Härkingen schliesst Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision ab

Härkingen Ortsplanungsrevision Härkingen: 35 Personen haben eine Eingabe gemacht Anfang Jahr fand in Härkingen die öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision statt. Die erste Sichtung zeigt: Die Eingaben tangieren unterschiedliche Themen. Nun werden Planungskommission und Gemeinderat die Beiträge prüfen. 04.03.2022, 15.00 Uhr

Bei der Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision in Härkingen gingen 35 Eingaben ein. Bruno Kissling

Im Zuge des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens zur Ortsplanungsrevision vom 6. Januar bis zum 7. Februar sind insgesamt von 35 Interessierten Mitwirkungen eingereicht worden. Dies gibt die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt. Eine erste Sichtung aller Mitwirkungen habe gezeigt, dass die Eingaben unterschiedliche Themen tangieren. Teilweise seien auch Anliegen vorgebracht worden, die nicht direkt im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision stehen.

Die Planungskommission und der Gemeinderat werden nun diese Mitwirkungsbeiträge prüfen sowie das weitere Vorgehen beraten. Sämtliche Beiträge werden anschliessend im Mitwirkungsbericht zusammengefasst und später als Beilage zur öffentlichen Planauflage der Ortsplanung Härkingen zur Einsichtnahme aufgelegt.

Im Zuge der Arbeiten zur Ortsplanungsrevision sei auch geprüft worden, ob es Privatstrassen gibt, die unter gewissen Voraussetzungen von der Gemeinde übernommen werden können. Eine entsprechende Interessensabklärung bei den betroffenen Anstösser von Anfang Jahr habe ergeben, dass grösstenteils kein Interesse daran bestehe, die Privatstrassen der Gemeinde zu übergeben.

«Lediglich bei einer betroffenen Privaterschliessung haben sich alle Anstösser gleichermassen geäussert», heisst es in der Mitteilung weiter. Dort werde von der Planungskommission nun Abklärungen getroffen, um das weitere Vorgehen mit den Grundeigentümern festlegen zu können.

Dieter Heiniger wird neuer Abwart

Der langjährige Abwart der Einwohnergemeinde Härkingen, Hansjörg Moll, geht Mitte Mai 2022 nach über 30 Jahren in Pension. Letzten Herbst beauftragte der Gemeinderat deshalb eine dreiköpfige Arbeitsgruppe mit der Rekrutierung eines Nachfolgers.

Aus den eingegangenen 30 Bewerbungen hat sich der Gemeinderat für den 52-jährigen Dieter Heiniger aus Gunzgen entschieden. «Der Kandidat überzeugte die Arbeitsgruppe in fachlicher wie auch in persönlicher Hinsicht», so die Begründung.

Heiniger ist gelernter Schreiner und absolvierte die Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Hauswart. Für neun Jahren war er als Leiter Hauswirtschaft und Technik im Alterszentrum Marienheim in Wangen tätig. Der Stellenantritt erfolgt per 1. April. (mgt)