Herbetswil Die 9-jährige Emilia dankt in Briefen nun den Helfern in der Coronakrise — und bekommt Freude zurück Wie die 9-jährige Emilia mit Briefen an Altersheime, Spitäler, Spitex und Polizei für Freude sorgt - und Freude zurückbekommt Fränzi Zwahlen 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emilia Simon aus Herbetswil schreibt Dankesbriefe zvg/Manuela Simon zvg zvg/Manuela Simon Von der Polizei bekam Emilia eine Dankeskarte zurück. zvg Emilia Simon aus Herbetswil zvg/Manuela Simon

Erinnern sie sich an die kleine Emilia aus Herbetswil? Bereits im vergangenen März 2020 berichteten wir, wie sie mit einem selbst verfassten Brief den Bewohnerinnen und Bewohnern der regionalen Alters- und Pflegeheime Mut machen wollte, die kommende schwere Coronazeit zu überstehen.

Der Grund für ihre Motivation war, weil sie selbst - an einem Immundefekt leidend - sich schon früher als ihre Schulkollegen in eine Selbstquarantäne begeben musste, eben gleich früh, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime.

Ihre Mutter, Manuela Simon, berichtet: «Wir waren überrascht, wie viele interessante Kontakte und positive Antworten Emilia auf ihren Brief erhalten hatte. Eigentliche Brieffreundschaften mit älteren Menschen haben sich entwickelt oder auch Reaktionen von Mitarbeitenden in den Altersheimen sind eingetroffen».

Emilia sei eingeladen worden, nach der Pandemie Besuche zu machen. «Auch von einem Tierheim kam eine schöne Dankeskarte zurück. Das war eine Reaktion auf den Zeitungsartikel», so Manuela Simon.

Noch mehr Briefe und Geschenke

Diese positiven Reaktionen haben die Neunjährige bewogen, weiteren Menschen, die während der Pandemie ein Vielfaches leisten, per Brief oder auch per kleinem Geschenk Danke zu sagen.

In ihrem Haus in Herbetswil ist daraufhin eine eigentliche Dankeswerkstatt entstanden. Emilia überlegte sich nämlich, dass auch das Spitexpersonal, die Spitalmitarbeitenden und auch die Polizei in dieser Zeit viel zusätzliche und wichtige Arbeiten erledigt. So schrieb sie an alle Spitexorganisationen, an die Solothurner Spitäler und auch ans Inselspital Bern Briefe und Karten mit aufmunternden Worten.

Bei den meisten Polizeiposten im Kanton ging sie selbst zusammen mit ihrer Mutter vorbei und überbrachte eine kleine Geschenktasche mit Süssigkeiten mit einem Brief als Dankeschön. «Emilia fand, die Polizei leistet in dieser Zeit so viel unschätzbare Arbeit, doch die Wertschätzung bei der Bevölkerung ist nicht immer gegeben, Deshalb war ihr dies auch sehr wichtig», so die Mutter.

Und auch von diesen «Beschenkten» bekam die Primarschülerin liebe Dankeskarten und -Fotos retour.

«Es war wunderschön zu sehen, dass gar den hartgesottenen Polizisten bei unserer Aktion Tränen in die Augen stiegen»,

berichtet Manuela Simon.

Einmal die Notfallstation besuchen

Eine ganz besondere Einladung bekam Emilia auf ihren Brief an die 45 Abteilungen des Inselspitals Bern. «Sie durfte an einem Nachmittag die Notfallstation besuchen und miterleben, wie lebensnotwendige Organe per Helikopter gebracht wurden. Das hat sie natürlich sehr beeindruckt», erzählt Emilias Mutter weiter.

Emilia selbst kennt die Spitäler auch gut von Innen, da sie selbst - wie eingangs erwähnt - an einem Immundefekt leidet. Dank ihrer Lehrerin könne sie aber sehr gut am Schulunterricht teilnehmen, auch wenn sie vielleicht öfter als ihre Klassenkameraden in Quarantäne bleiben muss, zeigt sich die Mutter dankbar.