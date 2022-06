Hochwasserschutz Dünnern zwischen Oensingen und Olten

In beiden Vorprojekten ist vorgesehen, dass an vier sogenannten «Hotspots» mehr gemacht wird als «nur» Hochwasserschutz. An diesen Stellen soll die Dünnern zu Gunsten der Erholung und der Natur noch mehr Platz erhalten. Am Standort «Äussere Klus» in Oensingen und am Standort Grossmatt in Hägendorf soll je ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung entstehen, das zum Verweilen und Spielen einlädt. In den «Neumatten» zwischen Kestenholz und Niederbuchsiten, sowie in der «Chrummatt» in Wangen bei Olten entstehen Hotspots, wo die Natur im Zentrum stehen soll. Dort sollen Tiere und Pflanzen Lebensräume finden, in denen sie weniger gestört werden.