Holderbank/SO In Holderbank gibt es wieder Auswahl Neun Kandidaten aus zwei Parteigruppierungen stellen sich der Wahl in den fünfköpfigen Gemeinderat. Fränzi Zwahlen-Saner 11.04.2021, 05.00 Uhr

In Holderbank/SO sind die Gemeinderatssitze in diesem Jahr umkämpft. Bruno Kissling

Noch vor Jahren war es in Holderbank schwierig, ausreichend Personen zu finden, die sich in den Gemeinderat wählen liessen. Lethargie machte sich in der Gemeinde breit, besonders auch als 2015 der Kanton den Steuerfuss diktierte. Diese Zeiten sind vorbei, und für diese Gemeinderatswahlen sieht es personell viel besser aus. Neun Personen wollen in den kommenden vier Jahren für die politischen Geschicke in der Gemeinde verantwortlich sein. Es sind inklusive Gemeindepräsident fünf Sitze zu besetzen. Da sind die Vertreter der parteilosen Gruppierung «Pro Holderbank». Für drei der vier Kandidaten wäre es eine Wiederwahl: Erik Hahn (auch Gemeinde-Vizepräsident), Pascal Berger und Andrea Probst. Neu auf der Liste ist Dominik Eggenschwiler. «Es geht uns um Sachpolitik für das Dorf; wir verfolgen keine Parteidoktrin», sagt Erik Hahn zur politischen Ausrichtung der Gruppierung.

Er zählt ein paar Themen auf, die «Pro Holderbank» wichtig sind: sehr solide Gemeindefinanzen, klare Strategie beim Umbau und der Erneuerung der Gemeindeliegenschaften, Neustrukturierung Forst, Erneuerung der Wasserinfrastruktur (Neufassung Schattenbergquelle). Auf dem Flyer, den die Holderbanker Einwohner kürzlich erhielten, wird die Verwalterin der Holderbanker Gemeindefinanzen, Monika Probst, zitiert: «Holderbank ist eine der wenigen Gemeinden unter meinem Mandat in der Coronazeit mit sehr soliden Eigenkapitalreserven und einem positiven Budgethaushalt für 2021.» Im Dorf bleibe kein Spielraum für politisches Taktieren, sagt Hahn. «Wichtig ist, dass wir im Gemeinderat ein Team sind und dass wir uns aufeinander verlassen können».

CVP - die Mitte: einzige traditionelle Partei im Dorf

Auf der anderen Seite stellen sich Vertreter der CVP mit einer 5er-Liste zur Wahl. Ausser dem Bisherigen Viktor Tschan, sind alles Newcomer hier zu finden: Nadja Bader, Peter Bader, Amanda Jeker und Pascal Sägesser. Es fällt auf, dass es vorwiegend jüngere Leute sind. «Im Verlauf der vergangenen Legislatur habe ich von einigen Interessierten Kenntnis bekommen, dass sie gerne im Gemeinderat mitmachen möchten», erklärt Viktor Tschan. «Diese Namen haben wir uns gemerkt und der Parteipräsident Jonas Baumgartner ist auf die Leute zugegangen. So kam diese schöne Liste zustande. Es wäre schon gut, wir könnten der Mehrheit von ‹Pro Holderbank› etwas entgegensetzen», sagt er weiter, «denn ich stand in den letzten vier Jahren immer alleine da.»

Traditionell habe es die «CVP – die Mitte» in Holderbank immer gegeben und auch heute noch sei sie die einzige Partei im Dorf. «Obwohl bei eidgenössischen Abstimmungen in Holderbank mehrheitlich die SVP-Linie verfolgt wird», analysiert Tschan. Er freut sich, wenn es jemand von den Neuen in den Rat schaffen würde, denn Aufgaben gebe es genug zu erledigen. «Es ist nicht alles so rosa, wie das manche meinen», sagt er und erwähnt beispielsweise den hohen Steuerfuss, die noch immer nicht funktionierende Schattenbergquelle und die Investitionen, welche in der Gemeinde geplant sind. «Wir müssen darauf achten, dass sparsam mit den Mitteln umgegangen wird. Zu oft passen vorab gemachte Aussagen und die Realität dann nicht zusammen.»