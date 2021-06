Regierungsratsbeschluss zu Antenne in Härkingen: Rechtsstreit

Härkingen Wie eine geplante Antenne im Dorfkern einen Rechtsstreit mit Swisscom, Salt und Sunrise auslöste Die Gemeinde Härkingen will keine Mobilfunkantenne im Ortskern. Dagegen wehren sich Swisscom, Salt und Sunrise. Mittlerweile liegt der Regierungsratsbeschluss vor. Doch das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen worden sein. Rahel Bühler 18.06.2021, 05.00 Uhr

Kann bei der alten Gärtnerei in Härkingen eine Mobilfunkantenne gebaut werden? Diese Frage ist noch nicht restlos geklärt (Archiv). Bruno Kissling

Die Geschichte beginnt im November 2018: Ein Telekomanbieter reicht ein Baugesuch für eine neue 5G-Mobilfunkantenne bei der Gemeinde Härkingen ein. Standort: bei der alten Gärtnerei, mitten im Dorf. Weil sich die Gemeinde schon damals in der Ortsplanungsrevision befindet, sistiert der Gemeinderat das Baugesuch. Bei der alten Gärtnerei handle es sich um ein Gebiet, «das im räumlichen Leitbild von 2016 als Schlüsselgebiet festgelegt ist». Eine solche bauliche Veränderung in diesem Gebiet entspreche nicht den Vorstellungen der neuen Ortsplanung. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Das Grundstück der alten Gärtnerei liegt in zwei Zonen. Der nördliche Teil in der Dorfkern-, der südliche in der Gewerbezone. Dazu später mehr.

Der rote Kreis und die feine, türkisfarbene Linie zeigen das Grundstück. Die rosafarbene Fläche ist die Gewerbezone alte Gärtnerei. Die braune die Kernzone. Screenshot Infogis

Als Reaktion auf das Baugesuch errichtet der Gemeinderat im Februar 2019 über dem ganzen Gemeindegebiet eine Planungszone. In einer Planungszone darf nichts unternommen werden, was die (künftige) Nutzungsplanung verändern würde. Gegen diese Planungszone erheben Swisscom, Sunrise und Salt am 1. April 2019 eine Einsprache. So steht es im Beschluss, den der Regierungsrat in dieser Sache 2021 schliesslich fällen musste.

Zwei Jahre vorher, am 27. August 2019, heisst der Härkinger Gemeinderat die Einsprache der Mobilfunkanbieterinnen gut. Gleichzeitig erlässt er eine neue Planungszone. Diesmal umfasst sie nur noch die Kern- und die Ortsbildschutzzone sowie einen diesen Zonen angrenzenden Perimeter. Wieder heisst es, man wolle den Dorfkern schützen. Und wieder machen die Mobilfunkanbieterinnen eine Einsprache. Es fehle an einem öffentlichen Interesse, es sei keine ­verfestigte Planungsabsicht erkennbar und die neue Zone sei unverhältnismässig.

Im Oktober 2020 folgt die Beschwerde

Jetzt geschieht lange nichts. Am 23. September 2020 lehnt der Gemeinderat die Einsprache ab. Begründung: Es bestehe ein überwiegendes öffentliches Interesse und die Planungszone sei verhältnismässig.

Am 5. Oktober 2020 reichen Swisscom, Sunrise, Salt eine Beschwerde beim Solothurner Regierungsrat ein. Sie beantragen, den Entscheid des Gemeinderats, der ihre Einsprache ablehnt, aufzuheben. Zudem sei auch die Planungszone rückgängig zu machen. Sie begründen ihre Einsprache mit einer Verletzung der Wirtschafts- und Informationsfreiheit sowie der Eigentumsgarantie. Vor allem aber sei kein genügendes öffentliches Interesse an der Planungszone vorhanden.

Am 26. November 2020 antwortet die Gemeinde Härkingen: Siedlungsqualität und Erhalt des ländlichen Dorfcharakters sollen nicht durch ein einzelnes Bauvorhaben schon vor Realisierung der Ortsplanungsrevision beeinträchtigt werden. Das stelle die Planungszone sicher. Man wolle die ortsbildprägenden, historisch und landschaftlich wertvollen Objekte und Dorfpartien in ihrem Fortbestand sichern. Das Areal der alten Gärtnerei gehöre dazu.

Regierungsrat gibt Härkingen Recht – zum Teil

Seit 25. Mai 2021 liegt nun der Entscheid des Regierungsrats vor. Er gibt den Mobilfunkanbieterinnen Recht. Aber nur teilweise. Und hier kommen die beiden Zonen ins Spiel, in denen sich das Grundstück der alten Gärtnerei befindet. Zur Erinnerung: einerseits in der Gewerbe- andererseits in der Dorfkernzone.

Der Regierungsrat sagt nun, in der Gewerbezone stehe dem Bau der Antenne nichts im Wege: Sie sei «grundsätzlich geeignet, dass Mobilfunkanlagen in hoher Priorität erstellt werden können». Es liege keine zulässige Planungsabsicht für den Teil der alten Gärtnerei in der Gewerbezone vor. Zudem schränke die Planungszone die Mobilfunkanbieterinnen in ihrer Standortwahl der Antenne ein, was die Wirtschaftsfreiheit tangiere. Der Regierungsrat schreibt auch, durch die Standorteinschränkungen könnten Informationen in gewissen Gebieten nicht oder nur in schlechter Qualität empfangen werden. Zum Teil in der Ortskernzone äussert sich der Rat nicht. Fazit: Härkingen muss die Planungszone in der Gewerbezone aufheben.

Gegen diesen Beschluss konnten die Parteien, Härkingen sowie Salt & Co. innerhalb von zehn Tagen eine begründete Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn einreichen. Der Zürcher Anwalt Stefan Eichenberger vertritt die drei Mobilfunkanbieterinnen in dieser Angelegenheit. Er könne zu hängigen Verfahren keine Stellung nehmen, schreibt er. Daniel Nützi, Gemeindepräsident von Härkingen, sagt:

«Der vom Gemeinderat mandatierte Anwalt hat gegen den Beschluss des Regierungsrats vorsorglich Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben.»

Für die Einreichung der Begründung der Beschwerde sei eine neue Frist eingeräumt worden.

Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Da es sich um ein laufendes juristisches Verfahren handelt, kann derzeit keine Antenne gebaut werden. Der Dorfkern von Härkingen bleibt (vorerst) so, wie er ist.

