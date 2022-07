Highland Games Mittelland finden in Neuendorf statt

Highland Games Nach zwei Jahren Unterbruch: Die Highlander starten wieder – neu in Neuendorf An diesem Wochenende finden in Neuendorf die vierten Highland Games Mittelland statt. Nicht nur erfahrene Highlander können antreten, sondern auch Amateure. Rahel Bühler 29.07.2022, 06.00 Uhr

Erstmals finden die Highland Games Mittelland in Neuendorf statt. Remo Fröhlicher/Archiv

Nach einem zweijährigen Unterbruch organisieren die Black Sheep Highlanders aus Neuendorf die Highland Games Mittelland erstmals auf ihrem Trainingsgelände an der Dorfstrasse 189. Seit 2019 hat der Verein seinen Trainingsplatz auf dem Gelände eingerichtet. Simeon Brügger ist Präsident des Vereins Black Sheep Highlanders und organisiert die Spiele. Er sagt:

«Weil der Platz gross genug ist und wir uns so viele Arbeitsstunden ersparen, haben wir uns für den neuen Ort entschieden.»

Zuvor war Wolfwil zwei Jahre lang der Austragungsort. Gestartet wurde 2017 in Hägendorf.

Nicht nur der Austragungsort ist neu. Neu gibt es auch einen Jahrmarkt, an dem es verschiedene Waren-, Ess- und Unterhaltungsstände gibt.

Bei den Männern zeichnet sich ein Spitzenkampf zwischen vier Athleten ab

Die Highland Games starten am Freitag, 29. Juli, um 17 Uhr mit Barbetrieb und einem Konzert. Am Samstag beginnt um 10 Uhr das Open Game der Männer. Dabei können Männer, die sonst nichts mit dem Sport zu tun haben, sich in verschiedenen Disziplinen messen. Eine halbe Stunde später startet das Open Game der Frauen. Laut OK-Präsident haben sich für die Wettkämpfe am Samstag 25 Athleten aus ganz Europa angemeldet.

An den Highland Games treten die Athletinnen und Athleten in verschiedenen Kategorien und Disziplinen gegeneinander an. Remo Fröhlicher

Am Sonntag steigen die geübteren Highlander ins Rennen. Von 10 bis 16.30 Uhr finden Wettkämpfe in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen statt. Unter den Heavy Events versteht man Einzelwettkämpfe, bei denen entweder fünf oder acht Disziplinen geworfen werden. Dazu gehören unter anderem Gewichtweitwurf, Baumstammwerfen oder Steinstossen. So kämpfen also die besten Highland-Games-Athleten aus der Schweiz und dem nahen Ausland um den Sieg in verschiedenen Kategorien.

OK-Präsident Brügger bezeichnet die Lightweight-Europameisterschaft (eine weitere Gewichtskategorie) der Damen und Herren als Highlight der Spiele. Bei den Damen ist Stefanie Frey, selbst Mitglied bei den Black Sheep Highlanders, Titelverteidigerin und hat Ambitionen, den Pokal wieder in die Schweiz zu holen. Brügger sagt weiter:

«Bei den Herren zeichnet sich ein Spitzenkampf zwischen vier Athleten aus der Schweiz, Deutschland und Rumänien ab.»

Damit meint er die beiden Schweizer Thomas Küng und Christian Schnider sowie Enrico Reiss aus Deutschland und Stefan Dumitrica aus Rumänien.

Der Montag steht im Zeichen des Clanwettkampfs. Ab 10 Uhr können Freunde, Vereine oder Firmen einen eigenen Clan bilden und im Wettkampf zeigen, wie stark sie sind. Die Clans messen sich in Disziplinen wie Gewichtshochwurf, Baumstammslalom oder Baumstammüberschlag. Ab 11 Uhr findet zudem ein Paarwettkampf statt.