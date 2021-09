Herbetswil: Die Revitalisierung der Dünnern läuft auf Hochtouren

Herbetswil Die Dünnern erhält ein neues Zuhause: Die Revitalisierung des Flusses läuft auf Hochtouren Seit einem Monat wird an der Dünnern zwischen Herbetswil und Welschenrohr gearbeitet: Sie wird revitalisiert und hochwassersicher gemacht. Das kommt Mensch und Natur zugute. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Derzeit wird die Dünnern zwischen Herbetswil und Welschenrohr auf einer Strecke von fast 1,5 Kilometern revitalisiert. Bruno Kissling

Wer derzeit von Herbetswil nach Welschenrohr fährt, dem dürften die beiden roten Bagger in Fahrtrichtung links nicht entgangen sein: Auf einer Strecke von knapp 1,5 Kilometer findet dort ein lange geplantes Projekt seine Umsetzung: die Revitalisierung der Dünnern.

Stefan Freiburghaus hat die Gesamtleitung der Baustelle inne. Bruno Kissling

Stefan Freiburghaus vom Amt für Umwelt hat die Gesamtleitung der Baustelle inne. Er ist es auch, der über die Baustelle führt. «Wir verfolgen zwei Ziele: erstens Hochwasserschutz, zweitens Revitalisierung der Dünnern», erklärt Freiburghaus zu Beginn des Rundgangs.

Auslöser war der Hochwasserschutz: Als man 2015 die Gefahrenkarte erstellt habe, habe man gemerkt, dass die eine Brücke, die auf diesem Abschnitt über die Dünnern führt, nicht mal die Wassermassen bei einem Hochwasser tragen könnte, das alle 30 Jahre vorkommt. Das Wasser würde über die leicht abfallende Landwirtschaftszone ins Dorf fliessen. Das kantonale Gesetz über Wasser, Boden und Abfall gibt zudem vor, dass alle Gewässer im Kanton revitalisiert, das heisst in natürlichere Formen gebracht werden müssen.

In den 1930er-Jahren, als man die Ernährung der Bevölkerung sicherstellen wollte, wurde in den Lauf der Dünnern so eingegriffen, dass sie möglichst wenig Landwirtschaftsfläche verbraucht. An den meisten Orten verläuft sie geradeaus, parallel zur Thalstrasse. Freiburghaus:

«Dieses enge Korsett reissen wir nun auf. Zudem ist die Bachsohle stellenweise nicht tief genug, um Fischen einen besseren Lebensraum bieten zu können.»

Der Abschnitt, der derzeit revitalisiert wird, beginnt ausgangs Herbetswil, etwa auf Höhe des Autocenters. Die Arbeiten begannen Mitte August. Zuerst wurde das neue Bachbett ausgehoben. An seiner breitesten Stelle misst es nun 4,7 Meter, an seiner tiefsten 2. Die Böschung von der Hauptstrasse zum Fluss ist flach.

Das hat einen Grund, wie Freiburghaus erklärt: «Die Fliessgeschwindigkeiten sind tiefer und die Zugänglichkeit zum Wasser ist besser.» Die Wassertiefe in Form von Kolken – kleinen, mit Wasser gefüllten Vertiefungen – dient den Fischen als Rückzugsmöglichkeit, wenn es ihnen in den oberen Wasserschichten zu warm ist. Die Massnahmen sind primär auf die Bachforelle ausgerichtet.

Bauliche Elemente sorgen für den Halt des Bachs

Ein Damm trennt zurzeit noch den alten und den neuen Flusslauf. Bruno Kissling

Links des neuen Bachbetts fliesst die Dünnern in ihrem bisherigen Bett konstant weiter. Ein Damm trennt zurzeit noch den alten und neuen Flusslauf. Läuft man dem Fluss entlang Richtung Welschenrohr, findet man immer wieder Äste, Baumstämme und Steine. Das sind bauliche Elemente, die bewusst in die Bachsohle eingebaut werden: Sie dienen als Unterschlupfe für Jungfische, geben dem Bach Halt.

«Ohne diese Elemente würde sich die Bachsohle immer tiefer absenken.»

