Neuendorf: Migros-Pensionskasse hat Interesse an Wärmeverbund

Heizungen Die Bürgergemeinde Neuendorf plant gleich zwei Wärmeverbünde – an einem ist auch die Migros-Pensionskasse interessiert Die Bürgergemeinde Neuendorf plant zwei Wärmeverbünde: Einen an der Werdstrasse, einen am Chilchweg. Am Projekt Werdstrasse ist auch die Migros-Pensionskasse mit ihren 84 Wohnungen interessiert – doch noch wurde nichts unterschrieben. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Die Mehrfamilienhäuser der Migros-Pensionskasse (links) sollen durch die Liegenschaft der Bürgergemeinde (rechts) an den Wärmeverbund Werdstrasse angeschlossen werden. Bruno Kissling

Bereits an ihrer Versammlung im vergangenen Sommer hat die Bürgergemeinde Neuendorf informiert, dass sie infolge der «aktuellen wirtschaftlichen sowie politischen Lage» zwei Wärmeverbund-Projekte verfolgen möchte. Die Rede ist von den Wärmeverbünden Werdstrasse und Chilchweg.

Das Projekt Werdstrasse befindet sich allerdings noch in der Anfangsphase. Bürgergemeindepräsident Pascal Heim sagt: «Der Handlungsbedarf bei den Heizsystemen der Liegenschaften der Bürger- und Einwohnergemeinde führten zu ersten Abklärungen eines gemeinsamen Wärmeverbundes.» Mit «Handlungsbedarf» ist der Zustand der Heizsysteme gemeint. Nach ersten Kostenschätzungen verfolgte die Bürgergemeinde das Projekt alleine weiter.

Pascal Heim, Präsident der Bürgergemeinde Neuendorf. Bruno Kissling

Während der Planung habe man gehört, dass sich die Migros-Pensionskasse nach einer Heizlösung für ihre Mehrfamilienhäuser vis-à-vis der Liegenschaft 19 umschaue. Daher sei die Bürgergemeinde auf die Pensionskasse zugegangen und habe ihr einen Anschluss an den Wärmeverbund Werdstrasse angeboten, so Heim.

Die Überbauung mit 84 Wohnungen ist 1974 erstellt worden und gleichzeitig die einzige Überbauung in Neuendorf, wie bei Reto Schär, Leiter Immobilien der Migros-Pensionskasse, zu erfahren ist.

Schnitzel kommen teilweise aus der Region

Für den Wärmeverbund würde bei der Liegenschaft der Bürgergemeinde an der Werdstrasse 19 eine neue Heizzentrale eingebaut werden, damit der erhöhte Heizbedarf gedeckt werden könne. Wie der Neuendörfer «Dorfzytig» zu entnehmen ist, sei für die Pensionskasse das Interesse an der CO 2 -neutralen Heizenergie ausschlaggebend gewesen, da diese aus regionalen Schnitzel gewonnen werde. Schär sagt, es sei das Ziel der Pensionskasse, «bestehende Öl- und Gasheizungen sukzessive durch CO 2 -neutrale Heizanlagen zu ersetzen».

Die Hälfte der Schnitzel für die Heizung käme aus dem Zweckverband Forst Mittleres Gäu; davon wiederum würde ein Viertel aus Neuendorf selbst stammen, sagt der Bürgergemeindepräsident. Daher biete diese Heizungsform die Möglichkeit, mit Energieträgern aus der Region zu arbeiten. Er nennt die Vorteile: kurze Transportwege, CO 2 -neutrale Wärme und direkter Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten.

Ebenso ist der Bürgergemeinde bekannt, dass die Überbauung Husmatten noch mit Öl geheizt wird und die entsprechende Heizung zeitnahe ersetzt werden muss. Die Eigentümerschaft, die Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien mit Sitz in Bern, habe ihr Interesse an einem Anschluss an den Wärmeverbund ebenfalls erklärt, sagt Heim.

Diese Erweiterung des Wärmeverbundes sehe vor, von der Werdstrasse her unter der Dorfstrasse hindurch in die Fulenbacherstrasse durchzudringen. Damit könnten ebenfalls die Mehrfamilienhäuser der «Husmatten»-Überbauung angeschlossen werden. Ausserdem gebe es, so Heim, noch weitere Mehrfamilienhäuser mit alten Heizsystemen. Bei Bedarf könnten diese auch zu einem späteren Zeitpunkt dem Wärmeverbund Werdstrasse angeschlossen werden.

Vereinbarung wurde nur mündlich getroffen

Noch ist aber mit den beiden Interessentinnen nichts vereinbart worden. Wie die Migros-Pensionskasse erklärt, habe man den Fernwärmeanschluss «geprüft und grundsätzlich als gute Option befunden». Und: «Als weitere Möglichkeit haben wir auch eine Grundwasserpumpe und Pelletheizung geprüft.» Derzeit seien die Zuständigen im Gespräch mit der Bürgergemeinde Neuendorf. «Uns wurde mitgeteilt, dass ein Anschluss frühstens im Jahr 2025 möglich ist», sagt Reto Schär.

Der Zeitplan der Bürgergemeinde sieht vor, die Berechnungen und Abklärungen vor der Bürgergemeindeversammlung im Juni abgeschlossen zu haben, damit der Kredit dann beantragt werden kann. Eine Machbarstudie sei bereits gemacht worden und habe gezeigt, dass das Projekt umsetzbar sei, erklärt Heim. Die Kosten, der Betrieb und die Projektrealisierung liegt in den Händen der Bürgergemeinde. Alle Parteien, die sich am Wärmeverbund anschliessen würden, seien reine Wärmebezüger, sagt Heim.

Die Kosten für den Wärmeverbund Werdstrasse fallen der Bürgergemeinde an. Bruno Kissling

Neben dem Wärmeverbund Werdstrasse wird ein weiteres Projekt von der Bürgergemeinde in die Wege geleitet: Die bereits bestehende Heizung der Liegenschaft am Chilchweg 6, die auch die Dorfstrasse 80 beheizt, soll ersetzt werden. Der Kredit von 180'000 Franken dafür wurde bereits gesprochen.

Filteranlage ist nicht auf neustem Stand

Wegen der Luftreinhalteverordnung des Kantons Solothurn muss die Heizung zeitnahe ersetzt werden. Konkret betreffe dies die Filteranlage, ergänzt Bürgergemeindepräsident Heim. Diese müsse bis im September ersetzt werden, so die Vorgabe des Kantons.

Deshalb habe sich die Bürgergemeinde «dazu entschieden, den Platz bestmöglich auszunutzen und die Heizung zu vergrössern, sodass das geplante Pfarreiheim ebenfalls angeschlossen werden kann», heisst es dazu. Die Kosten für den Bau der Heizleitung werden dabei laut Heim von der Bürgergemeinde übernommen und als Sponsoring in das Pfarreiheimprojekt eingebracht.

Nach dem Pfarrheim könnte gemäss Heim zu einem späteren Zeitpunkt eventuell noch die Kirche angeschlossen werden. Für weitere Liegenschaften reiche die Kapazität des Wärmeverbundes jedoch nicht aus.

