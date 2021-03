Holderbank 14 Jahre sind für ihn genug: Urs Hubler (66) will nicht länger Gemeindepräsident sein Der Holderbanker Gemeindepräsident Urs Hubler (66) tritt nicht mehr an. In seiner langen Amtszeit hat er Schwieriges, aber auch Schönes erlebt. Fränzi Zwahlen 12.03.2021, 05.00 Uhr

Urs Hubler (66) amtete 14 Jahre als Gemeindepräsident von Holderbank/SO. Zur kommenden Wahl wird er nicht mehr antreten. Bruno Kissling

Seit 1999 ist er Gemeinderat, seit 2007 Gemeindepräsident von Holderbank – der Informatiker Urs Hubler. Seit letztem Jahr ist er beruflich in Pension gegangen, nun wird er auch für das Amt als Gemeindepräsident nicht mehr kandidieren. «Ich denke, es ist Zeit für einen Wechsel in Holderbank», sagt er beim Gespräch in seinem Einfamilienhaus.

«Neuere Kräfte sollen das Ruder übernehmen.»

In den langen Jahren als Gemeindepräsident hat Hubler Erfreuliches, aber auch Schwieriges erlebt. «Ganz sicher war die Zeit der Bevormundung der Gemeinde 2014 durch den Kanton eine sehr schwierige Zeit. Bis heute habe ich nicht ganz verstanden, warum man in Solothurn so weit gegangen ist.»

Die Gemeinde hatte damals einen Bilanzfehlbetrag von etwas über 1,2 Mio. Franken und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3200 Franken. «Klar, das ist relativ hoch, doch das kommt auch in anderen Gemeinden vor.» Dennoch war es wahrscheinlich so etwas wie ein heilsamer Schock, als die kantonalen Behörden den Holderbankern einen Steuerfuss von 150 Prozent aufdrückten. Dies, nachdem an den Gemeindeversammlungen der vorangegangenen Jahre Anträge für Steuererhöhungen von Seiten des Gemeinderates stets abgelehnt wurden. «Wir verkauften dann endlich das gemeindeeigene Mehrfamilienhaus in Grenchen. Das war der Startschuss zur Gesundung der Finanzen», erinnert sich Hubler.

Erstaunlicherweise habe dieser hohe Steuersatz zu keiner Abwanderung bei der Bevölkerung geführt; darüber freut er sich immer noch. Trotz des auch heute noch hohen Steuerfusses mit 140 Prozenten hat in Holderbank die Bautätigkeit zugenommen. Beim Dorfeingang sind in den vergangenen Jahren Mehrfamilienhäuser entstanden. Im Quartier, in dem der Gemeindepräsident lebt, sind derzeit zwei neue Häuser im Bau, ein weiteres in Planung und im Ortskern wurden einige Liegenschaften saniert und umgebaut. «Holderbank scheint also trotzdem ein attraktiver Wohnort zu sein. Der Steuerfuss ist nicht alleine ausschlaggebend.» Die schöne Lage des Dorfes, mit wenig Nebeltagen, sprechen für Holderbank. Das Land ist auch noch bezahlbar. «Doch das Bauland ist bald aufgebraucht», sagt Hubler, es werde schwierig, zu wachsen.

Blickt er auf seine Amtsjahre zurück, gibt es ein paar Themen, die nicht nach seinen Vorstellungen entschieden worden sind und die ihn heute noch beschäftigen. «Dass wir die Schulen nicht nach Balsthal auslagern konnten, empfinde ich heute noch als falsche Entscheidung. Es ist für unser Dorf einfach sehr schwierig, eine gute Schule führen zu können, ausreichend Kinder und gute Lehrpersonen zu finden. Die vorher angesprochene Bautätigkeit hat wenige junge Familien und Kinder ins Dorf gebracht», ergänzt er. Nicht gelungen ist es zudem, die Ortsplanrevision voranzutreiben. «Das wird dann Aufgabe meines Nachfolgers sein.»

«Eine kleine Gemeinde stösst an ihre Grenzen.»

Jetzt ist man daran, das Schulhaus zu sanieren. «Das war nötig und ich bin froh darüber, dass der Souverän nicht nur dieser Sanierung zugestimmt hat, sondern der ausgearbeiteten Immobilienstrategie, welche die Sanierung weiterer öffentlichen Bauten vorsieht.» 4,5 Mio. Franken sind dafür veranschlagt. Gelungen ist auch die Sanierung der Schattenbergquelle, einer für Holderbank wichtigen Wasserquelle. «Dafür müssen 545'000 Franken ausgegeben werden, doch danach verfügen wir wieder über ausreichend gutes und gesundes Trinkwasser.»

Das Thema Regionalisierung von Gemeindeaufgaben hätte der 66-Jährige intensiver vorantreiben wollen. «Eine kleine Gemeinde stösst heute in vielen Bereichen an ihre Kapazitätsgrenzen. Darum wären regionale Zusammenarbeiten oft nötig oder zumindest wünschenswert.» Er spricht hier insbesondere den Bereich Feuerwehr an. «Mit Balsthal, Mümliswil und Langenbruck haben wir einmal über eine solche Zusammenarbeit diskutiert. Man muss ehrlich sein: Ein Brand in Holderbank muss auch heute mit Hilfe von aussen gelöscht werden. Leider ist bis heute nichts Konkretes entstanden; die Zeit scheint noch nicht reif genug.»

«Gemeindepräsident ist man 24 Stunden lang.»

Ein weiterer Punkt, den ihn schmerzt, ist die bis heute offene Zusage, ob Holderbank zur Verkehrsanbindung Thal einen Solidaritätsbeitrag an Balsthal leisten wird, wie dies die anderen Thaler Gemeinden – ausser Matzendorf – beschlossen haben. «Es wäre eine schöne Geste gewesen, den Beitrag vorerst mal zu sprechen. Fällig wird er erst, wenn das Projekt dann auch tatsächlich umgesetzt wird.»

Ein regionales Thema, das aus Sicht von Hubler gut ausgegangen ist, ist der Beitritt von Holderbank zu Forst Thal vor wenigen Monaten. «Wir haben jetzt weniger Sorgen, was den Forst betrifft.» Ein weiteres grosses Stück Arbeit, das er erledigen konnte, war die Reorganisation der Gemeindeverwaltung. Heute werden für das Gemeindepräsidium von Holderbank 20 Stellenprozente gerechnet. «Ich startete noch mit 15 Prozent.

Doch wer das Amt ausüben will, muss sich schon bewusst sein: Gemeindepräsident ist man 24 Stunden lang. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, wird beim ‹Amme› angerufen. Im Dorf sind die Wege halt kurz.» Abschliessend sagt er: «Die Zeit als Gemeindepräsident hat mir viel gebracht. Die Vielfalt an Herausforderungen und Aufgaben, die Repräsentation der Gemeinde gegenüber anderen Gemeinden, öffentlichen Körperschaften, dem Kanton und den Ämtern war zum Teil sehr intensiv, aber auch sehr spannend.»