Industrie In Oberbuchsiten entsteht eines der längsten Hochregallager der Schweiz: Ein Besuch der Baustelle von Meier Tobler Seit etwas mehr als einem Jahr baut das Haustechnikunternehmen Meier Tobler einen neuen Standort in Oberbuchsiten. Der 232 Meter lange Bau ist von weitem zu sehen. Im Frühling soll er bezugsbereit sein. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von weit her zu sehen: die Baustelle des neuen Dienstleistungscenters von Meier Tobler in Oberbuchsiten. Bruno Kissling

232 Meter lang, 62 Meter breit, an manchen Stellen bis zu 24 Meter hoch. So gross wird das neue Dienstleistungscenter, das das Haustechnikunternehmen Meier Tobler in Oberbuchsiten derzeit baut.

Martin Schäppi leitet die Unternehmenskommunikation. Bruno Kissling

Das Verdikt «riesig» sei denn auch die Rückmeldung, die er am meisten aus der Bevölkerung erhalte, sagt Martin Schäppi, der Leiter der Unternehmenskommunikation von Meier Tobler. Zusammen mit Alex Geisenhainer, dem Leiter der Logistik, führt er über die Grossbaustelle.

In Oberbuchsiten entsteht ein neuer Standort des Unternehmens. Seine bisherigen Logistik-Standorte in Däniken und im luzernischen Nebikon werden aufgelöst, wenn der Umzug vorbei ist. Die beiden Gebäude seien denn auch bereits verkauft, so Schäppi.

Ein ästhetischer Industriebau soll es sein

Anfang Oktober fand die Aufrichte des Baus in Oberbuchsiten statt. Von aussen sieht man zwei rote Krane, die aber bereits Mitte Oktober abgebaut werden, so Geisenhainer. Arbeiter montieren Isoliermaterial an den Aussenwänden. Sie werden später mit einer Aluhülle eingekleidet. Schäppi:

«Uns war wichtig, dass es nicht nur einen effizienten Industriebau gibt, er soll auch ästhetisch sein.»

Das Gebäude umfasst sechs Stockwerke, inklusive zweier Untergeschosse und einem Zwischengeschoss. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage untergebracht. Dort beginnt auch das Hochregallager, das sich bis ins oberste Stockwerk erstreckt.

Blick ins vollautomatisierte Hochregallager. Bruno Kissling

Im Erdgeschoss liegen neben dem Wareneingang auch Büroräume. Hier werden etwa 50 bis 60 Personen arbeiten. Im Logistikbereich etwa 80 bis 100. Dazu kommen noch die Chauffeure. Man werde die Mitarbeitenden aus den bisherigen beiden Standorte übernehmen. Schäppi: «Manche wollen dies aber gar nicht, weil der Weg lang ist.»

Das restliche Gebäude ist eingeteilt in verschiedene Lager: Im manuellen Lager sind die voluminösen Teile eingelagert, wie etwa Boiler oder Wasserspeicher. Hier verschieben die Mitarbeitenden die Artikel selbst. Im vollautomatisierten Hochregallager werden jene Artikel aufbewahrt, die auch gross sind, aber weniger Volumen brauchen.

Arbeiter installieren das Kleinteillager. Bruno Kissling

Im Kleinteillager werden Dichtungsringe, Schrauben oder Ähnliches in 43'700 Behältern gelagert. 30 Roboter suchen den Behälter mit den richtigen Teilen drin und bringen den Behälter zum Kommissionierplatz. Die Mitarbeitenden entnehmen die gewünschten Teile und stellen aus den verschiedenen Teilen die Bestellung zusammen. Total gibt es Platz für rund 60'000 Paletten.

Alex Geisenhainer leitet die Logistik. Bruno Kissling

Im ersten Stock befindet sich die Auftragszusammenführung. Oder, wie es Geisenhainer nennt, das Herz des Gebäudes:

«Hier werden alle kommissionierten Artikel zu einer Sendung zusammengeführt. Der Kunde will alles gleichzeitig und möglichst in einem Paket.»

Auf dem Dach entsteht eine Fotovoltaikanlage. Sie ist 12'000 Quadratmeter gross und wird zu Spitzenzeiten zwei Megawatt Strom liefern. «Das ist etwa dreimal mehr, als wir für den Betrieb des gesamten Gebäudes brauchen», so Geisenhainer. Das sei von Anfang an so geplant gewesen.

Keine Spur von Nervosität

Total investiert Meier Tobler 80 Millionen Franken. Der Bau soll im Frühling fertig sein. Man sei sowohl im Budget als auch im Zeitplan gut drin, so Schäppi.

Als Nächstes steht der Innenausbau an: Fördertechnik fertigstellen, Gebäudehülle verschliessen, IT einbauen. Im Januar soll der erste Teil des Innenausbaus fertig sein. Dann folgen erste Tests, ob alles funktioniert.

Der erste Teil des Innenausbaus soll im Januar fertig sein. Bruno Kissling

Komplett fertig soll der Bau im März sein. Ab April folgen die ersten Einlagerungen, ab Mai der Einzug. Im Sommer möchte man denn die gesamte Anlage hochfahren.

Bis dahin gebe es zwar noch viel zu tun, von Nervosität ist bei Geisenhainer aber keine Spur. Er sagt lachend:

«Es gibt immer wieder Probleme, aber es gibt auch immer eine Lösung dafür.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen