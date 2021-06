Holderbank Nach 40 Jahren: Die Wohnung von Fritz Aeschlimann (82) wird zwangsgeräumt Im 2020 wurde ihm die Wohnung gekündigt, doch er kämpfte dagegen. Nun musste Fritz Aeschlimann (82) seine Wohnung in Holderbank doch räumen. Ein aussergewöhnlicher Fall für alle Beteiligten. Fränzi Zwahlen 18.06.2021, 16.24 Uhr

Er hält die Schlüssel zum Abgeben bereit. Bruno Kissling

Es muss ein bitterer Morgen im Leben des 82-jährigen Fritz Aeschlimann gewesen sein, dieser 18. Juni 2021, um 8.30 Uhr. Die Zwangsräumung seiner Wohnung im ersten Stock der ehemaligen Wirtschaft Eintracht in Holderbank ist anberaumt. «Kommen Sie nur herein, und sehen Sie sich noch um», sagt Aeschlimann eine knappe halbe Stunde vorher gut aufgelegt. Er hat die Medien extra eingeladen.

«Hier habe ich seit 1981 gelebt. Seit ich das Haus mit der Wirtschaft gekauft habe.»

Bruno Kissling

Es ist eine grosszügige Wohnung, sechs Zimmer, allerdings ohne Küche. Eine Wirtewohnung, wie sie früher gebaut und bewohnt wurde. Jetzt ist sie in die Jahre gekommen. Doch es war das Zuhause des 82-jährigen Metzgers und Wirt. Er berichtet: «1990 musste ich Konkurs anmelden und meine damalige Lebenspartnerin richtete eine GmbH ein.»

Sie übernahm damit sämtliche geschäftlichen Aktivitäten. Private Schwierigkeiten führten dann zum Bruch der Beziehung. Die ehemalige Partnerin zog aus und verlangte dann von Aeschlimann einen - aus seiner Sicht zu hohen - Mietzins für die Wohnung.

Schlichtungsversuche schlugen fehl

«Das ist einer der Gründe, warum es jetzt so weit gekommen ist», sagt Aeschlimanns Anwältin Bernadette Gasche, die ebenfalls vor Ort ist. «Die Partner hatten damals keine Mietzinsvereinbarung getroffen. So weigerte sich mein Mandant die aus seiner Sicht zu hohe Mietzinsforderung zu entrichten.»

Daraufhin wurde Aeschlimann die Wohnung im Mai 2020 gekündigt. Man focht diese Kündigung vor Amtsgericht an, wo es zunächst zu Schlichtungsversuchen zwischen den Parteien kam, welche scheiterten. Trotz fehlender Mietzinsvereinbarung verlangten die Eigentümer eine Direktausweisung, welche erstinstanzlich abgewiesen wurde.

Die Eigentümer zogen die Sache vor Obergericht und dieses gab ihnen recht. Somit wurde das Verfahren mit der schlussendlichen Zwangsräumung zu Ende geführt. Das Oberamt vollstreckte - wie im Gesetz vorgesehen - die Verfügung des Obergerichts.

Punkt 8.30 Uhr war es soweit: Aeschlimann übergab im Beisein seiner Anwältin, zweier Polizeibeamten, dem Anwalt und den Vertretern der Eigentümer seine Wohnungsschlüssel an Oberamtvorsteher Stephan Berger. Dann verliess er das Haus und die Eigentümer schlossen hinter ihm die Türe.

Oberamtvorsteher Stephan Berger (in grau) erklärt Fritz Aeschlimann (mit Hut) wie das Recht durchgesetzt wird. Mit dabei sind die Anwälte der Streitparteien und Beamte der Kantonspolizei. Bruno Kisslingg

Sie wollen zum ganzen Sachverhalt nichts sagen, meinten sie kurz. Sie seien nur froh, dass es jetzt vorbei sei. Das Haus mit der Wirtschaft und zwei Wohnungen im Obergeschoss soll – wie schon länger bekannt – verkauft werden.

Keiner wird im Stich gelassen

«Es ist gut gelaufen», meinte der sichtlich erleichterte Oberamtvorsteher. «Es ist ja nicht so, dass jemand, dem solches widerfährt, von uns einfach im Stich gelassen wird. Insbesondere, wenn er schon älter oder sonst irgendwie hilfsbedürftig ist.»

«Im Thal-Gäu kommt es pro Jahr mindestens zu 20 Zwangsräumungen von Wohnungen. Das hat schon zugenommen».

Und Berger schildert: «Wir hatten im Vorfeld schon länger mit Herrn Aeschlimann Kontakt aufgenommen, denn dies ist doch ein aussergewöhnlicher Fall», auch wenn er immer öfter mit Zwangsräumungen zu tun habe. «Im Thal-Gäu kommt es pro Jahr mindestens zu 20 Zwangsräumungen von Wohnungen. Das hat schon zugenommen».

Berger führt dies auf die wirtschaftliche Situation zurück. Viele Betroffene treffe man in den Wohnungen auch gar nicht mehr an und die Besitzer müssen sich dann um alles weitere kümmern. Anwältin Gasche erklärt, dass sie ihren Mandanten weiterhin beraten und unterstützen wird. «Es geht jetzt noch darum, die Fristen für die Räumung des Mobiliars zu besprechen, schlimmstenfalls droht die Zwangsversteigerung » Auch sie sagt, dass dies ein Fall sei, wie sie ihn noch nie in ihrer Karriere habe durchführen müssen.

«Jetzt kann ich wieder vorwärts schauen»

Fritz Aeschlimann ist nicht alleine. Er habe gute Kollegen und Bekannte, die ihm jetzt helfen, berichtet er. «Gott hat sie mir geschickt.» Noch habe er aber keine Wohnung, denn er möchte in Holderbank bleiben. «Ich bin aber erleichtert, dass es vorüber ist», meint er noch.

Bruno Kissling

Jetzt könne er wieder vorwärts schauen. Weiterhin werde er als gelernter Metzger seine Würste produzieren, eine Spezialität, die ihn über die Grenzen von Holderbank hinaus bekannt machte. «Diese kann man dann im Dorfladen, Denner in Holderbank kaufen», sagt er verschmitzt.