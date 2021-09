Härkingen/Kriegstetten Polizei jagt Sportwagen mit gefährlicher Fahrweise auf der A1 – und verliert ihn Auf mehreren Abschnitten der Autobahn A1 wurde beobachtet, wie ein blauer Mitsubishi in gefährlicher Fahrweise unterwegs war. Das Auto wurde bei Derendingen aufgefunden. Doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Aimee Baumgartner 19.09.2021, 13.00 Uhr

Mit überhöhter Geschwindigkeit und in gefährlicher Fahrweise fuhr ein blauer Mitsubishi Sportwagen am Samstag gegen 14 Uhr auf der A1 bei Härkingen. Zudem hatte das Auto kein Kontrollschild, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Sonntag schriebt.