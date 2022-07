Balsthal: Pelletsheizungen der AEK Pellets werden immer beliebter

Heizung Auch wegen des Krieges in der Ukraine: die Nachfrage nach Pellets aus Balsthal steigt Die Öl- und Gaspreise steigen. Deswegen sind Ersatzlösungen gefragt. Eine davon sind Pelletheizungen. Die AEK Pellets AG in Balsthal ist eine Produzentin von solchen Pellets. Aber auch sie bleiben von Preissteigerungen nicht verschont. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 12.07.2022, 14.00 Uhr

Erwartet eine stark steigende Nachfrage nach Pelletheizungen in diesem Jahr: der Geschäftsführer der AEK Pellets AG in Balsthal, Boris Meyer. Bruno Kissling

Steigende Öl- und Gaspreise dominieren aktuell die Schlagzeilen der Pressehäuser rund um den Globus. Im Zentrum der Diskussion: Wie können wir unsere Häuser im nächsten Winter heizen und gleichzeitig unsere Abhängigkeit von Öl und Gas verringern?

Belohnt werden zurzeit diejenigen, die bereits frühzeitig auf andere, nachhaltigere Heizsysteme umgesattelt haben. Immer beliebter wird dabei das Heizen mit sogenannten Pellets. Laut eigener Website die AEK Pellets AG in Balsthal ist eine der bedeutendsten Pellet-Produzentinnen der Schweiz.

Das Unternehmen produziert in ihrem Werk in Balsthal jährlich bis zu 60‘000 Tonnen Pellets – genug, um mehr als 12‘000 Einfamilienhäuser mit Wärme zu versorgen.

Boris Meyer. Bruno Kissling

Der Geschäftsführer von AEK Pellets, Boris Meyer, bestätigt die steigende Nachfrage nach Pellets:

«Wir erwarten einen starken Zuwachs in diesem Jahr. Aktuell trendet alles, was nicht Öl und Gas ist.»

Allerdings spüren sie das steigende Kundeninteresse nicht erst seit Februar und dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Firma verzeichne bereits seit Sommer 2021 eine stark erhöhte Nachfrage. «2021 haben wir 17 Prozent mehr Pellets verkauft als noch 2020», erklärt Meyer.

Mix aus Sägemehl und Holzspänen

Wie funktionieren solche Pelletheizungen überhaupt? Pelletheizungen arbeiten grundsätzlich wie Heizungen mit konventionellen Öl- oder Gasbrennern. Dort, wo früher der Brennstoff lagerte, im Öl- oder Flüssiggastank, befindet sich bei Pelletheizungen das Pelletlager.

Die Pellets selber werden aus einem Mix von nassem Sägemehl aus Sägereien und trockenen Holzspänen hergestellt.

Die Pellets werden aus einem Mix von nassem Sägemehl aus Sägereien und trockenen Holzspänen hergestellt. Bruno Kissling

Wer heute noch mit Öl heizt, kann gerade bei Sanierungen einfach auf eine Pelletheizung umstellen. Grund dafür ist, dass der nötige Platzbedarf für Pelletfeuerung und -lagerung durch die alte Ölfeuerung und dem Öltank bereits vorhanden ist. Diese kann sowohl bestehende Bodenheizungen als auch Radiatoren mit Wärme versorgen.

Gratis ist das Ganze nicht: «Es muss schon etwas in die Pelletheizung und das Pelletlager investiert werden. Auf die Dauer lohnt es sich aber preislich und man hat eine sehr gute Ökobilanz», sagt Meyer. Wenn man ein genug grosses Silo einbaut, reichen die eingefüllten Pellets für ein ganzes Jahr.

Auch Holz wird teurer

Und Meyer ergänzt gleich noch einen weiteren Grund, warum sich eine Umstellung lohnt:

«Wir beziehen unser Holz aus der Schweiz und dem grenznahen Ausland. Damit sind wir weniger von globalen Lieferketten abhängig und auch weniger vom Krieg in der Ukraine betroffen.»

Jedoch bleibe auch die Holzindustrie nicht ganz von der Inflation verschont. Da die Ukraine und Russland ungefähr zehn Prozent der Pellet-Nachfrage in Europa decken, kommt es auch in diesem Bereich zu einer Verknappung. «Eine Folge ist, dass wir heute 60 Prozent mehr für die Rohstoffe, also Sägemehl und Holzspäne bezahlen als vor einem Jahr. Diese Teuerung ist dann natürlich auch für die Kunden zu spüren», erklärt Meyer.

Auch wenn die Tiefstpreise vom letzten Jahr vorübergehend vorbei seien, sei es noch immer deutlich teurer, mit Öl oder Gas zu heizen. Zudem seien Pelletheizungen auch deutlich ökologischer, wofür es sich auch lohne, einen gewissen Preis zu bezahlen.

Das Werk der AEK Pellets AG in der Klus. Bruno Kissling

Thal und Gäu im Schweizer Durchschnitt

Und wie sieht die Nutzung von Pelletheizungen in den Regionen Thal und Gäu aus? Diese Frage geht an den Geschäftsführer des Pellethändlers Waldenergie.ch, Patrick Grob:

«Pelletheizungen sind im Thal und im Gäu weder über- noch unterdurchschnittlich genutzt im Schweizer Vergleich.»

Es gebe jedoch die Tendenz, dass Agglomerationen mehr Gasheizungen brauchen als ländlichere Gebiete. Denn rund um Solothurn und Olten sei der Gebrauch von Gasheizungen in den letzten Jahren finanziell gefördert worden. Ganz nach dem Motto: Alles, nur kein Öl. Für diese Politik bezahlen sie jetzt definitiv einen hohen Preis.

