 Franken aufgelöst. Somit sind keine Reserven mehr vorhanden?

Schindelholz: Ja und Nein. Die Reserven sind nach Sparten aufgeteilt, die Reserven im Bereich Personenverkehr und Infrastruktur wurden komplett aufgelöst und eingesetzt. Es gibt jedoch noch Rückstellungen im Bereich Depot und Werkstätte.



Fluri: Ich gehe davon aus, dass dieses 2020 eine einmalige Sache ist. Schon jetzt sieht es für dieses Jahr wieder besser aus. Ich gehe von einer schwarzen Null aus. Mittelfristig schliessen wir wieder positiv ab.



Im vergangenen Jahr hat die OeBB massiv, das heisst für 3,7 Mio Franken in die Schieneninfrastruktur investiert. Wurde damit das Resultat nicht noch mehr auch angespannt?

Schindelholz: Nein, diese Investitionen waren budgetiert und werden zudem vom Bundesamt für Verkehr BAV finanziert. Das kostet unser Unternehmen somit direkt kein Geld.



Fluri: Allerdings muss noch gesagt werden, dass diese intensiven Bauvorhaben unser Personal massiv gefordert haben. Das waren dann natürlich Aufwände, die wir zum Teil selber zu tragen hatten.

Der Event-Bereich ist ja im Verlauf des Jahres völlig eingebrochen. Gab es da gar nichts mehr zu verdienen?

Schindelholz: Nein, da kam nichts mehr rein. Und auch unser Reisezenter, das mittels Provisionen Einnahmen generiert, konnte kaum mehr etwas erwirtschaften. Dennoch hatten wir Normalbetrieb. Kurzarbeit ging also nicht.

Genug in die Vergangenheit geblickt. Wie soll die Zukunft der OeBB aussehen? Sie schreiben im Geschäftsbericht selbst von einer «kritischen Grösse».

Fluri: Tatsächlich stellen der Gesetzgeber und die Behörden an kleine Transportunternehmen die gleichen Anforderungen, wie an Grosse. Und das ist auch richtig so. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im vergangenen Jahr an Strategieworkshops zukunftsweisende Haupttätigkeitsfelder definiert. Wir sehen gute Chancen im bahntechnischen Engineering und im Bereich Geschäftsführung für Dritte. Wir haben das technische und personelle Know-how, solche Dienste auszuführen.



Schindelholz: Konkret könnte das so aussehen, dass die OeBB Gleise, Raum und Depot zur Verfügung stellt, Unterhalt und Managing von anderen kleineren und mittleren Transportunternehmen oder an Schienenfahrzeugen von Baufirmen durchführt. Es bestehen bereits solche Mandate. Ein gutes Nebengeschäft, das wir dank unserem Netzwerk nun noch weiter ausbauen möchten.

Gibt es weitere Neben-Nischengeschäfte? Früher besass das Unternehmen noch Immobilien?

Fluri: Diese wurden bis vor acht Jahren veräussert. Es bestand damals einigen Sanierungsbedarf an den Häusern, zudem wollten wir die Unterdeckung der Pensionskasse aufheben. Mit dem Verkauf dieser Immobilien gelang uns das auch.

Die Gemeinde Balsthal ist mit 78 Prozent Anteil der grösste Aktionär der OeBB. Wird das so bleiben?

Fluri: Ich gehe davon aus. Die Zusammenarbeit ist gut und man muss auch einmal erwähnen, dass die OeBB der Gemeinde keine Kosten verursacht.



Schindelholz: Zum Beispiel hat die OeBB die Neugestaltung des Bahnhofplatzes oder der Haltestelle immer selbst finanziert. Bei den SBB-Bahnhöfen müssen das die Gemeinden übernehmen.

Wie sieht es in der Region aus. Wie und wo setzt sich die OeBB ein?

Schindelholz: Klar liegt uns die Verkehrssituation im Thal sehr am Herzen. 2012 wurde eine Mobilitätsstrategie ausgearbeitet, auf welcher wir weiter zusammen mit anderen Mobilitätsanbietern arbeiten. Die Verbesserung der Mobilität im Thal ist ein Anliegen von allen. Nach der Abstimmung zur Verkehrsanbindung Thal am 26. September werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir möchten das Angebot klar weiter ausbauen, das bedingt dann aber auch, dass der Kanton seine Plafonierung der Finanzen für den ÖV aufhebt.



Fluri: Die OeBB kann den Lead in dieser Thematik nicht übernehmen, da sie selbst Anbieter ist. Aber mit der Arbeitsgruppe Mobilität des Naturpark Thal haben wir ein starkes Gremium, das sich für alle Player einsetzt. Klar ist auch: Im Thal funktioniert nur ein Miteinander zwischen ÖV und Individualverkehr.