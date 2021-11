Härkingen Polit-Knatsch in Härkingen: Gleich fünf Flyer machen Stimmung für oder gegen die geplante neue Turnhalle Am 28. November stimmt Härkingen an der Urne über den Neubau einer Einfachturnhalle ab. Sie soll 4,8 Millionen Franken kosten und den Härkinger Vereinen zugutekommen. Das Vorhaben des Gemeinderats passt nicht allen im Dorf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Sportanlagen in Härkingen. Bruno Kissling

Wer in Härkingen in den vergangenen Wochen seinen Briefkasten leerte, fand darunter nicht nur Werbung oder Rechnungen. Sondern auch Flyer zur Urnenabstimmung über den Neubau einer Einfachturnhalle vom 28. November.

Das erste Schreiben – datiert vom 29. Oktober – stammt von einer anonymen Gruppierung mit dem Namen «IG Nein zum Hallen-Neubau». Die beiden bestehenden Hallen böten genug Platz für die elf Vereine. Zudem sei auch die Schule mit den Bisherigen zufrieden. Weiter kritisiert die IG, dass der Fussball- und der Unihockeyclub viele auswärtige Mitglieder haben. Der Bau sei eine übermässige Bevorzugung einzelner Vereine mit Steuergeldern.

Weiter werfen sie Gemeindepräsidenten André Grolimund (Freie Liste) einen Interessenkonflikt vor: Als ehemaliger Juniorenobmann und heutiger Sponsoringverantwortlicher des FCs sei er nicht objektiv. Diesen Vorwurf weist Grolimund zurück:

«Wenn man in einem kleinen Dorf wohnt, dort verwurzelt ist und sich engagiert, liegt es auf der Hand, dass man in mehreren Vereinen oder Gremien ist.»

Er habe in den vergangenen 16 Jahren stets ein offenes Ohr für alle Vereine in Härkingen gehabt und vieles erreicht. «Ich habe kein Eigeninteresse an der Halle. Der Gemeinderat hat das Projekt seit 2019 gemeinsam entwickelt.»

Auch Gemeinderat verschickte Stellungnahme

Daraufhin landete ein Flyer von Geri Studer in den Härkinger Briefkästen. Er kritisiert darin nicht den Bedarf der Halle, sondern die Ausführung. Das Projekt sieht vor, die Halle unterirdisch zu bauen, damit sie den Charakter des umliegenden Quartiers nicht störe. Auch bei der in den 1970er-Jahren gebauten Doppelturnhalle liegt die untere Halle im Untergeschoss. Seither gab es mehrere Wassereinbrüche. Aus Angst vor weiteren Wassereinbrüchen schlägt Studer vor, die Halle im Erd- und die Garderoben im Untergeschoss zu bauen. Mit einem Nein an der Urne gäbe die Bevölkerung einem besseren und nicht vorbelasteten Projekt eine Chance.

Gemeindepräsident von Härkingen, André Grolimund. Hanspeter Bärtschi / SZ

Durch diese Flyer sah sich der Gemeinderat dazu veranlasst, selbst eine Stellungnahme zu verfassen und sie an alle Haushalte im Dorf zu verteilen. Darin argumentiert er, dass die Anzahl Vereine für die Belegung der Turnhallen irrelevant sei. Weder ein Männerchor noch ein Verschönerungsverein würden je Hallenzeiten belegen. «Entscheidend ist die Grösse der Vereine, die die Hallen nutzen sowie die Anzahl Mannschaften und Reigen, die in den Hallen trainieren.» Es sei zwar richtig, dass die Schule keine weitere Halle brauche. Aber auch sie würde von einer modernen Anlage profitieren.

Wichtig für den Neubau sei auch nicht, woher die Vereinsmitglieder stammen. «Die Anlagen stehen allen Sportbegeisterten zur Verfügung, sofern sie bei einem Härkinger Verein engagiert sind.» Alle Vereine würden von der weiteren Halle profitieren. Denn dadurch gäbe es eine weitere Ausweichmöglichkeit, wenn die Mehrzweckhalle wegen Veranstaltungen belegt ist. «Derzeit probt zum Beispiel die Musikgesellschaft auf der Bühne für ihr Jahreskonzert vom 27. November. Da ist die Halle an diversen Abenden belegt», erklärt Grolimund.

Auch zur Wasserproblematik äussert sich der Gemeinderat im Schreiben. Die Ereignisse seien auf bauliche Mängel zurückzuführen. Mit den vorgesehenen Massnahmen seien solche in Zukunft auszuschliessen.

Neubau Parkhaus Bell Oensingen - noch stehen erst die drei Treppenhäuser als wohl höchste Gebäude von Oensingen und ragen weit in den Himmel. Nun folgen die ... Parketagen, die dereinst rund 1200 Fahrzeuge beherbergen sollen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Grolimund sieht kein Problem darin, dass der Gemeinderat eine Stellungnahme zu diesem Thema verfasst hat: Es gehe schon aus der Abstimmungsbroschüre hervor, dass der Gemeinderat für den Bau der Halle ist. «Würde der Gemeinderat das Vorhaben nicht wollen, wäre es gar nie zu dieser Abstimmung gekommen.» Das kantonale Gesetz über die politischen Rechte sagt dazu nichts.

Vier Vereine äussern sich in einem gemeinsamen Flyer

Im Anschluss verschickten der FC Härkingen, die UHC Wild Tigers, die Dorfbühne Härkingen und der Turnverein Härkingen einen gemeinsamen Flyer. Eine neue Halle ermögliche eine konstantere Ausbildung von jungen Mitgliedern, lautet eines der Argumente für den Neubau. Oder: Das Wachstum der Vereine habe auch zu einem Engpass an Garderoben geführt, das mit dem Bau der neuen Halle behoben werden würde.

Als bisher letzter Flyer flatterte der Bevölkerung am 12. November der Brief von Paul Wyss ins Haus. Er erläutert darin, dass der Hallenneubau hohe Folgekosten wie Unterhalt oder Abschreibungen zur Folge hätte. Mit der negativen Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde müsste eine sofortige Steuererhöhung angestrebt werden. Er wirbt in seinem Flyer jedoch nicht für ein Ja oder ein Nein. Sondern lediglich für «einen sehr gut überlegten Entscheid».

Grolimund zeigt sich optimistisch

In zehn Tagen entscheidet das Dorf. Laut Behördeninformationen hat die SVP eine Nein-Parole beschlossen, die FDP sagt Ja. Von der CVP ist nichts bekannt, die freie Liste gibt keine Parolen heraus.

Gemeindepräsident Grolimund zeigt sich optimistisch: «Die Vereine, die die Hallen nutzen, ziehen am gleichen Strick, sie stehen hinter der neuen Halle.» Zudem könne sich die Gemeinde die Halle leisten. «Vor zwölf Jahren betrug das Eigenkapital 3,6 Millionen Franken und die Gemeinde baute ein neues Gemeindehaus für 3,8 Millionen Franken.» Heute betrage das Eigenkapital neun Millionen und der Bau der neuen Halle kostet 4,8 Millionen.