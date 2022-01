Im Theaterfundus in Härkingen bleiben die Aufträge aus

Härkingen Tote Hose im Theaterfundus Härkingen: Die Pandemie stellt das Geschäft ruhig Keine Theateraufführungen, keine Partys und nun auch keine Fasnacht. Den Theaterfundus in Härkingen trifft die Pandemie mit voller Wucht. Geschäftsführer Peter Schenker bleibt nichts anderes übrig, als auf Lockerungen und tiefere Fallzahlen zu warten. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 07.01.2022, 14.00 Uhr

Im Theaterfundus in Härkingen ist es ruhig geworden. Die Aufträge bleiben pandemiebedingt aus. zvg

Auf die Frage, wie das Geschäft denn seit der Pandemie laufe, meint Inhaber Peter Schenker nur:

«Ruhe sanft.»

In den zwei vergangenen Jahren sei es sehr ruhig geworden in seinem Theaterfundus in Härkingen. 2020 hätte man nur einen Bruchteil von Aufträgen im Vergleich zu den Vorjahren gehabt. Letztes Jahr sei es immerhin schon wieder ungefähr einen Drittel gewesen.

Im Moment sagen Theatergruppen mit ungeimpften Teilnehmern ihre Auftritte ab, die Ensembles haben Angst vor Ansteckungen. Vieles werde auf den Frühling verschoben. Ebenfalls vertagt werden musste die Geschäftsübergabe des Theaterfundus. Eigentlich hätte Peter Schenkers Sohn Christian übernehmen sollen. Unter den schwierigen Umständen wollte Schenker dies seinem Sohn aber nicht zumuten.

Also führt Peter Schenker den Theaterfundus weiter, wie er es schon seit 1996 tut. Er und seine vier Angestellten vermieten Eventdekorationen und Theaterkulissen, die sie in ihrer Werkstatt auch selbst herstellen. Vorletztes Jahr hätte Schenker sein 25-Jahr-Jubiläum feiern können. Auch das musste auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben werden.

Heutzutage braucht jedes Event sein Motto: Hier war es «Mexiko». zvg

In den zweieinhalb Dekaden, in denen er den Theaterfundus führt, fällt ihm in der heutigen Zeit besonders ein Trend auf:

«Heutzutage braucht jede private Feier, sei es eine Hochzeit, Partys oder Personalanlässe, ein Motto.»

Verschönert ihre Deko nicht gerade eine Hochzeit oder einen Geburtstag, wird sie zudem Einkaufszentren, Messeständen oder Restaurants zur Verfügung gestellt. Momentan stattet der Theaterfundus beispielsweise die Gastrobetriebe des Emmenpark in Solothurn aus und verleiht der Cabana Corvatsch im ehemaligen Kurhaus auf dem Balmberg eine authentische Bündner-Ambiance.

Letztens konnten sie im KKL die Deko für zwei Anlässe liefern, erzählt Schenker. «Im November und Dezember haben uns die Dekorationen in den Einkaufszentren über Wasser gehalten», erzählt er. Darauf folgte aber ein weiterer Dämpfer: Die Fasnacht ist an den meisten Orten abgesagt. Und wo sie eventuell stattfinden kann, sind die Planungen auf Stand-by. Bis jetzt hätten sie zwei oder drei Fasnachtsaufträge. «Sonst haben wir jeweils um die 35 Anlässe», sagt Schenker.

Mit Deko-Aufträgen wie diesem in der Tissot-Arena brachte Schenker sein Geschäft durch die Weihnachtszeit. Zvg

Die Mitarbeitenden seien momentan alle in Kurzarbeit – das funktioniere bisher sehr gut. Dem Geschäft komme ausserdem zugute, dass recht wenige Fixkosten entstehen. Die über 3000 Quadratmeter grossen Lagerhallen gehören Schenker. Mietkosten können sie sich so sparen. Ansonsten bleibt den Mitarbeitenden im Theaterfundus nichts weiter übrig als abwarten – und je nachdem, die Lager etwas aufzuräumen. «Wir wollen parat sein, wenn es wieder losgeht», sagt Schenker. Und, dass es wieder losgeht, daran hat er keine Zweifel.

