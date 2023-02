Industrie Balsthal Widerstand gegen neue Fabrik des Fleischverarbeiters Centravo in Balsthal Die Fleischverarbeiterin Centravo möchte in Balsthal eine neue Fabrik bauen. Doch dagegen wehrt sich nun das Komitee «Nein zum Centravo Neubau im Moos». Die Diskussionen drehen sich um mögliche Geruchsemissionen. 01.02.2023, 13.54 Uhr

Tele M1

Centravo ist ein Fleischverwertungsunternehmen, welches nun auch in Balsthal Fuss fassen will. In der Industriezone von Balsthal soll künftig eine neue Fabrik stehen. Bei der Fleischverarbeitung entstehen zwar Gerüche, diese werden aber gefiltert. Ausserdem werden durch verschiedene Abdichtungen bei der Anlieferung die Gerüche eingedämmt, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation.