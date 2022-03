«Haus der Begierde» «Hier sehen sie das echte Leben, nicht wie im Porno»: Ein Besuch im Fetisch-Tempel in Oensingen Zwischen Lederschlingen, Latexmasken und Gummis werden hier für viele Fantasien wahr. Mit einem privaten Porno können diese zudem verewigt werden. Das Haus der Begierde in Oensingen bricht Tabus. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Trotz Handschellen und Gefängniszelle: Auch im BDSM-Raum hat Romantik einen hohen Stellenwert. Tom Ulrich

Die Lichter sind gedimmt. Der Raum gefüllt mit dem Duft frisch gewaschener Textilien und Desinfektionsmittel. Hie und da eine süssliche Note – eine Erinnerung an den Abend zuvor. Als die Gänge noch mit Menschen gefüllt waren und keine Ecke unberührt blieb.

Ein erst schüchterner Blick durch das schlossförmige Loch in der Wand zeigt ein spärlich eingerichtetes Zimmer. Mehrere aneinandergereihte Matratzen nehmen den Grossteil des Raumes ein. Dahinter sorgfältig gefaltete Tücher, eine Rolle Küchenpapier, Desinfektionsmittel – und eine Box gefüllt mit Kondomen. Der Raum nebenan ist ähnlich eingerichtet. Ein grosses Fenster anstelle der Löcher unterscheidet die beiden.

Unzählige Spiegel prangen an den Wänden. Erlauben einen Blick auf die Betten, die in Negligés gehüllten Körper, die ausgetauschten Zärtlichkeiten. Wäre es nicht erst Nachmittag und das «Haus der Begierde» in Oensingen nahe der Autobahnausfahrt für die Besuchenden noch geschlossen.

Sie führen durch die Gänge: Domina Lady Latina und Besitzer W. B. Tom Ulrich

Zu zweit führen sie durch die Etagen des eintrittspflichtigen Hauses. Ein Ort, dem keine Grenzen gesetzt sind. Der Besitzer des Swinger- und BDSM-Clubs W. B. möchte seinen vollen Namen nicht in dieser Zeitung lesen. Tagsüber führt der knapp 60-Jährige ein Hotel, am Abend ist er in Oensingen aufzufinden. Seine Kollegin stellt sich unter dem Alias Domina Lady Latina vor. So kenne man sie auch aus dem Internet.

Der Eingangsbereich fühlt sich vertraut an. Schon fast wie im Fitnessstudio. Dutzende Schliessfächer sind aneinandergereiht. «Viele ziehen sich erst hier um, weil sie zum Beispiel Kinder zu Hause haben», sagt der Besitzer. Hier also wechseln Frauen aus den Alltagsklamotten in Spitzenunterwäsche und ziehen hohe Lederstiefel an? «Nein, das unterscheidet uns von anderen Institutionen», sagt er.

Ultraschallgerät, Gebärstuhl und alles, was eine Klinik auch hätte

Es gebe selbstverständlich Frauen, die sich für die Anlässe des Clubs in Spitze werfen, aber: «Bei uns wird niemand ausgeschlossen. Alle sollen sich wohlfühlen», ergänzt er. Eine einfache Jeans? Kein Problem. W. B. erzählt von Geschichten, die er bereits miterlebt hat. Frauen, die sich, in der Umkleidekabine angelangt, plötzlich nicht mehr wohlfühlten. Das wollte er auf jeden Fall verhindern.

Ein Zettel an der Türe «schneller Sex» in roter Farbe. W. B. ist schon weiter. Er öffnet die nächste Türe: «Zuvor war hier die Klinik.» Klinik? «Wir haben ein Ultraschallgerät, einen Gebärstuhl und auch sonst alles, was eine richtige Klinik auch hätte», sagt er und ergänzt:

«Die Fantasien der Menschen sind unterschiedlich. Plötzlich will sich der Partner oder die Partnerin zum Beispiel als Arzt ausgeben. Hier können sie alles ausleben. Ganz ohne Vorurteile.»

Die Klinik wird zurzeit in einem anderen Raum aufgebaut. An ihrer Stelle liegen zwei Luftmatratzen. Deren Oberfläche glänzt im Licht der Lampe. Öl. «Gestern rollten Besucherinnen und Besucher ihre Körper auf diesen Matratzen», erklärt W. B. Am Boden sind noch Fussabdrücke zu sehen.

Im Haus der Begierde sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Tom Ulrich Ein Rundgang fotografisch festgehalten. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich

Hier treffen zwei Welten aufeinander. Zwei Welten, die an den meisten Orten keine Berührungspunkte finden – und hier welche erschaffen. Der zweite Stock ist nach den Vorlieben der Swingerszene eingerichtet. Grosse Betten, viel Platz und vereinzelte Fenster, die Einblick in die Aktivitäten der jeweiligen Räume bieten.

Neue Bekanntschaften und wechselnde Sexualpartner. Geschlechtskrankheiten seien präventiv Thema, aber kein Problem. «Wir stellen sicher, dass immer alles sauber ist und vor allem, dass es überall Kondome hat», sagt W. B.

Fast wie bei «Fifty Shades»

Er ist selbst seit nun 35 Jahren Teil der Swingerszene. Damals gab es in der Schweiz keinen Club. Die Szene sei in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. «Wir kombinieren Swingen mit Unterhaltung – mit und ohne Sex», sagt er. Der Besitzer wollte mit der Eröffnung des Clubs in Oensingen die informellen Regeln brechen und somit neue Türen öffnen. «Wir crashen die Szenen», sagt er und führt zurück ins Erdgeschoss.

Dort wird klar, was er mit seiner Aussage meint. Das Licht ist gedimmt. Fenster gibt es keine. Ein Schweinekopf blitzt aus der Ecke hervor. Bloss eine Maske. Auf der anderen Seite eine Zelle wie im Gefängnis. Die Handschellen, Peitschen und Gerätschaften erinnern an die erotische Liebestrilogie «Fifty Shades» – ein BDSM-Raum also.

Auch Gesichtsbedeckung kann gewünscht sein. Tom Ulrich

Das Thema BDSM ist noch heute ein Tabu in grossen Teilen der Gesellschaft. Viele kennen den Begriff nur aus Filmen und verbinden die Szene mit Schmerzen. Mit einer Abweichung von der Norm. «Das stimmt aber nicht», sagt Domina Lady Latina und ergänzt:

«Es geht darum, andere Sinne anzuregen. Fetisch ist ein weit gefasster Begriff, auch Romantik hat viel Platz.»

Die Vorurteile hat sie alle schon zur Genüge gehört. Die 28-Jährige sieht es als ihre Aufgabe, ihr Wissen weiterzugeben. Für sie sei es mehr als nur ein Job. «Kommt und sprecht mit uns – nicht über uns», sagt sie. Zu urteilen, ist einfach, aber es treibe einen Keil zwischen Menschen.

Die Vorurteile kommen nicht nur von aussen. Auch innerhalb der beiden Szenen gebe es noch immer Tabus, wenn auch weniger. Um ihnen entgegenzuwirken, bringt sie BDSM und Fetisch auch an Swingerpartys ein. Zudem führt sie eigene Events mit Liveaufführungen und Animation durch.

Nicht nur ausgelebt, sondern auch gelernt

Vor allem die weibliche Lust ist zu weiten Teilen Tabu. «Ich möchte Frauen zeigen, wie sie sich gut fühlen können, und ihnen vor allem das Selbstbewusstsein geben, das sie verdienen», sagt die Domina. Ein Grossteil der Männer wisse nicht, wie sie ihre Frau richtig befriedigen können. Zudem würden sich viele Frauen nicht trauen, zu sagen, was ihnen gefällt.

Um eine anhaltende Änderung zu fördern, möchten die beiden in Oensingen verschiedene Kurse anbieten. Somit soll nicht nur ausgelebt, sondern auch gelernt werden.

Verändert wird vor allem mit Kontakt und Verständnis. Denn Menschen haben die Angewohnheit, sich vor Unbekanntem zu fürchten. Deshalb beginnt ein Abend im Haus der Begierde im obersten Stock. Unzählige Tische verteilen sich im beinahe hallengrossen Raum. Schön gedeckt mit Tischtuch und Kerzen. Wer den Abend gemütlich beginnen möchte, hat die Möglichkeit, sich auf eines der Sofas zu setzen.

Mit einem gemeinsamen Abendessen oder einem Cüpli bringt der Club die beiden Szenen bereits zu Beginn zusammen. Sie können sich einander annähern, ohne gleich ihre gegenseitigen Räume der Begierde betreten zu müssen. Die Schwelle ist niedriger, die Erfolge sind grösser, ist sich W. B. sicher. «An einem Tisch sitzt jemand in Jeans, am nächsten jemand, der sich obenrum frei gemacht hat», sagt er. Das würde Neugierde erwecken.

Ob beim Abendessen bei Kerzenlicht oder einem Apéro – hier treffen die Szenen aufeinander. Tom Ulrich

Nicht immer geht es im Restaurantbereich gemächlich zu und her. Denn «crashen» steht auch hier an der Tagesordnung. Eine unterwürfige Person, die von den Füssen anderer isst? Eine Frau – angekettet – befriedigt von einer Gruppe von Männern? Oder doch Sex im Ecken, während andere Paare genüsslich abendessen? Die Besucherinnen und Besucher wissen nie, was sie erwartet – und wofür sie sich allenfalls begeistern werden.

Der Besuch im Haus der Begierde bedeute für die meisten die Möglichkeit, endlich sich selbst zu sein, weiss W. B. Sie hätten einen sicheren Hafen. Hunderte von Besuchenden kamen schon in den Genuss der Anlässe. Dem Alter ist zumindest gegen oben keine Grenze gesetzt. Um an den Abenden teilzuhaben, müssen die Besuchenden mindestens 18 Jahre alt sein.

Viele Paare hätten bereits zu Hause einen Porno gedreht

Um zwei Uhr morgens leeren sich die Zimmer. Schliesst der Besitzer für die Nacht die Türen. Hinterlassen werden nur Abdrücke und Erinnerungen an den ereignisreichen Abend. Es gibt da jedoch noch eine andere Möglichkeit: Wer sich an das Abenteuer erinnern möchte, kann vor Ort einen eigenen Porno drehen. Ein Angebot, das Lady Latina eingeführt hat. Sie sagt:

«Mich hat jemand gefragt, ob ich auch Paare filme, und ich dachte, wieso eigentlich nicht?»

Viele Paare hätten den heimlichen Wunsch, etwas Ähnliches zu machen – oder hätten bereits zu Hause einen Porno gedreht. Mit ihrer Leidenschaft, Filme zu drehen, möchte sie das Selbstvertrauen der Besuchenden fördern. «Wenn man sich auf dem Bildschirm sieht, hat man plötzlich eine völlig andere Wahrnehmung von seinem Körper», sagt sie.

W. B. ergänzt: «Hier sieht man das echte Leben, nicht wie im Porno.» Damit meint er die Filme, die man online findet, in denen Frauen schlanke Bäuche und kurvige Körper haben – und Männer nicht müde werden. So sei es in der Realität nicht und die falschen Vorstellungen seien vor allem für Jugendliche schwierig. Sie würden Unsicherheiten fördern und ihr Selbstvertrauen senken.

W. B. lässt den Blick durch den grossen Saal schweifen und erzählt von einer Zeit, in der seine einzige Möglichkeit, Teil von dieser Szene zu sein, in seinen Träumen stattfand. Als er noch nicht die Möglichkeit hatte, mit anderen seine Leidenschaft zu teilen. Umso mehr freut er sich an jenem Abend auf das Eintreffen der Gäste. Die in gedimmtes Licht eingehüllten Silhouetten und in Wärme gebadeten Körper.

