Von Olten nach Laupersdorf: Inlinehockey-Manschaft kehrt zurück

Hockey Club Laupersdorf Zurück zu den Wurzeln – nach Laupersdorf mit Kleinfeld statt in Olten mit Grossfeld – drei statt sechs Teams Der HC Laupersdorf, seines Zeichens siebenmaliger Schweizer Meister im Inlinehockey, wechselt den Verband und die Spielform. Das hat mehrere Gründe – auch einen gesellschaftlichen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Der HC Laupersdorf bekommt neue Baden. Vergangene Woche wurden sie aufgebaut. Nun werden die Spiele wieder im Dorf mitzuverfolgen sein. Patrick Lüthy

Eigentlich hätte die Grossfeld-Ära des HC Laupersdorf in diesem Sommer mit dem achten Schweizer Meistertitel enden sollen. Doch soweit kam es nicht. Gegen Linth verloren die Laupersdörfer das Finalduell denkbar knapp. So wurde nichts aus dem krönenden Abschluss. Doch warum kommt es überhaupt zum freiwilligen Rückzug des Rekordmeisters? Wir haben bei Präsident Joel Kunz nachgefragt.

Im Gespräch wird schnell klar: Die Gründe für diesen aus sportlicher Sicht unpopulären Entscheid sind vielschichtig und komplex. Entsprechend haben es sich die Vereinsverantwortlichen auch nicht einfach gemacht. «Wir haben schon vor fünf Jahren darüber gesprochen. Definitiv entschieden, dass nach dieser Saison Schluss ist, haben wir vor zwei Jahren», sagt Joel Kunz und nennt sogleich den Hauptgrund: «Wir haben die Aussicht auf weitere kurzfristige sportliche Grosserfolge zu Gunsten der langfristigen Zukunft unseres Vereins geopfert.»

Trainings und Matches in Olten

Um diese Argumentation zu verstehen, braucht es einige Zusatzinformationen. Der HC Laupersdorf spielt seit 1996 auf dem Grossfeld und gehört dem Verband IHS an. Grossfeld Inlinehockey wird hierzulande nicht im Freien gespielt, sondern in einer Halle mit einem speziellen Bodenbelag. Eine solche Spielstätte gibt es in Laupersdorf aber nicht. Entsprechend trainieren die Teams des HC Laupersdorf während der Saison in Olten und bestreiten auch alle ihre Matches dort. So weit so gut.

In den letzten Jahren hatten die Laupersdörfer nun aber das Problem, dass sie kaum mehr neuen Nachwuchs generieren konnten. «Ein Grund dafür war die Tatsache, dass sowohl ein Teil der Trainings als auch die Matches in Olten und nicht in Laupersdorf stattfanden. Das war natürlich ein zusätzlicher Aufwand für die Eltern», so Kunz.

Strukturelle Probleme des Verbandes

Der Standort in Olten bringt neben des längeren Weges noch ein zweites Problem mit sich: Die Teams des HC Laupersdorf können nicht das ganze Jahr über trainieren, sondern nur dann, wenn kein Eishockey gespielt wird. Das ist lediglich im Zeitraum von April bis Juli der Fall. Von August bis März wurde auf dem asphaltierten Hockeyfeld in Laupersdorf trainiert.

Während dieser Zeit stand aber jeweils der Meisterschaftsbetrieb still. Kunz: «Diese Pause ist vor allem für den Nachwuchs viel zu lang. Die Chance, dass sie sich in dieser Zeit einen anderen Sport suchen, ist sehr hoch.»

So reifte nach und nach der Entscheid, dass ein Verbandswechsel zum Kleinfeld Inlinehockey und der damit verbundene Rückzug der ersten Mannschaft für die Zukunft des Vereins die beste Lösung ist. Denn das Durchschnittsalter in den drei Aktiv-Mannschaften des Vereins nahm stetig zu und aus dem eigenen Nachwuchs kamen immer weniger Spieler nach. Kunz sagt: «Das hätte langfristig nicht gut gehen können. Vor allem auch, weil unser Verband IHS mit strukturellen Problemen zu kämpfen hat.»

Sie waren beim Bandenaufbau anzutreffen: (v.l.) Manuel Bogni, Daniel Weyermann, Fabio Bader, Daniel Schneider. Patrick Lüthy

Die Probleme des Verbandes bestehen darin, dass sich in den letzten Jahren bereits diverse Teams zurückgezogen haben. «Der Verband ist etwas angezählt. Dieser Umstand hatte sicherlich auch einen Einfluss auf unseren Entscheid.»

Neues Bandensystem

Nun wagt der HC Laupersdorf also einen Neuanfang. Er kehrt zurück zu seinen Wurzeln und damit auch zurück nach Laupersdorf. Ab sofort spielen alle Teams des HC Laupersdorf wieder auf dem Kleinfeld auf dem Dorfplatz in Laupersdorf. Das bedingt aber, dass die Laupersdörfer ein neues Bandensystem bekommen. «Einerseits war das vorherige schon sehr alt und nicht mehr in gutem Zustand und andererseits war es ein Bandensystem fürs Grossfeld. Wir brauchen aber jetzt eines fürs Kleinfeld», erklärt Kunz.

Das neue Bandensystem wurde vergangene Woche aufgebaut. Damit steht dem Neustart des HC Laupersdorf nichts mehr im Weg. Drei Teams – zwei bei den Aktiven und eines bei den Junioren – werden die Laupersdörfer stellen. Alle beginnen in der untersten Liga. Der Spielbetrieb auf dem Kleinfeld wird vom Verband SIHV organisiert. Dort soll der HC Laupersdorf an der nächsten Generalversammlung aufgenommen werden.

«Wir freuen uns auf den Neustart und setzen uns zum Ziel, dass wir so wieder mehr Nachwuchs generieren können, um die erste Mannschaft mit eigenen Spielern aufzufüllen», sagt Kunz.

Und der Vereinspräsident bringt noch einen weiteren Vorteil der Neuausrichtung ins Spiel: «Wir werden im Dorf wieder viel präsenter sein als in den letzten Jahren. Wir bestreiten alle unsere Heimpartien auf dem Dorfplatz. Man kann sich also wieder auf dem Dorfplatz treffen, etwas essen und trinken und einen Match schauen.» Entsprechend positives Feedback hat der Präsident bislang erhalten. «Die Leute freuen sich, dass wir wieder zurück im Dorf sind.»

