Rothirsche im Gäu: Jagd, Schäden, Geschichte

Population nimmt zu Im Gäu gibt es immer mehr Rothirsche – sie zu jagen ist aber schwierig, wie ein Jäger sagt: «Wir müssen das zuerst lernen» Erstmals seit vielen Jahren durften im Gäu wieder Rothirsche gejagt werden. Vier Stück hatte die kantonale Jagdverwaltung freigegeben. Geschossen wurde eines. Stefan Probst, Jagdleiter des Jagdreviers Gäu, erzählt, woran das liegt. Rahel Bühler 18.10.2022

Stefan Probst zeigt auf eine von einem Rothirsch geschälte Fichte. Die Stelle ist jetzt von Harz bedeckt. Bruno Kissling

Mit sicherem Tritt und geübtem Auge stampft Stefan Probst durch den Wald an der Grenze von Fulenbach und Härkingen. Der Jagdleiter des Jagdreviers Gäu sucht einen ganz bestimmten Baum. Einen, an dem man Spuren sieht, die Spuren eines Rothirschs. Probst hält neben einer Fichte auf Fulenbacher Boden, die an einer Stelle keine Rinde mehr hat, und von Harz bedeckt wird.

«Hier hat ein Rothirsch die Rinde mit seinen Zähnen abgeschält.»

Im Jagdrevier Gäu wurde Anfang September ein Tier geschossen, mit Erlaubnis des Kantons. Denn die Population der Rothirsche im Kanton hat in den vergangenen Jahren zugenommen.

Probst sagt, seit etwa 15 Jahren würden seine Jagdkollegen und er die Präsenz der Tiere im Gäu «spüren»: durch abgebissene Blätter oder Knospen – vor allem an Jungbäumen – geschälte Bäume, Exkremente, Sichtungen. Er schätzt die Grösse des Rudels in seinem Revier auf fünf bis zehn Tiere. Im ganzen Kanton leben laut kantonaler Jagdverwaltung 50 bis 70 Tiere.

Vor nicht allzu langer Zeit war das nicht so: Die Tiere waren einst ausgerottet worden, kamen ab 1876 wieder zurück. Die Wiederansiedlung erfolgte über die Alpen. Schliesslich wanderten sie über die Voralpen und das Emmental ins Gäu ein, wo sie neue Lebensräume fanden. So erklärt es Mark Struch vom kantonalen Amt für Wald, Jagd und Fischerei.

So sieht es aus, wenn ein Hirsch einen Baum anknabbert und die Rinde abschält. Getty Images

Die Population wurde grösser. Schäden im Gäu wurden in der Statistik im vergangenen Jahr erstmals seit 2011 wieder vermerkt. Deshalb gab der Kanton heuer die Erlaubnis, Rothirsche zu erlegen: zwei im Wasseramt, vier im Gäu. Vom 1. bis 30. September war der Abschuss erlaubt. In beiden Bezirken wurde aber nur je ein Tier geschossen. Die Jagdverwaltung ziehe trotzdem ein positives Fazit, so Struch.

Jagd auf Rothirsch gilt als anspruchsvoll

«Aus forstlicher Sicht hätte ich mehr erwartet», sagt Jagdleiter Probst, der auch Förster ist. Er weiss aber auch: Die Jagd auf Rothirsche ist sehr anspruchsvoll. Ein Monat, um sechs Tiere zu erlegen, sei wenig. Zudem verhalte sich der Hirsch anders als etwa ein Reh: Letzteres ducke sich, ein Hirsch laufe davon und komme unter Umständen gar nicht mehr in dieses Gebiet zurück.

Auch ist eingeschränkt, welche Tiere man schiessen darf: nur einjährige Männchen und Weibchen, dazu ältere Weibchen, die kein Junges haben. Ein Jäger müsse also gut schauen und zuerst abwarten, bis er einen Schuss abgibt. Weil die Rothirsche im Gäu selten geschossen werden dürfen, fehle den ortsansässigen Jägern auch die Erfahrung. Probst:

«Wir müssen das zuerst lernen.»

Im Gäu habe man noch nicht so viel Erfahrung mit der Jagd von Rothirschen, sagt Jagdleiter Probst. Horst Jegen

Die A1 wirkt bisher als Barriere

So weit die Rothirsche im Gäu verbreitet sind, so selten sind sie im Thal. Die stark befahrene A1 fungiert bisher als Barriere. Probst: «Den Zaun können die Tiere zwar überqueren, aber die Strasse selbst nur selten.» Einen natürlichen Übergang bilde die Aare bei Wangen an der Aare: Dort fliesst der Fluss unter der Autobahn hindurch und die Hirsche können so auf die andere Seite gelangen.

Wie steht es um die Wildtierquerung im Gäu? Um dem Wild den Gang über die Autobahn im Gäu zu erleichtern, ist zwischen Oensingen und Oberbuchsiten eine Wildtierquerung geplant. Sie ist Teil des Ausbaus der A1 auf sechs Spuren. Derzeit liegt das Ausbauprojekt vor Bundesverwaltungsgericht, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt: «Der frühestmögliche Baustart des Ausbaus ist 2024 und nach aktuellem Planungsstand ist von insgesamt rund acht Jahren Bauzeit auszugehen.» Der Bau der angesprochenen Wildtierquerung sei gegen Ende dieser Bauzeit zu erwarten.

Von der geplanten Wildtierquerung erwartet Probst denn auch, dass die Tiere gegen Norden weiterziehen und der Druck auf die Wälder im Gäu etwas schwindet. Den Jura erachtet Probst als prädestiniert für Rothirsche: Dort gebe es weniger Strassen, mehr zusammenhängender Wald, weniger Störungen.

Der Waldbestand sei nicht gefährdet

Die Jagdsaison für die Rothirsche ist abgelaufen. Ob es im nächsten Jahr wieder eine Abschussperiode geben wird, ist laut Probst unklar. «Wenn die Population konstant bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass jedes Jahr einige Tiere zum Abschuss freigegeben werden.»

Stefan Probst neben einem Verbissschutz für Rehe. Solche Exemplare für Hirsche müssten grösser und stabiler sein. Bruno Kissling

Um die Bäume zu schützen, gibt es auch bauliche Massnahmen. Diese müssten aber anders aussehen als bei Rehen: «Hirsche sind viel grösser und haben mehr Kraft. Da müssten höhere und stärkere Verbissschutze installiert werden, zum Beispiel Zäune. Aber daran hat weder der Jäger noch der Förster Freude.»

Die geschälten Bäume seien wirtschaftlich gesehen ein Totalschaden: «Der Baum beginnt zu faulen, eventuell zieht das sogar den Borkenkäfer an», so Probst. Bisher seien die Schäden, die das Rotwild angerichtet habe, nicht gross.

«Der Waldbestand ist deswegen nicht gefährdet.»

