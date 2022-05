Lorenz Schindelholz: Der ehemalige Bobfahrer erzählt.

Herbetswil Der Weltcup war sein Probelauf: Lorenz Schindelholz lebte den Traum, den viele Sportler träumen Der in Herbetswil aufgewachsene Lorenz Schindelholz gehörte in den Jahren 1989 bis 1992 zu den erfolgreichsten Bobfahrern der Schweiz. Doch: Nach nur vier Jahren beendete er seine erfolgreiche Sportkarriere. Nach seinem Rücktritt zog es ihn nach Biberist. Enya Kopp Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige Schweizer Bobfahrer Lorenz Schindelholz. Carole Lauener

Wie in einer Rumpelkiste, so fühle sich das Bobfahren an, erklärt Lorenz Schindelholz. In jeder Kurve seien die Fliehkräfte zu spüren. Dabei heisst es, schnell mit dem Piloten mitgehen, sonst reissen einen die Kräfte mit.

Doch: Wer ist dieser Mann, der heute vor uns steht? Wenn man ihn in seinem karierten Hemd sieht, würde man die unglaubliche Geschichte, die er erlebte, nicht für möglich halten. Der 55-Jährige ist mittlerweile verheirateter Familienvater, wohnt in Biberist und arbeitet als Konstrukteur. Früher war er ein erfolgreicher Bobfahrer, der an der Weltspitze mitfuhr.

Unerwartet ganz oben

«Es war 1989, als ein Freund zu mir kam und mich fragte, ob ich Bob fahren möchte», erzählt Schindelholz. Damals war er ein begeisterter Leichtathlet und Volleyballspieler, der vor allem in Herbetswil beim Turnverein aktiv war. Und plötzlich stand ihm die Welt offen. Er sagte für ein Probetraining zu. «Als das Training fertig war, war ich mir sicher, nie wieder Bob zu fahren», sagt Schindelholz und lacht. Das Training sei so schlecht gewesen.

Lorenz Schindelholz lernte auch die Schattenseiten des Spitzensports kennen. Carole Lauener

Zu seiner Überraschung wurde er wieder und wieder zum Training geholt. «Nach einer Zeit kam der Pilot Gustav Weder auf mich zu und wollte mit mir etwas trinken gehen», erinnert sich Schindelholz. Während eines Biers hätte Weder einen Plan hervorgezogen. Darauf seien alle Wettkämpfe bis zu den Olympischen Spielen in Albertville 1992 aufgeführt gewesen. Schindelholz sagt:

«Er zeigte mir den Plan und fragte, ob ich Lust hätte, dabei zu sein.»

Die Entscheidung musste schnell fallen, denn die Zeit drängte. Schindelholz sagte zu, obwohl er zuvor noch nie viel mit dem Bobsport zu tun hatte. Es war eine Reise ins Ungewisse. Zuvor hatte er nur Regionalsportluft geschnuppert, nun gehörte er zum Bob-Club Zürisee und war auf dem Weg nach oben.

Es waren andere Zeiten

Da das Team von Gustav Weder, zu dem nun auch Lorenz Schindelholz gehörte, kein Geld hatte für einen eigenen Bob, fragten sie beim Bob-Club Zürisee an. Dieser konnte einige Zeit vorher die Ausrüstung von Ekkehard Fasser, einem ehemaligen Schweizer Bobfahrer und Olympiasieger 1988, abkaufen. Dieses Material stellte der Club dem Team zur Verfügung.

An den Olympischen Spielen 1992 in Albertville landete das Team auf dem dritten Platz. zvg

Nach den ersten Erfolgen konnte Gustav Weder, zusammen mit dem Teammechaniker, mit dem Bau des eigenen Schlittens beginnen. «Wir investierten alle Gewinne in die Entwicklung», erzählt Schindelholz. Nebst dem Schlitten musste das Team auch selbst für Sponsoren sorgen. Zudem waren die Athleten berufstätig und der Sport war, trotz Spitzenniveau, nur ein Hobby.

