Logistikzentren im Gäu: Kritik lässt nicht nach

Industrie «Billig aussehende Bauten» und fehlende Begrünung: An den Logistikzentren im Gäu scheiden sich weiterhin die Geister Das Gäu ist die grösste Boomregion des Kantons Solothurn. Die Ansiedelung der Logistikbetriebe hat einen grossen Einfluss darauf. Doch die Kritik daran, vor allem aus der Bevölkerung, reisst nicht ab. Thaddäus Braun 20.01.2023, 17.00 Uhr

Gebündelte Industrie bei der Autobahnverzweigung Härkingen. Patrick Lüthy (Archivfoto)

Das Gäu ist das Logistik-Valley schlechthin in der Schweiz. Dabei profitiert die Region wirtschaftlich von den Logistikbetrieben. So sind gemäss der Standortförderung des Kantons Solothurn rund 20 Prozent der Jobs im Gäu in der Branche angesiedelt. Wohlstandtechnisch also ein Segen für das Gebiet am Autobahnkreuz A1/A2. Eitel Sonnenschein also?

Nicht ganz. Seit Jahren hält sich die Kritik am aufkommenden Verkehr und dem damit zusammenhängenden Lärm und der Verschmutzung hartnäckig.

In der Bevölkerung scheinen allerdings nicht nur die Emissionen Thema zu sein. Jüngst beschwerte sich eine Leserin dieser Zeitung in einem Leserbrief über die «billig aussehenden Bauten» und deren fehlenden Begrünung, respektive dass kein Strom mit den Lagerhallen produziert wird.

Grösste Photovoltaikanlage der Schweiz

Die Migros Verteilbetrieb AG am Standort Neuendorf weist die Kritik zurück: «Das Hauptgebäude des Logistikzentrums geht aus einem Architekturwettbewerb aus den 70er-Jahren hervor, welches sehr wohl im Kontext zwischen der damals neu erstellten Autobahn und der Bahnlinie am Jurasüdfuss eingepasst und situiert wurde.»

Das bestehende Migros-Verteilzentrum in Neuendorf. Bruno Kissling

Die späteren Erweiterungsbauten würden sich daher sowohl im gestalterischen Ausdruck als auch in der funktionalen Anbindung am architektonisch hochwertigen Bestandsbau orientieren. Der ressourcenbewusste Umgang sei eine zentrale Komponente bei der Entwicklung aller Bauten. So seien alle Dachflächen umfänglich mit Photovoltaikanlagen bestückt, im Moment handle es sich gar um die grösste Solaranlage in der Schweiz.

Wichtig sei zu präzisieren, dass die Gebäude der Migros Verteilbetrieb AG keine «Lagerhallen» seien. Es handle sich um ein Logistikzentrum mit 1000 Mitarbeitern, das wertschöpfende, zentrale Dienstleistungen für die Migros schweizweit erbringe.

In Zusammenarbeit mit Pro Natura ist beim Anbau West, über einen Bereich von etwa 100 Aren, ein Biotop entstanden. Das Regenwasser von den Dächern und den Oberflächen wird in einen belebten Teich mit Seerosen geleitet und wieder dem Grundwasser zugeführt.

Das Ziel bei allen baulichen Entwicklungen des Migros Verteilbetriebs sei es, die ökologischen Kreisläufe in die Planung einzubeziehen. Bezüglich Gebäudetechnik und Wärmedämmung unterliegen auch Industriegebäude den gesetzlichen Vorschriften.

Aussengestaltung von Neubauten zentral

«Heute sind Themen wie Ökologie, Stromproduktion und Aussehen zentral in der Planung eines Um- oder Neubaus eines Logistikbetriebes», bestätigt Hanspeter Egli, Gemeindepräsident in Neuendorf. Die Einzelheiten würden jeweils individuell aufs Bauprojekt angepasst. So, dass es am Schluss ein Gesamtbild ergibt.

