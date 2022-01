Industrie im Gäu und Omikron Keine Lieferengpässe: So sind die Industriebetriebe im Gäu von der aktuellen Omikron-Welle betroffen Eine Umfrage bei fünf Industriebetrieben im Gäu und Untergäu zeigt: Die Unternehmen sind unterschiedlich stark von der aktuellen Omikron-Welle betroffen. Die verkürzte Quarantäne erleichtere die Lage. Einen Engpass an Lebensmitteln werde es aber nicht geben, versprechen sie. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 18.00 Uhr

Wie geht es den Logistikbetrieben im Gäuund Untergäu? Wir haben nachgefragt. Im Bild: der Migros-Verteilbetrieb in Neuendorf. Bruno Kissling

Die Omikron-Welle rollt nach wie vor über die Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am Dienstag 36’658 Fälle. Allein im Kanton Solothurn waren es 875. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft im Gäu und Untergäu. Wir haben bei fünf Betrieben nachgefragt:

Die Zahl der Mitarbeitenden der Post, die sich mit dem Virus infiziert haben oder in Quarantäne sind, bewege sich parallel zur Kurve in der gesamten Schweiz. Mediensprecherin Nathalie Dérobert sagt: «Auch wir verzeichnen eine erhöhte Anzahl von Abwesenheiten.» Bis Mitte Januar seien in Härkingen weniger als eine Handvoll Mitarbeitende pro Woche wegen Covid ausgefallen. Vergangene Woche habe sich die Situation mit wenigen Dutzenden Ausfällen verschärft.

Beim Migros-Verteilbetrieb in Neuendorf klingt es anders: Man verzeichne seit Ausbruch der Pandemie mit Ausnahme eines kleineren Peaks im März 2020 und eines grösseren Ausschlags im November 2020 schweizweit nicht mehr Krankheitsausfälle als in anderen Jahren. Dies berichtet Patrick Stöpper, Mediensprecher des Migros-Genossenschafts-Bunds.

Die Bell in Oensingen. Bruno Kissling

«Seit Ausbruch der Coronapandemie vor zwei Jahren hatten wir, wie viele andere Unternehmen, immer wieder Mitarbeitende, die mit Corona ausgefallen sind», berichtet Fabian Vetsch, Mediensprecher bei Bell in Oensingen. Es sei dem Unternehmen aber auch während der Omikron-Welle gelungen, die Verbreitung von Corona in den Betrieben zu verhindern.

Konkreter wird Patrik Meier, Standortleiter von Planzer in Härkingen: «Im Moment fallen in Härkingen zirka 10 bis 15 Mitarbeitende aus.» Am Standort Härkingen abreiten derzeit 360 Personen. Thomas Murpf von der F. Murpf AG in Hägendorf sagt, seit März 2020 habe man bereits mehrere Infektionswellen erlebt. Weiter gibt er Auskunft:

«Aktuell haben wir täglich zwischen 7 bis 20 Personen in Quarantäne oder in Insolation.»

Man kalkuliere bereits seit längerem konstant mit etwa 15 Ausfällen. Murpf lagert und transportiert fast nur Lebensmittel. Daher habe man auch den Personalbestand erhöht. Heut arbeiten bei F. Murpf 550 Personen.

Die Versorgung sei nicht gefährdet

Engpässe bei Lebensmitteln, Paketen oder sonstigen Waren seien keine zu erwarten. Das berichten alle angefragten Betriebe unisono. «Aktuell können wir das Dienstleistungsangebot im Paketzentrum sicherstellen. Wir wissen aber auch, dass sich die Lage von Tag zu Tag ändern kann», berichtet beispielsweise Post-Mediensprecherin Dérobert. Auch Stöpper vom Migros-Genossenschafts-Bund sagt:

«Die Versorgung der Bevölkerung ist nicht gefährdet.»

Bei der Bell gehe man nicht davon aus, dass es zu Einschränkungen bei der Warenverfügbarkeit kommen wird.

Paketverteilzentrum Härkingen. Bruno Kissling

Mögliche Massnahmen: Ferienstopps, temporäre Mitarbeitende, Zivilschutz

Damit die Dienstleistungen und Warentransporte sichergestellt werden können, haben die Unternehmen Massnahmen eingeleitet. Bei der Post hat man zum Beispiel die temporären Mitarbeitenden von Weihnachten behalten. Man analysiere auch die Coronazahlen, um Hotspots zu erkennen und darauf zu reagieren. Ausserdem sei es denkbar, dass man die interne Jobbörse reaktiviere. Also, dass Büromitarbeitende ihre Kolleginnen und Kollegen in den Paket- und Briefzentren verstärken könnten. Oder dass man Mitarbeitende aus anderen Abteilungen und Standorten verschiebe.

«Als absolut letztes Worst-Case-Szenario sind wir im Rahmen einer Eventualplanung mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Sport in Kontakt, damit uns der Zivilschutz verstärken könnte.»

Bei der Migros sei man mit einer Eventualplanung auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Die Bell habe als systemrelevantes Unternehmen diverse Notfallpläne entwickelt und man könnte rasch reagieren.

Planzer in Härkingen. Bruno Kissling

Auch bei Planzer gibt es einen Notfallplan. Standortleiter Meier sagt aber: «Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Virus nicht an unsere Notfallpläne hält.» Im Moment beurteile man die Situation jeden Tag neu. Der Vorteil von Planzer sei, dass man standortübergreifend aushelfen könne.

«Zusätzlich behalten wir uns vor, bei Engpässen Ferienstopps oder Ferienverschiebungen einzuführen oder Samstagseinsätze einzuplanen.»

Und Thomas Murpf sagt, im äussersten Notfall könne man auch den Mitarbeitenden die anstehenden Ferien streichen. «Grundsätzlich sind wir jedoch der Ansicht, dass mit Beginn der wärmeren Zeit im März sich die Situation wieder entspannen wird.»

F. Murpf in Hägendorf. Patrick Lüthy

