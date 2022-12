Dominique Becht - Porträt des neuen Naturpark Thal-Präsidenten

Im Gespräch Dominique Becht: Der Mann mit unkonventionellen Ideen ist der neue Naturpark-Präsident Ab sofort steht der Matzendörfer Dominique Becht (53) dem Naturpark Thal vor. Er ist ein Mann der Wirtschaft voller unkonventioneller Ideen. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominique Becht vor seinem Haus in Matzendorf. Bruno Kissling

Die Delegierten des Naturparks wählten Ende November den gebürtigen Basler Dominique Becht zu ihrem neuen Präsidenten. Er tritt damit die Nachfolge von Nino Joller an und löst Vize-Präsident Freddy Kreuchi von seiner Ad-Interim-Tätigkeit ab sofort ab.

Seit fünf Jahren lebt Becht mit seiner Familie in der Alten Mühle in Matzendorf; sein Stadtbasler Dialekt ist noch immer zu hören. Doch fühlt sich Becht als Thaler. In Matzendorf ist er in der Umweltkommission tätig – und was ihn noch mehr mit dem Thal verbindet, ist sein Engagement für die Firma Solomania in Welschenrohr.

Zusammen mit Marc Pergher ist er dort seit elf Jahren als Geschäftsführer tätig. Er ist insbesondere für die Bereiche Strategie, Jahresabschlüsse oder für Fragen der Ökonomie in der Firma zuständig. «Durch diese Tätigkeit bin ich auch schon viele Jahre in Kontakt mit dem Thal und dem Naturpark», sagt Becht.

Co-Geschäftsführer der Solomania in Welschenrohr

Der neue Naturpark-Präsident ist promovierter Volkswirtschaftler und hat eine lange Berufskarriere im Bank- und Investment-Bereich, hauptsächlich in verschiedenen Metropolen in Asien, hinter sich. 2007 kam er zusammen mit seiner Familie, zu der zwei inzwischen erwachsene Töchter gehören, zurück in die Schweiz, zunächst ins luzernische Meggen. 2018 zog die Familie ganz ins Thal.

Im Hauptberuf leitet Becht die Fachstelle Wertschriften der Stiftung Abendrot in Basel, einer schweizerischen Sammelstiftung für Personalvorsorge mit speziellem Nachhaltigkeitsfokus. «Inzwischen sind unsere Töchter ausgezogen und meine Frau und ich widmen uns in unserer Freizeit unseren Pferden und dem Hund», zählt Becht auf. Lesen, Schreiben und Klarinette-Spielen sind seine weiteren Hobbys.

Mehr Nutzen mit Label-Produkten erzielen

Die Arbeitsbereiche des Naturparks Thal hat Becht als Solomania-Geschäftsführer bereits gut kennen gelernt. «Wir haben uns immer wieder mit Label-Fragen auseinandersetzen müssen», und so ist ihm dieses Thema jetzt auch als Präsident ein Anliegen. «Ich denke, die Akzeptanz der Labelprodukte kann noch gestärkt werden.»

Heute gebe es sehr viele Hürden, bis ein Label erteilt wird. «Da müssen wir flexibler werden. Wichtig ist doch, dass ein Produkt in der Region hergestellt wird.» Ob dann auch jede einzelne Zutat einen regionalen Bezug aufweisen kann, wertet Becht als weniger wichtig.

«Damit läge noch viel Potenzial in der Vermarktung regionaler Produkte», ist Becht überzeugt. Er erwähnt Eier, Kaffeerösterei, Bierherstellung – alles aus dem Thal. «Und wie wäre es, ein gemeinsames Naturpark-Label zu gründen? Alle Naturpärke verfügen doch über regional hergestellte Produkte, die man auch gemeinsam vermarkten könnte.»

Mit CO 2 -Abgaben nachhaltige Naturpark-Projekte finanzieren ...

Ein weiterer Themenbereich, den Becht umtreibt, ist die Drittgelderbeschaffung für den Naturpark. «Bund, Kanton und Gemeinden finanzieren. Dann gibt es Sponsoren. Doch man sollte auch eine stabile Geldquelle etablieren. Beispielsweise indem der Kanton seine möglichen CO 2 -Kompensationen der Solothurner Unternehmen dem Naturpark Thal zugutekommen lässt, der damit nachhaltige Projekte realisiert.»

Es lohne sich, darüber nachzudenken, ist Becht überzeugt. Als weitere Finanzquellen nennt er die Gründung eines Gönnervereins oder den Verkauf von Naturpark-Produkten an grösseren Veranstaltungen in der weiteren Region, zum Beispiel bei einem Spiel des FC Basels.

... oder eine alternative regionale Währung gründen

Eine dritte Idee von Becht ist die Einführung einer alternativen Regio-Währung. «Mit einem T(h)aler könnten regionale Waren und auch Dienstleistungen beglichen werden.» Vom Einkaufen in Thaler Läden bis zum Begleichen von Steuern könnte es gehen.

«Es existieren in der Schweiz schon viele solcher regionalen Geldsysteme. Ziel aller ist, die Wertschöpfung in der Region zu behalten.» Zusammenfassend sagt er:

«Touristisch läuft der Naturpark Thal gut. Meiner Meinung nach sollte in den Bereichen Wirtschaft und Vermarktung noch mehr gehen.»

Neben all diesen visionären Ideen wird sich Becht nun in die Strukturen des Naturparks weiter einarbeiten. «Ich kenne ja das Team des Naturparks bereits. Die operativen Belange funktionieren», da gebe es von seiner Seite her keinen Grund, etwas zu ändern. Auch für die Thaler Behörden ist der Matzendörfer kein Unbekannter.

Leben zwischen innovativen und dynamischen Thalern

Etwas Grundsätzliches ist dem «Auswärtigen» Becht zum Thal aufgefallen: «Es leben hier weit mehr innovative und dynamisch denkende Personen, als man das von den Thalern gemeinhin meint.»

Auch in Sachen regionale Zusammenarbeit könne sich das Thal sehen lassen, sagt er. «Dort, wo sich Kollaborationen lohnen und anbieten, existieren sie bereits. Hier kann der Naturpark – und der Verein Region Thal – natürlich weiter unterstützend mit dabei sein. Aber direkt in den regionalpolitischen Prozess einzugreifen, ist nicht meine Aufgabe», so Becht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen