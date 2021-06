Tessiner Triebwagen nach 50 Jahren nun in Härkingen gelandet

Härkingen Wie ein Tessiner Triebwagen fast 50 Jahre im Berner Oberland im Einsatz war und nun eine Schönheitskur in Härkingen erhält Im Industriegebiet in Härkingen steht ein blau-weisser Triebwagen der Montreux-Oberland-Bahn von 1955. Ursprünglich war fuhr er im Tessin. Drei Bahnfreunde machen ihn nun für die Rückkehr in seine Heimat hübsch - und erklären uns das in drei Sprachen. Rahel Bühler 21.06.2021, 05.00 Uhr

Der blau-weisse Triebwagen (rechts) stammt ursprünglich aus dem Jahr 1955, steht in Härkingen und wartet auf den Abtransport. Bruno Kissling

Ein Dienstagmorgen im Juni: Der Hochnebel klebt hartnäckig an den Hügeln der ersten Jurakette. Fotograf Bruno Kissling und ich sind auf Reportage. Wir wollen in der Härkinger Industrie herausfinden, wieso eine Modulbaufirma ein Gebäude verschenken will. Bereits auf dem Weg zum Termin fallen uns zwei alte, farbige Züge auf: einer ist grün-gelb, der andere blau-weiss. Der Fotograf drückt ab. Vielleicht gibt es ja eine Geschichte daraus, meint er.

Etwa eine Stunde später ist die Gebäude-Reportage fertig. Mittlerweile haben sich drei Männer in weissen T-Shirts zu den farbigen Zügen gesellt. «Autolinee Regionali Luganesi» steht in roten Lettern auf einem kleinen Transporter, der daneben steht. Wir gehen auf den ersten der Männer zu.

«Sprechen Sie Deutsch?»

«No, mi dispiace.»

Nein, es tue ihm leid. Er zeigt auf seine Freunde, die Deutsch sprächen und ruft sie. Sie kommen auf uns zu und wir stellen uns vor. Was sie denn hier machen, möchten wir wissen. Mit Händen und Füssen, auf Deutsch, Italienisch und Französisch erzählen sie uns ihre Geschichte: Die beiden, die etwas Deutsch sprechen, heissen Andrea Dall’Ara und Angelo Ghirlanda. Sie sind Vizepräsident und Präsident der «Associazione Amici ex ferrovie elettriche Lugano-Cadro-Dino e Lugano-Tesserete». Der erste, den wir angesprochen hatten, heisst Francesco Rossi.

Andrea Dall’Ara erklärt die Geschichte des blauen Wagens. Bruno Kissling

Die «Associazione» ist ein Verein von Tessiner Bahnfreunden, die alte Wagen der Linien Lugano-Cadro-Dino und Lugano-Tesserete hübsch machen. Die ARL, die «Autolinee Regionali Luganese», betreibt diese Linien heutzutage. Was ich als blau-weissen Zug erkannt haben will, ist in Wahrheit ein Triebwagen aus dem Jahr 1955. «Damals war er auf den Gleisen rund um Lugano im Einsatz», sagt Andrea Dall’Ara. 1972 hat die Montreux-Bernois-Bahn (MOB) den Triebwagen gekauft. Das erklärt, wieso vorne auf dem Triebwagen das Wappen und der Name der Stadt am Genfersee zu sehen sind. 2019 hat der Verein der Bahnfreunde aus Lugano den Triebwagen zurückgekauft. Zum symbolischen Preis von einem Franken. Damit dieses historische Fahrzeug wieder im Tessin ist und als «ultima testimonianza delle ex ferrovie luganesi», als Zeitzeuge des alten Eisenbahnwesens aus Lugano, dienen kann. Angelo Ghirlanda nimmt uns mit ins Innere des Wagens. Francesco Rossi, zeigt, wie er den Aussenbereich des Wagens sauber macht. Nach vielen Fotos und mit lachenden Gesichtern verabschieden wir uns.

Angelo Ghirlanda zeigt das Innere des Wagens. Bruno Kissling

Bis 2002 war der Triebwagen im Einsatz

Zurück im Büro, versinke ich in der Recherche: Finde ich einen Beweis, der die Geschichte der drei Freunde bestätigt? Das Handelsregister bestätigt Existenz und Zweck der ARL. Nach einer Weile stosse ich auf eine Website, die sich verschiedenen Lokomotiven und Geschichten von Schweizer Privatbahnen verschrieben hat.

Francesco Rossi putzt den Triebwagen. Bruno Kissling

Dort finde ich das Gewünschte: 1972 hat die Lugano-Cadro-Dino-Bahn den blau-weissen Triebwagen in Betrieb genommen – als Be 4/4 9. 1972 hat ihn die MOB gekauft. Nach der Ankunft in Zweisimmen hat man ihn und auf die MOB-Normlinie angepasst. In dieser Phase wurden auch Namen und Logo von Montreux angebracht. 1973 startete der Wagen seinen Betrieb. Und erhielt einen neuen Namen: Be 4/4 100’’. 1981 folgten eine erste Revision und ein neues Farbschema. Bis 2002 war der Triebwagen im Einsatz. Dann durfte er wegen seines schlechten Zustands den Bahnhof Montreux nicht mehr verlassen. Er wurde nur noch für das Umstellen von Güterwagen benötigt. 2006 revidierte man das Dach des Fahrzeugs. Danach erstrahlte es in einem silbergrauen Anstrich. In den folgenden 13 Jahren war der Wagen in verschiedenen Bahnhöfen im Kanton Waadt abgestellt. 2019 erfolgte dann tatsächlich der Verlad in Vevey Richtung Tessin. Dort dürfte der Wagen aber nie angekommen sein, steht er doch jetzt in Härkingen im Zwischendepot. Was mit dem Fahrzeug weitergeht, ist auf der Website nicht ersichtlich.

Andrea Dall’Ara meinte aber, seine Freunde und er werden im Laufe des Sommers immer wieder nach Härkingen kommen und den Wagen für den Transport vorbereiten. Wann der Wagen tatsächlich seinen Weg in die Heimat finden wird und seinem Auftrag als Zeitzeuge nachgehen kann, sei aber noch unklar.