Der Waldgang in Holderbank vom Zweckverband Forst Thal.

Holderbank Waldpflege zwischen Ertrag und Schutz – der Waldgang in Holderbank Der Zweckverband «Forst Thal» lud zu einem informativen und vielseitigen Waldgang in den Holderbanker Wald ein. Peter Wetzel Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Die Teilnehmer am Waldgang am 4. September 2021 in Holderbank. Patrick Luethy An einem Posten wurde die Jungwaldpflege erklärt. Patrick Luethy Die Bäume mit gelben Bändern sind "Zukunftsbäume". Patrick Luethy Präsentation des Knickschleppers und Forwarders. Patrick Luethy Präsentation des Knickschleppers und Forwarders. Patrick Luethy Präsentation des Knickschleppers und Forwarders. Patrick Luethy Die Holzwand für das Patenbaumprojekt. Patrick Luethy Waldgang in Holderbank. Patrick Luethy Rückengassen im Wald erleichtern die Forstarbeit. Patrick Luethy Betriebsleiter Kilian Bader informiert über das Weltklima und fite Baumarten. Patrick Luethy

Revierförster Kilian Bader zeigte sich am Samstagnachmittag sehr erfreut darüber, die diesjährige Waldbegehung von «Forst Thal» in Holderbank durchführen zu können. Seit dem ersten Januar 2021 gehöre nämlich die Einheitsgemeinde Holderbank dem Zweckverband «Forst Thal» an, welcher vorher von den Bürgergemeinden Mümliswil-Ramiswil und Balsthal gebildet wurde. «Wir legen grossen Wert darauf, dass man uns und unsere Arbeit kennen lernt», betonte Bader zu Beginn. Und genau ein solcher Anlass wie heute diene dazu.

Es müsse auch einmal mehr gesagt werden, dass die Wälder in einem Zweckverband weiterhin im Eigentum der Gemeinden bleiben. Als Betriebsleiter bei «Forst Thal» strebe er mit seinem Team, den Lehrlingen und mit lokalen Forstunternehmen eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes an. Diese soll gemäss Leitbild einen Ertrag abwerfen, damit die Partnergemeinden finanziell etwas profitieren können.

Der Wald beeinflusst unser Klima sehr

Die Route des Waldgangs mit verschiedenen Posten führte auf der Schattenbergseite über das Bielhölzli, den Mätteliboden, in die Nähe des Reservoirs und zurück zum Ausgangspunkt im Dorf. Mit Blick auf die Südflanke des Beretenkopfs machte der Revierförster auf den Zustand des Waldes aufmerksam. Die Trockenjahre 2018 – 2020 machen vielen Bäume heute noch zu schaffen. So hätten viele Buchen einen währschaften Sonnenbrand bekommen.

Eine grosse Buche verdunste über ihr Blattwerk jeden Tag rund 500 Liter Wasser. Dadurch werde die Luft angefeuchtet und beeinflusse unser Klima und unsere Gesundheit positiv. Viele Kronenteile seien dürr, zahlreiche Baumarten könnten sich nicht so schnell anpassen, sagte Bader. Weiter zu schaffen mache dem Wald der Borkenkäfer, die Ulmen- und Eschenwelke, der asiatische Laubholzbockkäfer und auch die Rusrindenkrankheit.

Der Revierförster macht sich auch grosse Sorgen um die globale Entwicklung der Wälder und verwies auf die Zustände in Brasilien und Sibirien. Es sei anzunehmen, dass der Wald in hundert Jahren nicht mehr gleich aussehen wird wie heute. «Wie auch immer, Wald wird es immer geben», so Bader.

Das Anpflanzen von klimaresistenten Bäumen sei nur eine mögliche Massnahme. An einem Posten machte Bader ganz grundlegende Angaben zum Wald und dessen Bäume, denn dieser hiess: «Wie funktioniert ein Baum und was leistet er».

Dazu gab es ein paar Zahlen am Beispiel einer hundertjährigen Buche: ihre 500000 Blätter weisen eine Gesamtfläche von 1000 m2 auf; an einem Tag kann sie 20 kg Kohlenstoffdioxyd aus der Luft eliminieren; an einem Sonnentag werden aus 20 kg Kohlenstoffdioxyd rund 14 kg Traubenzucker produziert; als Abfallprodukt werden noch 15 kg Sauerstoff erzeugt, der tägliche Sauerstoffverbrauch eines Menschen beträgt rund 1 kg. Allein diese Zahlen belegen, wie wichtig Bäume und Wälder sind.

Wozu dienen Rückegassen im Wald?

Zur Sprache kamen auch die Rückegassen, welche zur Bewirtschaftung des Waldes gebraucht werden und oft nicht so schön aussehen. Rückegassen dienen der Feinerschliessung eines Waldstückes. Ziel sei es, bei einem Folgeeingriff wieder am gleichen Ort zu fahren.

Es werde nicht planlos herumgefahren, versicherte der Betriebsleiter. Schäden gebe es oft auch auf den Wanderwegen, die trotz Verboten durch Reiter und Biker entstehen, erklärte auch René Probst vom Verein Solothurner Wanderwege, der ebenfalls am Waldgang teilnahm. Er bat deshalb um Einhaltung der Vorschriften und zu den Wanderwegen Sorge zu tragen.

Baumpatenschaften im Holderbanker Wald

Ein Besuch beim originellen Patenbaumprojekt auf dem Mätteliboden durfte bei diesem Waldgang nicht fehlen. Die Einwohner von Holderbank können zur Verjüngung des Waldbestandes in diesem Gebiet einen Baum spenden und somit eine Baumpatenschaft übernehmen. Die Bäume, vorwiegend Weisstannen, Fichten, Lärchen und Douglasien werden mit Nummern versehen und die Sponsoren mit ihren Nummer und Namen auf einer Holztafel verewigt.

Plötzlich tauchten aus dem angrenzenden Dickicht zwei imposante Forstmaschinen auf: ein Knickschlepper, bedient von Ramon Schindelholz und ein Forwarder, gesteuert von Bernhard Tschan. Sie demonstrierten an mitgebrachten Baumstämmen die Eigenheiten und Leistungsfähigkeiten dieser Maschinen. Am anschliessenden Huudere-(Dorf)-Fäscht konnten die Besucher, darunter auch viele Kinder, unter Aufsicht selber die Hebelchen und Knöpfe der stehenden Ungetüme bedienen, was rege benutzt wurde.

Gelbe Bänder bezeichnen die «Zukunftsbäume»

Am letzten Posten wurde demonstriert, wie Jungwaldflächen gepflegt werden müssen. Jetzt wissen wohl alle Waldgangteilnehmer, dass die gelb gebänderten Bäume eine weitere Zukunft haben und deshalb Zukunftsbäume genannt werden und dass die angrenzenden Konkurrenzbäume weggeschnitten werden. Am Ende des Programms stand ein Besuch des Huudere-Fäschtes an, wo den Teilnehmern des Waldgangs von «Forst Thal» ein Zvieri offeriert wurde.