Auf diesem Abschnitt der Dünnern werden drei dieser Elemente eingebaut: ein Baumstamm ohne Äste, zu einem kleinen Bündel zusammengebundene Äste, sogenannte Faschinen, und Raubäume. Das sind ganze Bäume, die in den Bach gelegt werden. Hier sind es zum Beispiel eine Rottanne und ein Kirschbaum. Freiburghaus:

«Unter den Ästen entstehen wunderbare Unterschlupfe für die Fische. Und die Bäume lenken das Wasser in die Mitte des Bachbetts, weg von der Strasse.»

Raubäume werden den Bach in die richtige Richtung lenken. Bruno Kissling

Diese Elemente stammen vom bestehenden Ufergehölz selbst. «Wir versuchen, so viel Material wie möglich wiederzuverwenden», erklärt Freiburghaus. Man habe bisher praktisch kein Material zugeführt. Der Aushub lagere man derzeit in einem Zwischendepot. Auch hierfür gibt es eine Erklärung: Der neue Flusslauf braucht mehr Platz. Vorher wurde dieses Land landwirtschaftlich benutzt. Wegen des Wegfalls der landwirtschaftlichen Fläche wird weiter östlich, eingangs Herbetswil, ein Stück Land aufgewertet.

«Der Boden dort ist aber für die landwirtschaftliche Nutzung nur bedingt geeignet. Deshalb werten wir ihn mit dem Aushub aus dem Zwischenlager auf.»

Den Aushub im August direkt auf die neue Verwendungsstelle auszubreiten, sei nicht gegangen, weil der Boden damals noch zu nass war, erklärt Freiburghaus.

Kostenpunkt: 4,9 Millionen Franken

Auch die Bevölkerung soll einst etwas von der neuen Dünnern haben. Einerseits sorge die flachabfallende Böschung dafür, dass man sie besser erreichen kann. Ausserdem soll auf Höhe des Ortsschildes «Moutier 18 km» ein Begegnungsplatz mit einem Aussichtsturm entstehen. «Von dort aus kann man die Natur beobachten.»

Bis im Dezember soll die Revitalisierung dieser 800 Meter langen Strecke abgeschlossen sein. In mehreren Etappen wird das Wasser aus dem alten Lauf in den neuen umgeleitet. Dazu werden die Fische abgefischt und ausserhalb des zu revitalisierenden Abschnitts wieder ausgesetzt. sagt Freiburghaus sagt:

«Wir wissen aus vorherigen Projekten: Die Fische finden den Weg zahlreich wieder zurück.»

Die Revitalisierung kostet gemäss Kostenvoranschlag 3,5 Millionen Franken. Der Grossteil übernimmt der Kanton, auch der Alpiq Öko Fonds übernimmt einen Teil der Kosten. Der Anteil der Gemeinde Herbetswil ist gering. Freiburghaus weiss, dass der Kostenvoranschlag nicht vollständig gebraucht wird. Einen Teil auch wegen der Materialoptimierungen.

Mit der Revitalisierung ist das Projekt allerdings nicht abgeschlossen. Auf der Höhe der eingangs erwähnten Brücke stehen Stützmauern. Weil die eine nicht durch eine natürliche Böschung ersetzt werden kann, wird sie erneuert. Dieser Abschnitt ist weitere 650 Meter lang. Dies soll ab Dezember passieren. Dieser Teil wird weitere 1,4 Millionen Franken kosten.

Geplant ist, die Arbeiten im Herbst 2022 abschliessen zu können. Laut Freiburghaus könnte es aber auch ein früherer Termin werden.

Vorgeschichte 2015 stellte der Kanton beim Erstellen einer Gefahrenkarte fest, dass die Dünnern in ihrem Lauf in Herbetswil zu Teilen grosse Defizite hinsichtlich ihrer Hochwassersicherheit aufweist. Zudem befinden sich entlang des Flusses Stützmauern, die sanierungsbedürftig sind. Im 6. April 2018 erfolgte eine Zustandserfassung der Infrastrukturanlagen entlang der Thalstrasse. Für die beiden Projekte – Sanierung Stützmauer und Revitalisierung Dünnern – wurde im Anschluss ein kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan ausgearbeitet. Im August 2020 fand die öffentliche Mitwirkung statt. Die öffentliche Auflage erfolgte schliesslich von Dezember 2020 bis Januar 2021. Gegen das Vorhaben ging eine Einsprache ein. Nach einer Verhandlung zog der Einsprecher seine Einsprache zurück. Der Regierungsrat genehmigte die Pläne in seinem Beschluss vom 5. Juli 2021. (rab)