Hanspeter Egli, Gemeindepräsident von Neuendorf. zvg

Heute sei es selbstverständlich, dass mögliche Lärmemissionen oder die Umweltverträglichkeit in einem Gestaltungsplan detailgenau geprüft und festgelegt werden. Worauf im Vergleich zu früher mehr geachtet werde, sei die Aussengestaltung der Gebäude und was bei der Bedachung geplant ist, zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Bei bereits bestehenden Gebäuden sei es nicht möglich, Einfluss zu nehmen, ausser es würden sich Veränderungen in den Gebäuden ergeben.

Keine Baulandreserven mehr in Härkingen

Auch in Härkingen, wo zum Beispiel das Paketzentrum der Post beheimatet ist, sind ökologische Themen allgegenwärtig. Gemeindepräsident André Grolimund verweist dabei vor allem auf das Projekt All-Gäu: «Im Zuge des All-Gäu-Prozesses werden Massnahmen wie Begrünungen diskutiert. Wir behalten es auch im Auge, eine Änderung des Zonenreglements vorzunehmen.»

Das Paketzentrum in Härkingen. Bruno Kissling

Dies würde die stärkere Gewichtung von Themen wie Ökologie oder Stromproduktion ermöglichen. Jedoch sei mit Ausnahme des entstehenden Erweiterungsbaus von Emil Egger alles verbaut, da es keine Baulandreserven mehr gibt. «Darum eilen weitere Massnahmen nicht», so Grolimund.

André Grolimund, Gemeindepräsident von Härkingen. Bruno Kissling

Jedoch soll bereits dieser Erweiterungsbau ökologische Elemente enthalten, wie Rolf Kocher, Projektleiter bei Emil Egger, bestätigt: «Mit Photovoltaikanlagen produzieren wir einen Teil des Stroms selber. Zudem heizen wir das Gebäude mit den Wärmepumpen aus dem Grundwasser.»

Diese Mittel seien zudem nicht nur ökologisch vorteilhaft, sondern auch für das Unternehmen wirtschaftlich attraktiv. Das im Neubau befindende Lagerhaus werde auch ein geringeres Verkehrsaufkommen haben und Arbeitsplätze schaffen.

Mehr Verpflichtungen in Oensingen

Die Verschärfung von Vorschriften scheint in diversen Gäuer Gemeinden Thema zu sein. So werden auch in Oensingen die Logistikunternehmen beim Bau von neuen Zentren in Zukunft wohl mehr Vorgaben zu erfüllen haben, erklärt Gemeindepräsident Fabian Gloor:

«Obwohl noch keine fertigen Lösungen auf dem Tisch liegen, wird es in Zukunft, neben der bereits vorgegebenen Arbeitsplatzdichte, mehr verpflichtende Elemente drin haben.»

So müsse künftig sehr gut erklärt werden können, weshalb Solarpanels nicht möglich seien.

Unterstützung der Gemeinde für Photovoltaikanlagen

Man merkt, dass die Thematik die Gemeinden umtreibt. Dies bestätigt auch Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen: «Wir wissen, dass uns die Bevölkerung bezüglich Logistikzentren mit Argusaugen beobachtet.» Doch es habe keinen Wert, die Logistik zu verbieten und an einem anderem Ort auf einer grünen Wiese neue Gebäude zu bauen. Die Konzentration an einem Ort sei deswegen zu bevorzugen.

Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Bruno Kissling

In Egerkingen versuche man, die Thematik proaktiv anzugehen. Das bedeutet, dass die Elektrizitätsversorgung Egerkingen (EVE) auf Unternehmen mit veralteter Stromversorgung zugeht und sie beim Bau von Photovoltaikanlagen unterstützen würde. Jedoch würden viele Firmen bereits selbst aktiv werden, da es auch einen ökonomischen Nutzen mit sich bringe.

Fakt ist: Die Leute müssen – trotz Kritik – weiterhin mit den Logistikbetrieben leben. Allerdings scheint sich bezüglich Stromproduktion und Ökologie bei vielen Unternehmen etwas zu tun. So plant zum Beispiel auch die Murpf AG eine eigene Stromproduktion, wie Thomas Murpf erklärt: «Künftig wollen wir in den Sommermonaten einen grossen Teil der Energie für die Kühlung der Infrastruktur mit Photovoltaikanlagen selbst herstellen.»

