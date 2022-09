Holderbank–Oensingen Autofahrer hinterlässt Öl- oder Dieselspur auf der Strasse – Polizei sucht Zeugen Auf der Strecke Holderbank–Oensingen erstreckte sich am Sonntag bis auf die Autobahn A1 eine Öl- oder Dieselspur. Für die Reinigung mussten zwei Feuerwehren und der Nationalstrassen-Unterhaltsdienst NSNW aufgeboten werden. 26.09.2022, 10.29 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hinterliess eine kilometerlange Öl- oder Dieselspur. Die Reinigung dauerte Stunden. (Symbolbild) Limmattaler Zeitung

Am Sonntagabend wurde der Kantonspolizei Solothurn gegen 18.50 Uhr gemeldet, dass eine Öl- oder Dieselspur auf der Strasse ab Holderbank liege. Eine Patrouille stellte bei der Kontrolle fest, dass sich diese von Holderbank via Balsthal bis nach Oensingen auf den Beschleunigungstreifen der Autobahn A1 in Richtung Zürich zog. Der Regen hatte die Strecke bereits rutschig gemacht.