Von null direkt auf hundert – und das ohne Vorlauf

«Den ersten richtigen Kontakt mit der Bahn hatte ich direkt bei einem Weltcup-Rennen in Altenberg», so Schindelholz über den Start. Noch in der ersten Woche stand ich am Start bei einem Weltcup-Rennen im Viererbob. Gleich zu Beginn kam der erste Schock. «Beim Zweierbob schaute ich zu», sagt Schindelholz. Bei diesem Rennen habe es fünf Bobs gedreht. Schindelholz wurde unruhig, denn er wusste, dass er selbst auch noch runterfahren würde. Er beschreibt:

«Da überlegte ich mir nur, ist es wirklich der richtige Sport, den ich mir ausgesucht habe.»

Ein Zurück gab es nicht mehr – und schon bald folgte dann das erste Highlight. Die Goldmedaille in Cortina d’Ampezzo, für ihn sei dies ein Höhepunkt gewesen. «Niemand hätte gedacht, dass wir sie holen», sagt er und schmunzelt.

«Die meisten dachten, es sei ein Glückstreffer gewesen.»

Hansjörg Iff, der Mann, der Lorenz Schindelholz zum Bobsport brachte. zvg

Mit dem ersten Erfolg veränderte sich auch etwas im Umfeld der Sportler. «Ich war nicht mehr Lorenz, ich war nur noch der Bobfahrer», erzählt er. Diese Umstellung sei nicht leicht gewesen. Plötzlich seien da die Medien gewesen, die sich für ihn interessierten. Und die Leute im Dorf hätten hinter seinem Rücken getuschelt. «Es fühlte sich an, als wäre ich plötzlich ein anderer, dabei war ich immer noch ich.»

Damals erklärte den Sportlern niemand, wie sie mit den Medien und dem Druck umzugehen hatten. Letzterer sei gross gewesen. Er erinnert sich an ein Interview, bei dem er gefragt wurde, warum er Bobsport mache. Er antwortete:

«Es ist der faulste Sport. Du musst zehn Sekunden etwas machen, danach kannst du dich setzen und mitfahren.»

Zum medialen Druck kam der Reisedruck dazu. Während vier Monaten waren die Sportler konstant unterwegs. Dazwischen ging man nach Hause, um die Kleider zu waschen und zu trainieren. «Das Bobfahren war eigentlich das Dessert», sagt Schindelholz.

Rücktritt nach nur vier Jahren Sportkarriere

Nach dieser Erfolgsserie kamen 1992 die Olympischen Spiele in Albertville. «Es war ein spezielles Gefühl, dort zu sein», erzählt Schindelholz. Zuvor habe man das nur im Fernseher mitverfolgt und plötzlich stand man selber dort. Und doch zeichnete sich langsam ab, dass es zu Ende ging. «Ich hatte Knieprobleme, schon im Jahr zuvor, und bereits vor den Olympischen Spielen dachte ich, dass es wohl nun zu Ende ist», erzählt er weiter.

Heute ist er froh, die Erfahrungen gemacht haben zu dürfen. Carole Lauener

Sie schoben den Bob noch einmal an und landeten am Schluss auf dem dritten Platz. Und obwohl er dachte, es könnte die letzte Fahrt gewesen sein, gab es diese ganz bewusste letzte Fahrt nicht. «Es gab nach der Olympiade noch ein Rennen, aber ich sah es nicht als das letzte an», schliesst Schindelholz ab.

Zurückgehen möchte er nicht mehr, dafür seien die Abfahrten viel zu unangenehm. Doch dem Sport an sich blieb er nach wie vor treu und gab die Leidenschaft an seine Kinder weiter. Für ihn steht aber nicht der Erfolg im Zentrum. «Das Wichtigste ist die Freude am Sport.»

